Tableau des sentiments du TDAH chez l’enfant

Lorsque votre enfant est atteint de TDAH, il peut ressentir des émotions intenses de temps à autre. Cela pourrait les amener à agir de manière étourdie ou tapageuse, ou à faire des choses inappropriées.

«J’entends beaucoup d’histoires sur le fait d’être idiot et de rire, le type de clown de la classe. Mais tous les enfants n’ont pas des crises de colère et des crises de colère », explique Max Wiznitzer, MD, neurologue pédiatrique à l’hôpital universitaire Rainbow Babies and Children’s Hospital de Cleveland, OH.

Wiznitzer traite les enfants atteints de TDAH, et il dit que plusieurs choses peuvent jouer un rôle dans l’amplification des émotions d’un enfant. Pour certains enfants, le trouble entraîne des symptômes qui les rendent hyper et impulsifs. Mais c’est plus que cela, dit-il. L’environnement d’un enfant peut également influencer son comportement. De plus, le TDAH peut affecter les capacités de réflexion appelées fonctions exécutives, ce qui rend plus difficile pour quelqu’un d’être « flexible sur le plan comportemental » et de suivre le courant, dit Wiznitzer.

Les enfants atteints de TDAH qui ont des crises de colère ou des effondrements peuvent également avoir un autre problème de santé mentale, comme l’anxiété, la dépression ou le trouble obsessionnel-compulsif, dit-il. Il est également possible qu’ils soient maltraités ou intimidés.