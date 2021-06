Tableau des points de l’UEFA Euro 2020 : la Suède domine la Pologne, l’Espagne bat la Slovaquie dans les rencontres du Groupe E

Tableau des points de l’UEFA Euro 2020 : Dans l’une des nuits les plus dramatiques du football international ces derniers temps, les quatre équipes des groupes E et F se disputaient les qualifications simultanément. Lors du premier match de la journée, la Suède s’est qualifiée pour les huitièmes de finale après une excitante victoire 3-2 sur la Pologne au Gazprom Arena de Saint-Pétersbourg. Le doublé d’Emil Forsberg a été annulé par deux des buts de Robert Lewandowski auparavant, Viktor Claesson a marqué dans le temps additionnel pour sceller la première place et mettre fin aux espoirs de la Pologne de passer au tour suivant.

Lors du match suivant, l’Espagne a réservé sa place pour les huitièmes de finale de l’EURO 2020 aux dépens de la Slovaquie. Les Espagnols ont remporté la plus grande victoire du tournoi avec une défaite 5-0 contre la Slovaquie lors de leur dernier match du Groupe E du Championnat d’Europe à Séville. Les buts d’Aymeric Laporte, Pablo Sarabia, Ferran Torres et deux buts contre son camp de Martin Dubravka et Juraj Kucka ont scellé la progression de l’Espagne vers la prochaine étape du tournoi continental. Pendant ce temps, c’était le rideau pour la Slovaquie puisque quatre autres équipes troisièmes avaient soit plus de points, soit une meilleure différence de buts.

Dans l’autre match du Groupe F, la campagne de l’Allemagne à l’EURO 2020 était en jeu jusqu’à ce qu’un but de Leon Goretzka sauve l’équipe de Joachim Low et mette fin à la tentative de la Hongrie de passer dans le Groupe F à Munich. La Hongrie a pris l’avantage grâce à Adam Szalai à la 11e minute, mais l’Allemagne a égalisé à la 66e minute grâce au but de Kai Havertz. Deux minutes plus tard, la Hongrie reprenait l’avantage avec Andras Schafer trouvant le fond des filets à la 84e minute. Cependant, Goretzka a égalisé pour l’Allemagne et a sauvé la mise pour la Die Mannschaft.

Dans un autre thriller du Groupe F, les champions en titre, le Portugal et la France, ont fait match nul 2-2 à Budapest. Cristiano Ronaldo a envoyé deux fois depuis le point de penalty pour annuler le doublé de Karim Benzema et assurer la progression du Portugal en huitièmes de finale avec la France, leader du groupe. Les deux buts de Ronaldo l’ont amené au niveau de l’ancien attaquant iranien Ali Daei à 109, tout en portant son record global du tournoi à 14. Le doublé de Benzema est également son premier jamais dans ce tournoi.

Sur la base des résultats après les derniers matches de la phase de groupes, la France termine en tête du groupe F tandis que l’Allemagne se qualifie pour les huitièmes de finale avec une deuxième place. Le Portugal a également marché pour se qualifier pour les huitièmes de finale en tant que l’une des quatre meilleures équipes classées troisièmes et leur défense de titre reste en vie.

Dernière mise à jour du tableau des points de l’UEFA Euro 2020 :

Grouper Équipe député W ré L GF Géorgie DG Points E Suède 3 2 1 0 4 2 2 7 E Espagne 3 1 2 0 6 1 5 5 F France 3 1 2 0 4 3 1 5 F Allemagne 3 1 1 1 6 5 1 4 F le Portugal 3 1 1 1 7 6 1 4

Meilleur buteur de l’UEFA Euro 2020 :

Les quatrième et cinquième buts de Cristiano Ronaldo en tête du tournoi mercredi l’ont propulsé en tête de liste avec cinq buts à ce jour. Il est rejoint par le Suédois Emil Forsberg, le Néerlandais Georginio Wijnaldum, le Polonais Robert Lewandowski, le Tchèque Patrik Schick et le Belge Romelu Lukaku avec trois buts chacun.

Meilleures passes décisives de l’UEFA Euro 2020 :

Le Danois Pierre-Emile-Hojbjerg, les Suisses Steven Zuber et Gareth Bales du Pays de Galles, l’Autrichien David Alaba et Dejan Kulusevski sont en tête de la catégorie des passes décisives.

Cartons jaunes UEFA Euro 2020 :

Leroy Sane d’Allemagne, Caglar Soyuncu de Turquie, Dejan Lovren du Danemark et Ezgjan Alioski de Macédoine du Nord en ont chacun deux jusqu’à présent.

