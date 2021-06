Tableau des points de l’UEFA Euro 2020 : équipe classée le 12 juin

Tableau des points de l’UEFA Euro 2020 : Après avoir été reporté d’un an en raison de la pandémie de COVID-19, le Championnat d’Europe de l’UEFA a démarré vendredi en fanfare. Lors du match d’ouverture du tournoi, l’Italie a accueilli la Turquie au Stadio Olimpico de Rome. La première mi-temps du match s’est déroulée sans but. Cependant, en seconde période, l’Italie a marqué trois buts pour la première fois en Euro en battant la Turquie 3-0. Les Italiens ont dominé le déroulement du match dès le début, mais n’ont pas réussi à convertir leurs chances. Et au cours de la première mi-temps, il semblait qu’une Turquie peu ambitieuse parviendrait à jouer un match nul et vierge en frustrant Azzurri. Dès le début, la Turquie a prévu de s’asseoir profondément et a bouché l’espace dans et autour de la surface de réparation.

Un vilain but contre son camp du défenseur central turc de la Juventus Merih Demiral a ouvert le score alors que l’Italie menait 1-0 à la 53e minute. Bientôt, Ciro Immobile de la Lazio a ajouté une seconde pour l’Italie à la 66e minute. L’attaquant de Naples Lorenzo Insigne a inscrit le troisième but à la 79e minute alors que l’Italie enregistrait une confortable victoire 3-0.

Dernière mise à jour du tableau des points de l’UEFA Euro 2020 :

Avec cette victoire sur la Turquie, l’Italie s’est hissée à la première place du classement du Groupe A avec trois points dans son cagnotte. D’un autre côté, la Turquie est placée à la dernière place avec zéro point en un match. Outre l’Italie et la Turquie, la Suisse et le Pays de Galles font également partie du groupe A. Le Pays de Galles accueillera les Suisses samedi à 18h30 (IST) au stade olympique de Bakou en Azerbaïdjan lors du deuxième match du groupe A.

S.NO ÉQUIPE député W ré L GF Géorgie DG STP 1 Italie 1 1 0 0 3 0 3 3 2 la Suisse 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Pays de Galles 0 0 0 0 0 0 0 0 4 dinde 1 0 0 1 0 3 -3 0

Meilleur buteur de l’UEFA Euro 2020 :

Ciro Immobile et Lorenzo Insigne sont en tête du classement des buteurs avec un but chacun.

Meilleures passes décisives de l’UEFA Euro 2020 :

Jusqu’à présent, il n’y a qu’une seule entrée dans cette liste sous la forme d’Immobile.

Cartons jaunes UEFA Euro 2020 :

Les Turcs Çağlar Söyüncü et Halil Dervişoğlu ont écopé d’un carton jaune chacun lors du premier match de l’Euro 2020.

