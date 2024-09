Tableau des éliminatoires de la MLB 2024 : classements du baseball, projections d’après-saison alors que la course aux wild-cards de la NL devient encore plus compliquée

Septembre, dernier mois du calendrier de la saison régulière de la MLB, bat son plein. Cela signifie que le baseball est en pleine phase finale et que la course aux séries éliminatoires de la MLB a commencé à s’intensifier. De nombreuses courses intrigantes pour les séries éliminatoires se déroulent actuellement, avec les Dodgers de Los Angeles, les Phillies de Philadelphie, les Yankees de New York, les Orioles de Baltimore et les Astros de Houston parmi les équipes qui tentent de sécuriser leur place en séries éliminatoires du baseball.

Pour rappel, MLB Le championnat offre désormais 12 places en playoffs, soit six au total pour les vainqueurs de division, puis trois places en wild card dans chaque ligue. Les deux premiers vainqueurs de division de chaque ligue, selon leur bilan global, sont récompensés par un laissez-passer pour le premier tour, ce qui signifie qu’ils n’auront pas à jouer dans la série Wild Card au meilleur des trois matchs qui fait office de premier tour.

Quant à ce qui est en jeu, il y en a pas mal. Les Yankees et les Orioles de Baltimore se livrent une lutte serrée au sommet du classement de la division Est de la Ligue américaine. Trois équipes – les Guardians de Cleveland, les Royals de Kansas City et les Twins du Minnesota – visent le titre de la division Centrale de la Ligue américaine, même si Cleveland a commencé à prendre de l’avance dans la division. Les Dodgers, les Phillies et les Astros de Houston ont tous une avance assez confortable dans leurs divisions respectives, mais ils n’ont pas encore anéanti la concurrence. La seule équipe qui a pratiquement remporté son titre de division est les Brewers de Milwaukee, premiers au classement, qui ont remporté la division Centrale de la Ligue américaine.

Du côté des wild-cards, les Mets de New York, en pleine forme, ont traqué les Braves d’Atlanta. Les Mets ont actuellement une avance d’un match sur Atlanta pour la troisième et dernière place de wild-card de la Ligue nationale. En tête du classement se trouvent les Padres et les Diamondbacks, mais leurs positions sont loin d’être assurées. Du côté de la Ligue américaine, les Red Sox de Boston, les Tigers de Detroit et les Mariners de Seattle tentent de rester à portée de voix, mais les deux clubs tournent autour de .500.

Maintenant, nous allons vous expliquer où en sont toutes ces courses à l’heure où les dernières semaines de la saison régulière se profilent devant nous. Toutes les projections de division et d’après-saison référencées dans le classement proviennent de SportsLine.

Photo des éliminatoires de la MLB 2024

Si la saison se terminait aujourd’hui…

Ligue américaine

Au revoir : n°1 Yankees, n°2 Guardians

Séries Wild Card : Astros (3e) contre Twins (6e), Orioles (4e) contre Royals (5e)

Ligue nationale

Byes : n° 1 Phillies, n° 2 Dodgers

Séries Wild Card : Brewers (n° 3) contre Mets (n° 6), Padres (n° 4) contre D-backs (n° 5)

Classement de la Ligue américaine

Yankees de New York 83 61 — 76,2% 100,0% Baltimore 82 63 1,5 23,8% 99,8% Boston 73 71 10.0 0,0% 7,7% Baie de Tampa 71 73 12.0 0,0% 1,1% Toronto 68 77 15,5 0,0%

Classement de la Ligue nationale

Classement des wild-cards de la MLB

Wild card AL L L WCGB Baltimore 82 63 +5,5 Kansas City 79 66 +2,5 Minnesota 76 68 — Seattle 73 71 3.0 Détroit 73 71 3.0 Boston 73 71 3.0 Baie de Tampa 71 73 5.0

Wild-card NL L L WCGB San Diego 81 64 +1,5 Arizona 80 64 +1.0 Mets de New York 79 65 — Atlanta 78 66 1.0 Chi. Louveteaux 74 70 5.0 Saint-Louis 72 71 6.5 San Francisco 71 73 8.0

Cotes des World Series 2024

(En date du 10 septembre)