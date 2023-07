Tableau de profondeur des ouragans : où en sont les choses après un début chargé de libre arbitre

RALEIGH, NC – Les Hurricanes avaient beaucoup d’options alors que l’intersaison de la LNH a démarré à plein régime lors du repêchage de la LNH la semaine dernière.

Avec neuf choix au total – y compris son premier tour – et plus de 20 millions de dollars d’espace de plafond, Carolina avait la capacité de faire du bruit à Nashville.

La Caroline détient un capital majeur cette semaine alors que le repêchage se profile. Flush avec des choix et l’une des rares équipes avec un grand espace de casquette, les Hurricanes ont la flexibilité de prendre de grandes balançoires, écrit @corylav.https://t.co/LTsFAb0lUI – La LNH athlétique (@TheAthleticNHL) 26 juin 2023

Les Hurricanes n’ont pas fait neuf choix – ils en ont fait 10. La manne commerciale attendue à Music City ne s’est jamais concrétisée, le premier tour n’ayant donné aucun échange pour la première fois depuis 2007. Carolina a fait un échange, descendant pour ajouter un choix supplémentaire, et est retourné à Raleigh pour se préparer à l’ouverture de l’agence libre samedi.

Les Hurricanes sont généralement assez inactifs au début de l’agence libre, et ils prévoyaient de l’être à nouveau.

« J’ai dit à mon personnel (vendredi) après-midi, ils ont dit: » À quelle heure devrions-nous venir demain? « », A déclaré le directeur général des Hurricanes Don Waddell samedi, environ quatre heures après l’ouverture du marché des agents libres. « J’ai dit: » Je ne sais même pas si tu as besoin d’entrer, ça va être une journée tranquille. Ce genre de choses s’est avéré un peu différent.

Plutôt que d’attendre que la poussière se dissipe pour trouver de la valeur parmi les joueurs qui n’ont pas décroché les gros contrats qu’ils attendaient le jour 1, les Hurricanes se sont lancés directement dans la mêlée et ont décroché deux des plus grands noms disponibles tout en conservant trois de leurs propres joueurs.

La Caroline a renforcé sa défense déjà puissante en signant à Dmitry Orlov un contrat de deux ans d’une valeur de 7,75 millions de dollars par an. Les Hurricanes ont ensuite ajouté à leurs rangs d’attaquants en signant le ravageur des Maple Leafs Michael Bunting pour un contrat de trois ans avec un plafond de 4,5 millions de dollars.

Waddell a également re-signé les plus grandes cibles parmi ses propres joueurs. Il s’est d’abord occupé de Jordan Staal, signant à nouveau le capitaine de la Caroline pour un contrat de quatre ans avec un plafond de 2,9 millions de dollars – moins de la moitié des 6 millions de dollars qu’il a gagnés la saison dernière – mardi dernier.

Il a ensuite fait avancer Jesper Fast (deux ans, 2,4 millions $ AAV) et le gardien Antti Raanta (un an, 1,5 million $) pour convenir de nouvelles ententes avant le début de l’agence libre samedi. Frederik Andersen est allé sur le marché mais a ensuite déterminé que son meilleur point d’atterrissage était de retour à Raleigh, acceptant un contrat de deux ans à 3,4 millions de dollars par an.

Les Hurricanes sont passés d’un coût combiné de 14,5 millions de dollars par rapport au plafond il y a un an à ces quatre joueurs pour les obtenir sous de nouvelles offres à 10,2 millions de dollars. Seul Fast, qui a obtenu une augmentation annuelle de 20% sur le contrat de 6 millions de dollars sur trois ans qu’il a signé pour venir en Caroline en 2020, a reçu une augmentation de salaire.

Cela a encore ouvert la porte aux deux grands mouvements de l’équipe, signant Orlov et Bunting. Les signatures laissent les Hurricanes avec un embarras de richesse en défense et dans le but, et l’ajout de Bunting donne à Carolina un attaquant parmi les six premiers qui a prouvé qu’il peut produire avec des joueurs haut de gamme.

Il y a sûrement d’autres mouvements à venir, mais pour l’instant, voici à quoi ressemble le tableau de profondeur des Hurricanes pour la saison 2023-24.

Attaquants Bruant Aho Jarvis Svechnikov Kotkaniemi Nécas Martinook Staal Rapide Noesen Drurry Téravainen Ponomarev

Re-signer Staal et Fast maintiennent ensemble l’une des meilleures lignes de possession du hockey, avec Jordan Martinook comme troisième membre. Alors que l’entraîneur Rod Brind’Amour a rompu le trio en séries éliminatoires — la blessure d’Andrei Svechnikov avait aminci le top six — il y retournera probablement pour débuter la saison prochaine.

Les Hurricanes conservent un solide échec avant + attaquant défensif en Jesper Fast. C’est une baisse de plus que ce qu’il vaut probablement, mais il est clairement un bon candidat là-bas. pic.twitter.com/hEs2JpbnOa — Shayna (@hayyyshayyy) 1 juillet 2023

Bunting devrait bien s’intégrer dans le top six, avec lui ou Svechnikov aux côtés de Sebastian Aho à gauche de la première ligne face à Seth Jarvis. L’autre jouera probablement avec Jesperi Kotkaniemi et Martin Necas. Quoi qu’il en soit, Bunting fournira un élément embêtant dont les Hurricanes ont souvent manqué.

Pour l’instant, on supposera que Brind’Amour voudra essayer Kotkaniemi au milieu de Svechnikov et Necas, comme il l’a fait au début de l’an dernier. Les chiffres sous-jacents de cette ligne ont explosé, et Svechnikov et Necas ont pris de bons départs. Si Carolina pense que Kotkaniemi peut produire comme il l’a fait lors des 56 derniers matchs de la saison après avoir affiché seulement cinq points lors des 26 premiers – encore une fois, sa ligne a bien joué, mais il ne figurait pas sur la feuille de match – alors c’est un non- idée de les réunir.

Jack Drury et Vasily Ponomarev sont actuellement prêts à se battre pour le rôle de centre de quatrième ligne, avec Stefan Noesen placé sur une aile et Teuvo Teravainen sur l’autre. Ce n’est pas un rôle idéal pour Teravainen, mais Carolina pourrait encore faire un autre échange qui changera son destin dans cette formation. Plus sur cela dans un instant.

La défense Slavine Brûlures Skjei Pescé Orlov Champ de discussion Coghlan DeAngelo

C’est beaucoup de défense.

Tout d’abord, la réacquisition de Tony DeAngelo n’est pas finalisée, mais les Flyers et les Hurricanes semblent déterminés à honorer leur accord qui a été initialement sabordé en raison d’une règle de la ligue mal appliquée.

Cela donnerait sept défenseurs à la Caroline, plus Dylan Coghlan, un RFA qui a été qualifié par les Hurricanes mais qui n’a pas encore signé de nouvelle entente.

Une fois DeAngelo arrivé à bord – Philadelphie a accepté de conserver la moitié de son contrat de 5 millions de dollars – les Hurricanes auraient encore plus de 2,5 millions de dollars en espace de plafond et probablement le désir de déplacer un défenseur.

Brett Pesce et Brady Skjei sont candidats. Avec chacun entrant dans la dernière année de leurs contacts et il est peu probable qu’Orlov ne joue pas les minutes de la troisième paire, Carolina cherchera probablement à échanger au moins un de Pesce ou Skjei afin qu’il puisse récupérer des actifs pour un joueur qui pourrait marcher jusqu’à agence libre pour rien l’été prochain.

🚨signer des notes sur Dmitry Orlov à Carolina🚨 avec @domluszczyszyn https://t.co/bQqkmtRato — Shayna (@hayyyshayyy) 1 juillet 2023

Carolina pourrait traiter Skjei et déplacer Orlov jusqu’à sa deuxième paire, ou échanger Pesce et décider comment mélanger et assortir au mieux le reste. Les Hurricanes pourraient également poursuivre leur poursuite d’Erik Karlsson, comme le rapporte L’Athlétisme Pierre LeBrun, et potentiellement expédier les deux.

Les Hurricanes continuent de pousser Erik Karlsson. Nous verrons où cela nous mènera, mais les prochaines 24 à 48 heures devraient être intéressantes de ce côté-là. —Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) 2 juillet 2023

Il se passe beaucoup de choses ici, y compris la possibilité que l’échange d’un défenseur ajoute un autre attaquant parmi les neuf premiers qui oblige la Caroline à repenser les lignes tracées ci-dessus.

Si les Hurricanes décrochaient un ailier buteur, est-ce que Brind’Amour placerait Teravainen dans le top neuf et créerait trois trios de buteurs, utilisant le trio de Staal comme quatrième trio puissant?

Qu’en est-il d’un centre n°2 ? Cela ferait descendre Kotkaniemi et ouvrirait à nouveau la possibilité d’un changement de philosophie pour les six derniers.

Le prochain mouvement de la Caroline concernant sa défense surchargée pourrait faire tomber beaucoup de dominos.

Waddell a déclaré que le fait que les Hurricanes n’aient pas d’affilié à la LAH cette saison ne les empêchera pas d’attribuer Pyotr Kochetkov exempté de dérogation aux mineurs si nécessaire. Kochetkov sera dans la première année d’un contrat de quatre ans d’une valeur de 2 millions de dollars par an, donc le mettre dans les mineurs lui coûterait quelque chose par rapport au plafond.

Les équipes peuvent obtenir un allégement du plafond en envoyant un joueur sous contrat à sens unique, mais le montant maximum qu’une équipe peut enterrer est le salaire minimum de la ligue plus 375 000 $. À partir de cet automne et pendant deux saisons supplémentaires, le minimum de la ligue est fixé à 775 000 $, de sorte que les équipes peuvent enfouir jusqu’à 1,15 million de dollars par joueur chez les mineurs. Cela signifie que Kochetkov compterait toujours 850 000 $ par rapport au plafond de la LNH, même s’il est réaffecté.

Il y a de fortes chances que les Hurricanes aient besoin de lui de temps à autre – Andersen et Raanta se sont avérés sujets aux blessures – et Kochetkov a également montré qu’il est sur le point de devenir un joueur de la LNH à temps plein. Bien que Waddell ait dit qu’il a déjà cultivé quelques options dans la AHL pour assigner des joueurs, ce n’est pas idéal d’avoir votre «gardien du futur» jouer pour une autre organisation qui n’a pas nécessairement son développement comme priorité.

De plus, si tous les trois étaient en bonne santé et que Kochetkov dominait l’un ou les deux autres gardiens de but, les Hurricanes ne verraient pas une énorme différence de cap en en portant trois. Ils auraient également la possibilité de soumettre un vétéran à des dérogations si nécessaire, bien que cela laisserait l’équipe sans gardien de but n ° 3 s’il était réclamé.

Alors que les Hurricanes ont sans doute eu leur ouverture la plus occupée à l’agence libre dans l’histoire de la franchise, il y a encore de l’intrigue à venir et des mouvements potentiels qui pourraient encore secouer la formation de Carolina.

« La bonne chose est que nous sommes le 1er juillet, ce n’est pas la soirée d’ouverture, le 11 octobre », a déclaré Waddell. « Nous avons donc un peu de temps pour comprendre cela. »

(Photo de Dmitry Orlov : Brian Fluharty / USA Today)