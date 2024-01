Tableau de profondeur des Lions de Détroit : séries éliminatoires de division contre les Buccaneers de Tampa Bay

Les Lions de Détroit affrontent les Buccaneers de Tampa Bay lors de la ronde divisionnaire des séries éliminatoires de la NFL 2023-24 et bien qu’il n’y ait pas eu beaucoup de mouvement dans l’effectif depuis la semaine dernière, il y a quelques mises à jour du tableau de profondeur qui valent la peine d’être prises. note de.







Pour améliorer votre expérience visuelle, nous avons créé l’aperçu le plus complet et le plus à jour du tableau de profondeur actuel des Lions avec un accès facile à la visualisation et des liens vers des articles importants. Nous avons répertorié le numéro de chaque joueur à côté de son nom, mis en gras les démarreurs projetés, joueurs blessés en italiqueet ajouté un astérisque* après les noms des recrues.

De plus, avec l’annonce des équipes Pro Bowl et All-Pro de cette année, nous avons ajouté un (PB) après le nom de chaque équipe. Bol Proeuh, ainsi que (PB-A#) après les suppléants du Pro Bowl de cette année, avec le numéro suivant PB-A pour indiquer à quel niveau de suppléant ils se trouvent. Les All-Pros seront reconnus par AP1 (première équipe All-Pro) ou AP2 (deuxième équipe All-Pro).

Quart-arrière (3)

Jared Goff (16) (PB-A2)

Teddy Bridgewater (10)

Hendon Hooker* (12)

Revenant/arrière (4)

Récepteur large (5 + 1 blessés)

Amon-Ra St.Brown (14) (AP1, PB-A1)

Jameson Williams (9)

Josh Reynolds (8)

Donovan Peoples-Jones (19)

Antoine Green* (80)

Kalif Raymond (11) (PB-A4, Revenant) – genou, Exclu

Fin serrée (3 + 1)

Ligne offensive (8 + 2)

Démarreurs projetés

LT-Taylor Decker (68)

LG — Jonas Jackson (73) (PB-A3)

C-Frank Ragnow (77) (AP2, PB) — orteil/dos/genou, non répertorié avec une désignation de blessure

— orteil/dos/genou, non répertorié avec une désignation de blessure RG – Graham Glasgow (60)

RT – Penei Sewell (58) (AP1, PB)

Réserves de l’OL

Ligne défensive intérieure (5)

Rushers EDGE (6)

BORD – Aidan Hutchinson (97) (PB)

DE/IDL — Josh Paschal (93)

DE/IDL — John Cominsky (79)

BORD – Roméo Okwara (95)

SAM – James Houston (41 ans) – cheville, activé depuis la réserve blessée, discutable

DE/SAM — Charles Harris (53)

Secondeur hors-ballon (6)

VOLONTÉ – ​​Alex Anzalone (34) (PB-A5) — épaule/côtes, non répertoriées avec une désignation de blessure

— épaule/côtes, non répertoriées avec une désignation de blessure MIKE/WILL-Derrick Barnes (55)

MIKE-Jack Campbell* (46)

VOLONTÉ – ​​Jalen Reeves-Maybin (42) (AP2, PB, équipes spéciales)

VOLONTÉ/FB – Malcolm Rodriguez (44)

MIKE/SAM – Anthony Pittman (57)

Cornerback (4 + 1)

Étoile/Nickelback (3)

Sécurité (4)

Équipe qui donne des coups de pied (3)

P-Jack Fox (3)

K-Michael Badgley (17)

LS — Jake McQuaide (43)

Retourneurs de kick/punt

Retour de botté de dégagement – ​​Donovan Peoples-Jones (19) ; urgence — Amon-Ra St. Brown (14)

; urgence — Amon-Ra St. Brown (14) Retour de coup de pied – Craig Reynolds (13) ou Khalil Dorsey (30)

Spécialistes de la couverture des coups de pied

Coups d’envoi — Jack Fox (3)

Titulaire — Jack Fox (3)

Artilleur – Khalil Dorsey (30 ans) et Chase Lucas (27 ans)

Protecteur personnel (PP) – Jalen Reeves-Maybin (42) (AP2, PB)

Tableau de profondeur projeté en un coup d’œil

Si vous êtes plutôt un apprenant visuel, voici un aperçu de ce qui a été discuté ci-dessus :

