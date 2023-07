Tableau de profondeur des Golden Knights 1.0 : où ils en sont à chaque poste après le libre arbitre

LAS VEGAS – Avec les deux premiers jours d’agence libre derrière nous, la liste des Golden Knights 2023-24 prend forme. Il n’y a pas eu beaucoup de changements cette intersaison, ce qui est à prévoir après avoir tout gagné.

Le directeur général Kelly McCrimmon est entré dans l’été avec un plan pour ramener aussi près de la même formation avec laquelle il a terminé la saison dernière. Il y avait encore une victime de la franchise dans l’ailier de franchise Reilly Smith, qui a été distribué à Pittsburgh pour ouvrir 5 millions de dollars dans l’espace. Cet argent a été utilisé pour démissionner des agents libres en attente qui auraient autrement frappé le marché libre samedi.

Vegas a enfermé son gardien vainqueur de la Coupe, Adin Hill, pendant deux ans de plus à 4,9 millions de dollars par saison, et l’acquisition de la date limite Ivan Barbashev pendant cinq saisons supplémentaires avec un plafond de 5 millions de dollars. Il a également étendu les offres de qualification aux agents libres restreints, Brett Howden et Pavel Dorofeyev, bien que des accords à long terme n’aient pas encore été conclus avec eux.

Il n’y aura pas beaucoup de nouveaux visages dans le bâtiment à l’automne. Les seuls agents libres extérieurs signés étaient des pièces de profondeur qui commenceront la saison avec les Henderson Silver Knights. Sur ce, regardons le tableau de profondeur organisationnel poste par poste, en commençant par le centre.

Centre

Joueur Âge Cap Hit 2023-24 26 10 millions de dollars 29 2,75 millions de dollars 30 5,9 millions de dollars 26 3 millions de dollars 32 762 500 $ 27 775 000 $ 23 925 000 $ 21 825 000 $

Défaites : Teddy Blueger, Sakari Manninen

L’un des plus grands atouts des Golden Knights est leur force au centre, et cela devrait se poursuivre la saison prochaine. Ils ramèneront les quatre centres qui ont joué essentiellement tous les soirs en séries éliminatoires, menés par Jack Eichel, finaliste du trophée Conn Smythe.

Eichel a été bon en saison régulière, menant Vegas avec 66 points en 67 matchs, mais a porté son jeu à un autre niveau en séries éliminatoires. Loin de la rondelle, il était stellaire, et avec lui, il a fait des jeux partout sur la glace. S’il peut maintenir même près de ce niveau pour la saison régulière, il aura une saison de carrière.

Chandler Stephenson et William Karlsson sont de solides deuxième et troisième options, donnant aux Golden Knights trois lignes de pointage légitimes. Ils sont tous les deux dignes de confiance dans leur propre zone et patinent très bien sur la glace.

La quatrième ligne a toujours été à son meilleur avec Nicolas Roy au centre, mais Bruce Cassidy a montré à plusieurs reprises qu’il aimerait élever Roy à une ligne avec plus d’attaque. Il pourrait utiliser cet été – et le départ de Smith – comme la meilleure chance de faire ce déménagement de façon permanente. S’il le fait, cela pourrait signifier un passage au 4C pour l’un des ailiers qui sont à l’aise au milieu (probablement Brett Howden ou Michael Amadio).

Le fait que plusieurs des joueurs répertoriés à l’aile dans ce tableau de profondeur puissent également jouer au centre devrait aider, étant donné que la perte de Blueger et Manninen nuit à la profondeur. Au-delà de cela, Vegas compte également Byron Froese, qui a disputé neuf matchs dans la LNH la saison dernière, tous au centre. Le vétéran de la LAH Gage Quinney, qui a disputé trois matchs dans la LNH en 2019-2020, est de retour. Tout comme le choix de deuxième ronde de 2018 Ivan Morozov, qui n’a pas encore fait ses débuts dans la LNH à 23 ans, mais qui a été l’un des meilleurs centres des Silver Knights l’an dernier. Il n’a pas eu le meilleur camp l’automne dernier, mais cherchera à impressionner le personnel cette année pour s’élever sur la commande de rappel potentiel.

Aile droite

Joueur Âge Cap Hit 2023-24 31 9,5 millions de dollars 32 5 millions de dollars 27 762 500 $ 26 1,4 million de dollars 22 RFA 27 762 500 $

Défaites : Phil Kessel (potentiellement)

Vegas a également toujours été très fort du côté droit, tant que le capitaine Mark Stone est en bonne santé. Il est à la tête d’un groupe qui revient presque tous les joueurs de la saison dernière. La seule perte potentielle est Kessel, qui est un agent libre sans restriction mais qui n’a pas encore signé d’accord. La saison dernière, il a fallu jusqu’à fin août à Kessel pour trouver une équipe, il a donc pu attendre à nouveau jusqu’à la fin de l’été. Si cela se produit, il ne serait pas surprenant que Vegas trouve un moyen de le ramener avec un petit coup sûr pour renforcer la profondeur à l’aile.

Le gagnant de Conn Smythe, Jonathan Marchessault, sera de retour. Il a été la menace de marquer la plus constante pour cette équipe année après année, et la chimie qu’il a développée avec Eichel sur la première ligne devrait en mener beaucoup plus. Il entre maintenant dans la dernière année de son contrat, il jouera donc avec beaucoup de motivation et cherchera une prolongation dès que possible.

Michael Amadio a joué partout la saison dernière, mais a passé la plupart de son temps sur l’aile droite. Il a disputé 21 matchs à l’aile gauche et 41 à droite. Si Roy est élevé, comme mentionné ci-dessus, ce serait probablement pour occuper la place d’Amadio, il sera donc intéressant de voir ce que Cassidy y fait.

Keegan Kolesar a disputé les 74 matchs de saison régulière et les 22 matchs éliminatoires à l’aile droite. Il est devenu un pilier de la quatrième ligne physique de Vegas et sera de retour là-bas lorsque la saison 2023-24 se déroulera.

Au-delà de cela, les Golden Knights ont Pavel Dorofeyev, qui a impressionné avec sept buts en seulement 18 matchs en tant que recrue. Il se battra pour une place dans la formation de la soirée d’ouverture du camp. Il a montré qu’il pouvait jouer le style recherché par Cassidy dans son rôle d’ailier complémentaire, écrasant le filet avec les mains pour terminer en position serrée.

Vegas compte également Sheldon Rempal, qui n’a disputé qu’un seul match dans la LNH la saison dernière, mais qui était le meilleur ailier des Silver Knights et qui était à égalité en tête de l’équipe avec 25 buts.

Aile gauche

Joueur Âge Cap Hit 2023-24 27 5 millions de dollars 25 RFA 28 1,4 million de dollars 23 775 000 $ 24 766 667 $ 21 925 000 $

Défaites : Reilly Smith

Sur le papier, ce groupe n’est pas le plus fort offensivement et perdre Smith fait mal, mais les ailiers gauches ont joué un rôle clé dans la victoire de la Coupe Stanley. Cassidy a conçu chacune de ses trois meilleures lignes avant avec un maquillage similaire, utilisant l’un des ailiers pour écraser le filet tandis que les deux autres jouaient avec la rondelle. Deux des joueurs qui ont joué ce rôle à fond étaient Barbashev et Howden, qui ont combiné pour marquer 12 buts en séries éliminatoires.

Prolonger Barbashev avec un contrat de 25 millions de dollars sur cinq ans signifie qu’il rejoindra Eichel et Marchessault sur la première ligne. Howden est toujours un RFA avec droit à l’arbitrage, mais étant donné qu’il n’a récolté que 13 points en 54 matchs de saison régulière la saison dernière, Vegas ne devrait pas avoir de problème à le ramener à un plafond raisonnable. Comme Kolesar, William Carrier est un point d’ancrage sur la quatrième ligne et y reviendra.

Paul Cotter a connu une saison recrue exceptionnelle avec 13 buts en 55 matchs. Il s’est frayé un chemin dans l’alignement avec un camp et une pré-saison solides, puis a profité de l’occasion en montrant qu’il peut marquer dans la LNH. Les détails de son jeu étaient trop incohérents pour Cassidy, c’est pourquoi il n’a pas joué en séries éliminatoires, mais avec une autre intersaison à son actif – et le départ de Smith – Cotter concourra pour une place plus régulière dans la programmation nocturne en 2023. -24.

Jonas Røndbjerg a été une option de rappel constante pour les Golden Knights au cours des deux dernières saisons, disputant 43 matchs dans la LNH au cours de cette période. Il n’a inscrit que sept points, mais c’est un échec avant fort qui est assez bon défensivement pour manger des minutes sur une ligne des six derniers en cas de besoin.

L’un des joueurs les plus intrigants qui entrent cette saison est le choix de premier tour de 2020, Brendan Brisson. Il a marqué 18 buts lors de sa première saison de hockey professionnel avec les Henderson Silver Knights et espère faire ses débuts dans la LNH à 21 ans cette saison. La mauvaise nouvelle pour Brisson est que son jeu à tendance offensive ne se prête pas vraiment à un rôle dans les six derniers, ce qui rend difficile l’entrée dans l’alignement. La bonne nouvelle est que si vous regardez ce groupe d’ailiers gauches, il n’y a pas une tonne de pedigree de buteur. Cela pourrait donner une chance à Brisson à un moment donné de la saison. S’il en a l’occasion, ce sera probablement avec deux compagnons de trio talentueux, ce sera donc à lui de saisir le moment.

Défense droite

Joueur Âge Cap Hit 2023-24 33 8,8 millions de dollars 27 5,2 millions de dollars 26 2,75 millions de dollars 25 762 500 $ 23 775 000 $ 22 789 167 $

Pertes : Aucune

La ligne bleue de Vegas est établie sur le côté droit, les trois meilleurs défenseurs de la saison dernière étant tous de retour. Tant que les trois sont en bonne santé, Alex Pietrangelo, Shea Theodore et Zach Whitecloud seront les partants de la soirée d’ouverture.

Après c’est là que les choses deviennent intéressantes. L’une des batailles les plus chaudes du camp et de la pré-saison de septembre opposera les trois jeunes défenseurs qui se battront pour être quatrièmes sur ce tableau de profondeur. Je les ai classés dans l’ordre du nombre de matchs de la LNH qu’ils ont disputés la saison dernière, mais cet ordre peut facilement changer en fonction de leurs performances.

Daniil Miromanov, Brayden Pachal et Kaedan Korczak seront tous en lice pour être la première option d’appel du côté droit. Une partie de cela pourrait dépendre du style de défenseur nécessaire. Si c’est quelqu’un qui peut lancer offensivement et jouer en supériorité numérique, ce sera évidemment Miromanov. Si un joueur plus défensif est nécessaire, cela reviendra à Pachal et Korczak.

Chacun apporte quelque chose de différent à la table, mais ce sera amusant de voir comment les choses évoluent, car ces trois-là devraient voir beaucoup de temps de glace dans la pré-saison, comme l’évalue Cassidy.

Défense gauche

Joueur Âge Cap Hit 2023-24 35 5,25 millions de dollars 32 2,85 millions de dollars 24 2,29 millions de dollars 30 850 000 $ 21 793 333 $ 20 825 000 $

Pertes : Aucune

Le côté gauche de la ligne bleue est également défini, les quatre meilleurs défenseurs revenant tous de la saison dernière. Alec Martinez, Brayden McNabb et Nicolas Hague seront les partants de la soirée d’ouverture, et Ben Hutton s’est imposé comme le septième défenseur incontesté.

Derrière ces quatre-là se trouvent deux jeunes espoirs défensifs qui n’ont pas encore fait leurs débuts dans la LNH, mais qui pourraient le faire cette année. Lukas Cormier a joué des deux côtés pour les Silver Knights la saison dernière. Il est sous-dimensionné à seulement 5 pieds 10 pouces, mais patine bien et a mené tous les défenseurs de Henderson avec 35 points en tant que recrue. Cassidy a évoqué son nom plusieurs fois sans y être invité, donc Cormier est clairement sur son radar. Si Vegas a besoin d’une infusion d’attaque sur le côté gauche, Cormier pourrait recevoir l’appel.

Daniil Chayka – un choix de deuxième ronde en 2021 – a un an de moins que Cormier et n’a pas eu autant d’impact lors de sa première saison de hockey professionnel, mais s’est bien développé. Je ne sais pas quelle est la probabilité qu’il participe à un match cette saison pour les Golden Knights, mais il a un avenir dans la LNH.

Gardien de but

Joueur Âge Cap Hit 2023-24 27 4,9 millions de dollars 26 766 667 $ 24 775 000 $ 22 849 667 $ 21 858 000 $ 20 840 000 $

Défaites : Laurent Brossoit, Jonathan Quick

Adin Hill est de retour après avoir signé une prolongation de deux ans d’une valeur annuelle moyenne de 4,9 millions de dollars. Logan Thompson devrait être en parfaite santé à temps pour le camp, et est probablement le remplaçant, portant un plafond très favorable à l’équipe de seulement 766 667 $. On s’attend à ce que ces deux-là fassent partie de la rotation des gardiens de Vegas l’an prochain, sans qu’aucun n’assume une charge trop lourde en termes de départs.

J’ai choisi de ne pas inclure Robin Lehner ici car il semble que le résultat le plus probable à ce stade soit qu’il reste dans la réserve des blessés à long terme. Nous sommes encore loin du camp et beaucoup de choses peuvent changer, mais sur la base des mises à jour vagues et peu optimistes de McCrimmon sur le processus de réadaptation de Lehner et du fait qu’il a signé Hill pour près de 5 millions de dollars par saison, tous les signes indiquent que .

Jiri Patera est probablement le troisième gardien. Il a été le meilleur gardien des Silver Knights pendant une grande partie de l’année dernière et a très bien montré ses deux occasions dans la LNH, avec deux victoires et un pourcentage d’arrêts de 0,929.

Isaiah Saville a disputé la grande majorité de l’année dernière dans la ECHL et a affiché un impressionnant pourcentage d’arrêts de 0,920 en jouant derrière les Savannah Ghost Pirates. Il a également disputé 10 matchs avec les Silver Knights et pourrait passer à temps plein dans la LAH cette saison.

Jesper Vikman a terminé sa carrière junior avec les Giants de Vancouver de la WHL et a eu son premier aperçu de la LAH avec un départ à la fin de la saison dernière, tandis que Carl Lindbom a récemment signé son contrat d’entrée avec Vegas après avoir été nommé recrue de l’année et gardien de but de la année dans la ligue suédoise HockeyAllsvenskan.

(Photo: Lucas Peltier / États-Unis aujourd’hui)