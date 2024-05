Tableau de bord de surveillance des eaux usées du CDC pour suivre les points chauds de la grippe aviaire

R.La réticence des producteurs laitiers à signaler les épidémies de grippe aviaire H5N1 au sein de leurs troupeaux ou à autoriser les tests sur leurs travailleurs a rendu difficile le suivi de la propagation rapide du virus, incitant les responsables fédéraux de la santé publique à se tourner vers les eaux usées pour combler les lacunes.

Mardi, les Centers for Disease Control and Prevention devraient dévoiler un tableau de bord public retraçant les virus de la grippe A dans les eaux usées que l’agence a collectés dans 600 sites de traitement des eaux usées à travers le pays depuis l’automne dernier.

Les tests ne sont pas spécifiques au H5N1 ; Le H5N1 appartient à la grande famille de virus de la grippe A, tout comme deux des virus qui rendent régulièrement les gens malades pendant la saison grippale. Mais les virus de la grippe qui causent des maladies humaines circulent à des niveaux très faibles pendant les mois d’été. Ainsi, la présence de niveaux élevés de grippe A dans les eaux usées d’ici la fin de l’été pourrait être un indicateur fiable que quelque chose d’inhabituel se passe dans une région particulière.

La surveillance des eaux usées, du moins à ce stade, ne permet pas de discerner les sources – qu’elles proviennent des bovins laitiers, du ruissellement des transformateurs laitiers ou des infections humaines – de tout fragment génétique viral trouvé dans les eaux usées, bien que l’agence s’efforce d’avoir plus de capacité à faites-le à l’avenir.

Amy Kirby, responsable de l’équipe des eaux usées du CDC, a déclaré à STAT qu’à partir de fin mars ou début avril, certains sites de collecte des eaux usées ont commencé à remarquer une augmentation inhabituelle du virus de la grippe A dans leurs échantillons. Ces lectures se sont démarquées car dès la dernière semaine de mars, données que le CDC suit sur le pourcentage de personnes recherchant des soins médicaux pour des maladies de type grippal suggèrent que la saison grippale 2023-2024 est effectivement terminée.

Les augmentations étaient très spécifiques à chaque site, a-t-elle déclaré, et ne se reflétaient pas dans d’autres domaines. En fait, elle l’a qualifié de « phénomène très limité ». … La grande majorité de nos sites ne voient pas cela.

Jusqu’à présent, peu d’informations ont été diffusées dans la sphère publique sur l’emplacement des troupeaux de bovins infectés. Lorsque le ministère américain de l’Agriculture annonce des résultats de tests positifs, il se contente de nommer l’État dans lequel se trouvait le troupeau au moment où les tests ont eu lieu. La semaine dernière, l’USDA a signalé que six troupeaux supplémentaires — dans le Michigan, l’Idaho et le Colorado — ont été testés positifs au H5N1, portant le total à 42.

Un tableau de bord montrant des valeurs élevées de grippe A jusqu’au niveau des opérations de traitement des eaux usées individuelles donnera une image beaucoup plus détaillée de l’endroit où la transmission du virus se produit actuellement, attirant potentiellement l’attention sur les fermes laitières de ces zones. Kirby a admis que ces inquiétudes avaient été soulevées et a déclaré que la présence du virus dans les eaux usées ne signifierait pas nécessairement qu’il y avait un troupeau infecté à proximité.

« Ce que je dirai, c’est que nous avons appris que les exploitations animales et le bétail, en particulier les produits laitiers, sont beaucoup plus mobiles que prévu. Donc, les vaches se déplacent de ferme en ferme, mais aussi le lait qui circule », a-t-elle déclaré. « Ce n’est pas parce que l’usine de transformation laitière se trouve dans une communauté qu’elle s’approvisionne en lait dans des fermes voisines. »

Le CDC a développé un test pour détecter spécifiquement les sous-types H5 de la grippe A, tout comme un certain nombre de chercheurs universitaires. Un projet appelé WastewaterSCAN, dirigé par des scientifiques de l’Université Stanford et de l’Université Emory, a récemment découvert de grandes quantités d’ARN viral H5N1 dans des échantillons d’eaux usées archivés provenant de trois sites du nord du Texas. Il a montré que le virus était présent à des niveaux détectables dès le 25 février, un mois complet avant que l’État ne confirme son premier cas de H5N1 chez des bovins laitiers.

Vendredi, des scientifiques du Baylor College of Medicine, du Health Science Center de l’Université du Texas et du Texas Epidemic Public Health Institute, tous à Houston, ont rapporté qu’ils avaient également trouvé le virus H5N1 dans les eaux usées de neuf des dix villes du Texas ils ont vérifié sur une période de deux mois, du 4 mars au 25 avril. Ils n’ont pas précisé les villes.

Aucun des deux groupes n’a pu dire avec certitude quelle était la source du virus, bien que les auteurs du Texas aient noté qu’il n’y avait aucune indication d’une augmentation correspondante de la maladie humaine dans les villes lorsque le virus a été détecté dans les eaux usées. Les deux groupes ont rapporté leurs conclusions dans des prépublications, qui sont des rapports scientifiques qui n’ont pas encore été soumis au processus d’évaluation par les pairs d’une revue.

À l’heure actuelle, le CDC ne recommande pas de déployer des tests spécifiques au H5N1 à l’échelle nationale, affirmant que ce n’est pas une utilisation efficace des ressources étant donné le peu de sites montrant des preuves d’une activité significative de la grippe A. En plus des grippes A et B, le CDC surveille également actuellement les eaux usées du pays à la recherche du SRAS-CoV-2, du mpox et du virus respiratoire syncytial, ou RSV.

Le nouveau tableau de bord permettra aux particuliers et aux autorités locales de santé publique de vérifier l’augmentation du nombre de cas de grippe A dans leur région et de la comparer aux données historiques. Kirby a déclaré que la saison grippale qui vient de se terminer servira de comparateur, fournissant le contexte nécessaire pour déterminer si ce qui est observé est anormal. Les lectures de la dernière saison grippale ont été divisées en centiles ; tout endroit où les résultats des eaux usées sont positifs pour la grippe A et qui représentent au moins 80 % de ce qu’ils étaient pendant la saison de la grippe sera considéré comme un signal qui doit être exploré, a-t-elle expliqué.

« Nous nous efforçons de mieux comprendre ce signal, mais en attendant, nous voulons nous assurer que toutes ces données sont disponibles pour que tous les groupes qui travaillent sur ce sujet puissent y avoir accès », a déclaré Kirby. « Il y a tellement d’acteurs ici qui ont des contributions et des informations précieuses. Ainsi, ils peuvent voir dans ces données des choses que nous ne voyons pas… des modèles dont nous ne sommes pas conscients, et nous espérons qu’ils nous contacteront et nous aideront.

Le CDC cherche toujours à comprendre comment interpréter les niveaux élevés de virus de la grippe observés dans les eaux usées qui sont probablement le résultat de l’épidémie de H5N1, reconnaissant que la concentration de virus de la grippe excrétée dans les selles humaines lorsque la grippe saisonnière se transmet dans une communauté pourrait être totalement différent de ce qui pourrait être observé lorsqu’une laiterie ou une usine de transformation élimine de grands volumes de lait contaminé via le système d’égouts d’une communauté.

« Nous ne nous attendions pas à cette présentation chez les bovins laitiers où l’on aurait de fortes concentrations de virus dans le lait. Et ce sur quoi nous travaillons actuellement et que nous apprenons très rapidement, ce sont toutes les façons dont le lait et les produits laitiers, les sous-produits laitiers et les déchets peuvent pénétrer dans les systèmes d’épuration des eaux usées », a déclaré Kirby.

En plus de discuter avec les gestionnaires de services publics locaux pour comprendre tout ce qui pourrait s’écouler dans un bassin d’égouts donné, le CDC travaille au développement de capacités technologiques permettant de déterminer les sources de matériel génétique viral spécifiques aux animaux. Des travaux ont été menés au cours de la dernière décennie pour utiliser l’ADN mitochondrial et d’autres marqueurs moléculaires afin de mesurer les contributions aux eaux usées des vaches, des porcs, des chats, des oies, des cerfs, des humains et d’autres espèces.

Kirby a déclaré que cette technologie en était encore à ses débuts, mais que l’agence espère pouvoir la déployer à l’avenir.

Le CDC signalera tout endroit présentant des taux élevés d’eaux usées de grippe A aux services de santé de l’État et les exhortera à informer leurs homologues locaux, s’ils existent, ainsi que les services publics collectant les eaux usées à cet endroit, pour essayer de mieux comprendre. d’où vient le virus.

Utiliser les eaux usées pour traquer le H5N1 deviendra moins utile lorsque le temps se rafraîchira à l’automne et que l’activité grippale humaine reprendra.

« Nous sommes très concentrés là-dessus en tant que réponse immédiate à la situation actuelle », a déclaré Kirby. « Et nous continuerons à travailler sur ce problème à mesure que la situation évolue – nous espérons qu’elle se résoudra. Mais si… nous commençons à entrer dans la saison de la grippe saisonnière, nous devrons penser à des tests supplémentaires pour distinguer ces choses.

Cette histoire a été mise à jour pour indiquer que le CDC prévoit désormais de lancer le tableau de bord de surveillance des eaux usées le mardi 14 mai.