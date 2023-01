Table ronde NBA : analyse des prétendants à mi-parcours de la saison

C’est le milieu de la saison, avec la pause All-Star qui approche à grands pas – et la NBA connaît un niveau de parité qu’elle n’a pas vu depuis des années.

Cette semaine, notre panel de reporters NBA — Ric Bucher, Mélissa Rohlin et Yaron Weitzmann – jette un œil aux équipes et aux joueurs qui brillent au-dessus de tous les autres, aux favoris de l’Est et à ce qui ne va pas avec le supposé prétendant au titre à Los Angeles.

1. A mi-parcours de la saison, quelle équipe t’a le plus impressionné et pourquoi ?

Weitzmann : Les Memphis Grizzlies. Ils possèdent la deuxième meilleure note nette de la ligue, bien que Desmond Bane et Jaren Jackson Jr. aient été écartés pendant de longues périodes. Les deux sont de retour sur le terrain maintenant et les Grizzlies me semblent être l’équipe à battre dans l’Ouest. Ils ont la défense la mieux notée de la ligue, ancrée par Jackson, et la combinaison de Ja Morant et Bane va donner aux adversaires des ajustements dans les séries éliminatoires. Bien sûr, nous pourrions traîner et attendre que des équipes comme les Warriors ou les Clippers rassemblent leurs affaires, mais ne négligez pas à quel point cette équipe des Grizzlies est dominante.

Boucher : Boston Celtics, Brooklyn Nets, Utah Jazz. Dans cet ordre. Mention honorable : Sacramento Kings. Il est facile d’oublier que les Celtics jouent sous un entraîneur-chef de première année après avoir perdu leur dernier entraîneur-chef de première année à cause d’un scandale organisationnel, après avoir perdu une série de finales qu’ils étaient censés gagner. Et maintenant, ils ont le meilleur bilan de la ligue et frappent régulièrement les équipes. Les joueurs des Nets ont été les architectes de leur controverse, mais ils en sont sortis apparemment avec un sens renouvelé du but. Quant au Jazz, oui, ils sont tombés depuis leur démarrage à chaud, mais ils ont pris toutes les discussions à leur sujet pour Victor Wembanyama comme un coup de feu sur eux, en tant que joueurs et ont dit: “Pas si vite.” Respect.

Rohlin : Les filets. D’où viennent-ils? Ils étaient sur le rythme d’une nouvelle saison désastreuse avant même qu’elle ne commence. Kevin Durant voulait être échangé. Il semblait que Kyrie Irving serait à la porte juste derrière lui. Quand ils étaient tous les deux sur la liste au sommet de la saison, le drame a continué. Irving a été suspendu après avoir tweeté un lien vers un film antisémite. L’entraîneur Steve Nash a été renvoyé. Les Nets étaient un feu de poubelle et leur jeu sur le terrain était tout aussi désastreux. Au cours des six premiers matchs, ils avaient la pire cote défensive de la ligue. Puis, en un clin d’œil, ils sont montés en flèche au sommet de la ligue. Durant jouait au basket de calibre MVP avant de subir une entorse isolée du MCL au genou droit. Irving a brillé. Ils sont actuellement à égalité pour la deuxième place de la Conférence Est avec les Milwaukee Bucks. Parlez de coup de fouet cervical.

2. Quel joueur vous a le plus impressionné et pourquoi ?

Weitzmann : Il faut que ce soit le gars qui réalise presque un triple-double en moyenne (25 points, 10,8 rebonds, 9,7 passes décisives) et qui a son équipe à la première place de la Conférence Ouest, même s’il ne joue pas aux côtés d’un autre All-Star. Ce ne sont pas seulement les chiffres que Nikola Jokić met en place, cependant, et ce ne sont pas seulement ses passes éblouissantes (même si je dirai que Jokić est devenu mon joueur préféré à regarder). C’est aussi à quel point il rend les défenseurs adverses impuissants. Vous ne pouvez pas doubler Jokić – il est un passeur trop brillant – mais vous ne pouvez pas non plus l’arrêter avec une seule couverture. Si la saison se terminait aujourd’hui et que j’avais un vote MVP, Jokić – qui a remporté le prix au cours des deux saisons précédentes – obtiendrait le mien.

Boucher : Difficile d’en choisir un seul. Les chiffres fous que nous voyons ne m’impressionnent pas car ils se sentent tous gonflés; les performances ont sans aucun doute été impressionnantes et le niveau de compétence affiché l’est aussi, mais il est difficile de les mettre en perspective. Donc je vais aller avec des actes de caractère. J’ai été impressionné par la façon dont Steph Curry continue de donner confiance à des joueurs comme Ty Jerome et Anthony Lamb, et d’encadrer Jordan Poole dans l’art d’être un grand buteur. Je suis impressionné par la façon dont Russell Westbrook a accepté de sortir du banc et continue de jouer dur devant une base de fans qui l’a jeté sur le trottoir. Et je suis impressionné par la façon dont Giannis Antetokounmpo continue de grandir en tant que leader, garde un œil sur le prix et assure une présence stable, alors que les Bucks tentent de suivre le rythme des Celtics.

Rohlin : M. LeBron James. Il a 38 ans, mais il joue comme s’il avait dix ans de moins. James affiche une moyenne de 29,1 points sur 51% de tirs, 8,2 rebonds et 7,6 passes décisives. Avec Anthony Davis mis à l’écart en raison d’une blessure de stress au pied droit, James a mis les Lakers sur ses épaules et les a menés à une séquence de cinq victoires consécutives, leur plus longue de la saison. Au cours de cette séquence, il a réalisé deux performances de plus de 40 points. James n’a clairement pas été ralenti par Father Time, et il est maintenant à moins de 500 points de dépasser Kareem Abdul-Jabbar pour le n ° 1 sur la liste des buteurs de tous les temps de la NBA. Il est difficile de ne pas être impressionné par ce qu’il fait en 20e année.

3. Favori au titre avant la saison, les Clippers ont perdu six de leurs sept derniers. Qu’est-ce qui ne va pas à Los Angeles ?

Weitzmann : Étonnamment, les Clippers ont la troisième pire attaque de la ligue. Il s’avère que faire en sorte que vos deux meilleurs joueurs s’assoient tous les autres matchs n’est pas la façon idéale de construire un concurrent. Kawhi Leonard a l’air mieux ces derniers temps, mais vous pouvez dire qu’il retrouve toujours son rythme. Tout cela est à prévoir. La question est de savoir si les stars des Clippers peuvent rester sur le terrain assez longtemps pour que l’équipe trouve son rythme avant les séries éliminatoires.

Boucher : Les temps difficiles et inégaux exigent du leadership, non seulement de la part de votre personnel d’entraîneurs, mais aussi dans le vestiaire. Qui dirige cette équipe ? Qui sert de Draymond Green ou de Marcus Smart ou de Chris Paul et tient tout le monde responsable ? Yaron a souligné les problèmes offensifs, et je vois que les Clippers essaient tous de le faire trop souvent. Le partage du ballon, le mouvement hors de celui-ci – quand ils le font, ils peuvent submerger leurs adversaires car ils ont tellement de buteurs. Mais trop souvent, je vois John Wall ou Paul George ou Kawhi ou Reggie Jackson ou Norman Powell chercher à obtenir le leur pendant que tout le monde se tient là et regarde. Le manque général de QI de basket-ball m’inquiète également. Ils prennent beaucoup de décisions douteuses dans les moments critiques.

Rohlin : Ma plus grande préoccupation en ce moment est leur effort et leur chimie. Ils ressemblaient plus à une équipe la saison dernière lorsque Leonard a été mis à l’écart et que George n’a disputé que 31 matchs. Maintenant, ils sont partout. La semaine dernière, ils ont perdu 33 points contre Denver. Et cette semaine, ils ont perdu une avance de 11 points au quatrième trimestre pour tomber à Atlanta. La saison dernière, même sans leurs superstars, ils ont toujours laissé leur cœur sur le terrain. Cette saison, cette intensité a grandement manqué.

4. Il y a foule au sommet de la Conférence Est. Classez ces cinq prétendants de l’Est à mi-chemin : Boston, Milwaukee, Brooklyn, crême Philadelphia et Cleveland. Pourquoi?

Weitzmann : 1. Boston, 2. Brooklyn, 3. Philadelphie, 4. Milwaukee, 5. Cleveland. La piètre attaque des Bucks sur demi-terrain (24e de la NBA, selon Nettoyer la vitre ), m’inquiète. Cela s’explique en partie par le fait que Khris Middleton n’a pas pu rester sur le sol, mais cela devient également une tendance préoccupante. C’est pourquoi j’ai Philly et Brooklyn devant eux. Boston, pour moi, reste clairement le favori du titre, compte tenu de sa domination des deux côtés du ballon.

Boucher : 1. Boston, 2. Milwaukee, 3. Brooklyn, 4. Philadelphie, 5. Cleveland. Je conviens que les Celtics sont clairement les favoris en ce moment, mais les problèmes offensifs des Bucks me semblent plus être un sous-produit de l’expérimentation que de l’incapacité. Grayson Allen joue beaucoup de minutes et je ne peux pas m’empêcher de croire que Middleton, Joe Ingles et Pat Connaughton les mangeront une fois qu’ils seront en bonne santé et fourniront un peu plus de jus offensif. Il m’est difficile d’adhérer complètement aux Nets ou aux 76ers, malgré ce que disent leurs records et à quel point ils semblent parfois formidables. La blessure de Kevin Durant, malheureusement, était presque prévisible sur la base de l’histoire récente, et combien de temps encore Kyrie Irving peut-elle rester sans faire ou dire quelque chose qui crée une distraction ? Quant aux Sixers, il y a juste quelques éléments qui n’ont pas de sens. Ils jouent à l’un des rythmes les plus lents, ils ont une taille suffisante, mais c’est une équipe qui rebondit mal. Et malgré toute leur profondeur, Joel Embiid et James Harden enregistrent de lourdes minutes (pour le match d’aujourd’hui) chaque fois qu’ils sont disponibles, ce qui n’est pas toujours le cas.

Rohlin : 1. Boston, 2. Milwaukee, 3. Brooklyn, 4. Philadelphie, 5. Cleveland. Les Celtics ont ce facteur «ça» cette saison et c’est pourquoi ils sont mon n ° 1. Ils ont faim après avoir atteint la finale de la NBA en juin dernier pour la première fois depuis 2010, puis sont tombés à Golden State en six matchs. Ils ont une chimie avec Jayson Tatum, Marcus Smart et Jaylen Brown dans leur sixième saison ensemble. Tatum est devenu une superstar légitime qui est en lice pour le prix MVP. Et Smart, le joueur défensif en titre de l’année, est un excellent point d’ancrage. Cette équipe a apparemment tous les composants pour aller jusqu’au bout.

5. Le Pépites sont la meilleure équipe de l’Ouest près de la mi-parcours. Denver est-il une vraie menace pour remporter un titre ?

Weitzmann : Absolument. Jokić est un monstre, c’est là que tout commence, mais aussi, Jamal Murray trouve sa place. Il en va de même pour la défense, qui est maintenant au 22e rang de la NBA, pour accompagner l’attaque au deuxième rang des Nuggets. De plus, personne en Occident ne s’est séparé. Il n’y a aucune raison pour que les Nuggets ne soient pas les derniers parmi le groupe des Pélicans, des Guerriers, des Clippers et des Grizzlies.

Boucher : Il est difficile de mettre le doigt sur pourquoi je ne les ressens pas, mais je ne le suis pas. Jokić continue d’être brillant, mais je vois bien trop souvent des passages où le reste des Nuggets semblent l’oublier. Au lieu de cela, Michael Porter Jr., Murray, Aaron Gordon et Bones Nyland se relaient pour chercher leur coup, surtout lorsque Jokić est sur le sol. J’ai presque l’impression parfois qu’ils se disputent tous pour être le deuxième All-Star de Jokić. Leur talent individuel est indéniable, donc cela peut fonctionner pendant la saison régulière, mais qui tire le dernier coup dans un match éliminatoire ? Jokić le fera, mais il est d’accord de ne pas le prendre. Murray et MPJ me paraissent tous deux convaincus que cela devrait être eux. Bones est aussi prompt à le laisser voler que l’un d’eux (en moyenne 11 tirs en 20 minutes !). Tout cela ne me préoccuperait pas autant si Jokić avait plus une personnalité de prise en charge, mais ce n’est pas le cas, donc je ne compte pas sur lui pour mettre tout le monde en ligne quand cela compte le plus. Et malgré tout le génie de Jokić, les Nuggets ne me semblent pas être une équipe à QI élevé. Ce qu’ils ont pour eux, c’est que personne ne semble particulièrement dominant ou sans défaut à l’ouest. Mais disons-le de cette façon : si les Nuggets finissent en tant que champions de la conférence, l’Est remporte le titre.

Rohlin : L’Ouest est grand ouvert. Être la meilleure équipe de cette conférence ne signifie pas grand-chose à ce stade compte tenu du nombre d’équipes serrées qui se sont regroupées pendant une grande partie de la saison. En ce moment, mes favoris dans l’Ouest sont les Grizzlies. Cela étant dit, cela pourrait être l’année des Nuggets. Pourquoi pas? Jokić est une bête. Et il a du soutien cette saison avec Porter Jr. et Murray de retour. Les Nuggets sont définitivement une grande menace, surtout si le casting de soutien de l’équipe continue d’intensifier.

Melissa Rohlin est rédactrice NBA pour FOX Sports. Elle a précédemment couvert la ligue pour Sports Illustrated, le Los Angeles Times, le Bay Area News Group et le San Antonio Express-News. Suivez-la sur Twitter @ melissarohlin .

Yaron Weitzman est un écrivain NBA pour FOX Sports. Il est l’auteur de « Tanking to the Top : Les Philadelphia 76ers et le processus le plus audacieux de l’histoire du sport professionnel.” Suivez-le sur Twitter @YaronWeitzman .

Ric Bucher est un écrivain NBA pour FOX Sports. Il a précédemment écrit pour Bleacher Report, ESPN The Magazine et The Washington Post et a écrit deux livres, “Rebound”, sur la bataille de l’attaquant de la NBA Brian Grant contre la maladie de Parkinson, et “Yao: A Life In Two Worlds”. Il a également un podcast quotidien, “On The Ball with Ric Bucher”. Suivez-le sur Twitter @ RicBucher .

