Table ronde des agences libres de la NBA : gagnants, perdants et signatures de valeur

L’agence libre de la NBA n’a même pas encore officiellement commencé et plus d’un milliard de dollars de contrats ont été conclus dans toute la ligue, dont sept accords d’une valeur de plus de 100 millions de dollars.

Cette semaine, nos reporters NBA — Eric Bucher , Mélissa Rohlin et Yaron Weitzman – donnent leur avis sur le premier week-end de libre arbitre et prédisent ce qui se passera ensuite.

1. Qui a remporté le premier week-end de l’agence libre de la NBA ?

Weitzmann : Kyrie Irving. Il a tanké les deux dernières équipes dans lesquelles il a joué et ne semblait avoir personne intéressé par ses services à part les Dallas Mavericks. Et pourtant, d’une manière ou d’une autre, Irving est reparti avec 126 millions de dollars sur trois ans, le tout garanti. Non seulement cela, mais cette troisième année est également une option pour les joueurs. Kyrie Irving obtenant le deuxième accord le plus convivial pour les joueurs signé pendant l’agence libre (deuxième seulement après le maximum de quatre ans encré par Fred VanVleet) est époustouflant. Et fait de lui le vainqueur du premier week-end.

Rohlin : Dillon Brooks. Au premier tour des séries éliminatoires, il s’est moqué de lui-même en bavardant avec LeBron James, puis en ne jouant pas bien, puis en esquivant les médias après des pertes. Certains pensaient qu’il avait disputé son dernier match en NBA. Eh bien, Brooks vient d’accepter un contrat de 80 millions de dollars sur quatre ans avec les Houston Rockets. Il gagne plus que Russell Westbrook, neuf fois All-Star et MVP en 2017, qui a accepté un contrat de 7,8 millions de dollars sur deux ans avec les LA Clippers. Donc, à la fin, Brooks a eu le dernier mot.

Boucher : Le joueur non repêché le mieux payé de l’histoire de la NBA : Fredderick Edmund Van Vleet. Trois ans et 130 millions de dollars signifient qu’il gagnera plus cette saison qu’Anthony Davis, Luka Doncic et Devin Booker. Ayant été All-Star une fois au cours de ses sept saisons. N’ayant jamais fait partie d’une équipe All-NBA ou All-Defense. Signer pour trois ans, à 29 ans, signifie qu’il pourrait encore décrocher un autre contrat important. Non pas qu’il en ait besoin maintenant.

2. Qui semble perdre ?

Weitzmann : Les 76ers de Philadelphie. Ce n’est pas encore fini, donc c’est plus incomplet, mais pour le moment, il semble qu’ils soient sur le point de perdre James Harden pour quelques restes des Clippers. Et si c’est le cas, combien de temps avant que Joel Embiid demande à sortir ?

Rohlin : Les Trail Blazers de Portland. Ils avaient la loyauté de Damian Lillard. Tout ce qu’ils avaient à faire était de construire une bonne liste autour de lui. Ils ont échoué à cette tâche. Maintenant, il a demandé un échange. Nous verrons ce qui se passera à partir d’ici, mais il semble qu’ils aient gâché une brillante opportunité avec l’un des meilleurs joueurs de la ligue.

Boucher: En ce moment, c’est le Miami Heat. Gabe Vincent, Max Strus, Victor Oladipo et Cody Zeller. Ce sont trois joueurs en rotation et le seul centre de taille légitime sur la liste. La signature de Thomas Bryant comble le vide de Zeller en allant aux Pélicans, mais Vincent était le troisième meilleur joueur de l’équipe en séries éliminatoires derrière Bam Adebayo et Jimmy Butler. Obtenir Damian Lillard fera oublier ces pertes à tout le monde, mais le Heat devra abandonner d’autres joueurs qui ont contribué à leur participation à la finale – Duncan Robinson, Kyle Lowry et peut-être Caleb Martin. C’est potentiellement six joueurs remplacés par un.

3. Qui a signé la meilleure valeur ?

Weitzmann: Austin Reaves. Quatre ans pour un total de 56 millions de dollars est un vol absolu ici. Reaves est un ailier de 25 ans qui a tiré près de 40% de profondeur la saison dernière et est également un excellent créateur de pick-and-roll. C’est un profil de 20 millions de dollars par an, au moins. Pour être clair, ce n’est pas que les Lakers aient salit Reaves :

Ils ont juste bénéficié du désir de rester à LA

Rohlin : Je vais aussi aller avec Reaves. Il devait recevoir des offres au nord de 100 millions de dollars d’équipes extérieures après avoir été le troisième meilleur buteur des Lakers en séries éliminatoires, avec une moyenne de 16,9 points sur 46,4% de tirs, tout en étant également un défenseur décousu. Mais les Lakers ont évité cela en re-signant Reaves au maximum qu’ils pouvaient offrir sans avoir à égaler. C’était une affaire incroyable pour les Lakers. Et Reaves a pu revenir dans la franchise pour laquelle il voulait jouer depuis qu’il était enfant.

Boucher : Les Lakers ont en effet obtenu Austin Reaves à un prix avantageux, mais cela ne dépasse pas les Clippers qui re-signent Russell Westbrook pour deux ans et 7,8 millions de dollars. Westbrook a surclassé, dépassé les rebonds et les passes décisives la saison dernière. Oui, il aura 35 ans la saison prochaine, mais il a été fanatique de prendre soin de son corps.

Les Clippers ont également signé à nouveau le centre de sauvegarde Mason Plumlee à un prix avantageux – un an, 5 millions de dollars. Nous avons peut-être été trop hâtifs en projetant les Clippers en tant que prétendants au championnat, mais la vision moribonde de la franchise a définitivement changé lorsque les gars signent des accords favorables à l’équipe pour rester.

4. Quelle signature a été le plus gros gratte-tête ?

Weitzmann : Les Blazers ont donné COMBIEN à Jerami Grant ?! Ce n’est pas seulement qu’ils ont fourché sur cinq ans et 160 millions de dollars pour Grant (contre qui, exactement, enchérissaient-ils ?). C’est qu’ils l’ont fait en sachant que Damian Lillard était probablement sur le point de demander, ce qui signifie qu’une reconstruction complète était sur le point de commencer. Celui-ci a fait et n’a aucun sens.

Rohlin : Je suis d’accord avec Yaron. Je ne comprends pas le processus de pensée des Trail Blazers ici. Comment cela était-il censé inspirer confiance à Lillard que la franchise allait dans la bonne direction? Je ne veux rien enlever à Grant, mais ce n’est pas le genre de décision qui fera croire à votre joueur de franchise qu’il s’agit d’une équipe de championnat. Pas étonnant que Lillard ait demandé à sortir.

Boucher : Les Rockets ont dépensé plus de 60 millions de dollars sur une zone arrière de Fred Van Vleet et Dillon Brooks. Une apparition All-Star entre eux. J’aime les deux joueurs, mais pas à ce prix pour une équipe déjà chargée de talent en zone arrière. Cela signifie également qu’un jeune joueur – Jalen Green, Kevin Porter Jr., Jabari Smith Jr. – va perdre son emploi de départ. Ça sonne bien jusqu’à ce que ce joueur commence à se cramponner dans le vestiaire et à bouder sur le banc. Le nouvel entraîneur-chef Ime Udoka va avoir du pain sur la planche.

5. Quelle a été votre signature préférée de l’intersaison jusqu’à présent ?

Weitzmann : Max Strus aux Cavs. Quatre ans et 63 millions de dollars peuvent sembler beaucoup, mais il n’y avait pas une équipe de la NBA plus désespérée pour une aile capable de tirer que les Cavs. Strus va faire une ÉNORME différence à Cleveland et s’intègre parfaitement aux côtés de leurs Big Four.

Rohlin : J’aime vraiment que les Lakers obtiennent Gabe Vincent. Il a été très impressionnant lors des séries éliminatoires du Heat. Il n’a pas peur, c’est un excellent tireur et il a la bonne attitude. C’est le type de talent décousu qui, je pense, aura un grand impact pour les Lakers, qui le voient clairement comme une amélioration dans la zone arrière par rapport à Dennis Schroder. Vincent est déjà passé du statut de joueur non repêché à celui de se faire un nom avec le Heat. Je parie que son étoile ne grandira qu’avec les Lakers.

Boucher : J’irai avec un sentimental – Derrick Rose signant avec les Memphis Grizzlies. Les Grizzlies avaient désespérément besoin d’une plus grande présence de vétérans et si quelqu’un peut convaincre Ja Morant que ses assauts sauvages sur la jante pourraient conduire à une célébrité de courte durée, c’est Rose avec son expérience de première main. Rose peut également montrer à Ja comment être un marqueur et un distributeur efficaces sans les acrobaties, après avoir fait cette transition lui-même. Que Rose puisse revenir en arrière et jouer devant les gens qui l’ont vu devenir célèbre à l’Université de Memphis n’est que de la cerise sur le gâteau.

Et avec Ja absent pour les 25 premiers matchs, il y a de fortes chances qu’il soit plus brûlé qu’avec les Knicks, où il n’a fait que 27 apparitions en saison régulière et une seule apparition en séries éliminatoires.

Prime: Où débarquent Damian Lillard et James Harden ?

Weitzmann : Lillard a clairement indiqué que Miami est l’endroit où il veut être, et Harden, nous le savons, a les yeux rivés sur les Clippers. Je suis sûr que les Sixers et les Blazers adopteront des positions publiques fortes, mais en NBA, l’endroit où une star veut aller est presque toujours là où elle finit.

Rohlin : Lillard débarquera avec le Heat. Il est clair que Lillard veut y aller. Jimmy Butler le veut là-bas. Et après avoir traversé tant de saisons décevantes avec les Trail Blazers, il est temps que Lillard joue pour une équipe gagnante dans la situation exacte qu’il souhaite.

Quant à Harden, il a clairement indiqué qu’il voulait atterrir avec les Clippers. Les Clippers ont désespérément besoin d’aide après plusieurs saisons marquées par des blessures avec Kawhi Leonard et Paul George. Je parie que cela passe également, tant que les Clippers peuvent mettre en place un package suffisamment alléchant.

Boucher : Les joueurs vedettes qui demandent à être échangés finissent généralement là où ils veulent être envoyés, qu’ils aient ou non une clause de non-échange ou un kicker d’échange. Donovan Mitchell est la seule exception récente qui me vient à l’esprit et je ne sais pas si le directeur général des Sixers, Daryl Morey, et le directeur général des Blazers, Joe Cronin, sont taillés dans le même tissu que le président de l’équipe de jazz, Danny Ainge, qui a envoyé Mitchell à Cleveland au lieu du choix préféré de Mitchell. , les Knicks. Mitchell n’est pas non plus taillé dans le même tissu que Lillard ou Harden, que je pourrais facilement voir refuser de jouer s’il était distribué à une équipe qu’ils ne voulaient pas rejoindre.

Yaron Weitzman est un écrivain NBA pour FOX Sports. Il est l’auteur de « Tanking to the Top : Les Philadelphia 76ers et le processus le plus audacieux de l’histoire du sport professionnel . » Suivez-le sur Twitter @YaronWeitzman .

Melissa Rohlin est rédactrice NBA pour FOX Sports. Elle a précédemment couvert la ligue pour Sports Illustrated, le Los Angeles Times, le Bay Area News Group et le San Antonio Express-News. Suivez-la sur Twitter @ melissarohlin .

Ric Bucher est un écrivain NBA pour FOX Sports. Il a précédemment écrit pour Bleacher Report, ESPN The Magazine et The Washington Post et a écrit deux livres, « Rebound », sur la bataille de l’attaquant de la NBA Brian Grant contre la maladie de Parkinson, et « Yao: A Life In Two Worlds ». Il a également un podcast quotidien, « On The Ball with Ric Bucher ». Suivez-le sur Twitter @ RicBucher .