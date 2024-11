Table ronde de la semaine 9 de la NFL : Anthony Richardson, Lions-Packers, entraîneurs sur la sellette

Peut-être que la NFL savait ce qu’elle faisait lorsqu’elle a fait passer les Colts d’Indianapolis et les Vikings du Minnesota aux heures de grande écoute.

Le banc du quart-arrière Anthony Richardson a été un sujet de discussion majeur dans la ligue cette semaine. Un autre acte de la carrière de Joe Flacco commence contre les Vikings, qui étaient autrefois l’équipe la plus chaude de la ligue avant de perdre leurs deux derniers matchs. Le Minnesota a renforcé sa ligne offensive en échangeant contre l’OT Cam Robinson des Jaguars de Jacksonville.

En parlant d’échanges, la date limite des échanges avec la NFL approche mardi. Il y a donc bien d’autres choses dont nos rédacteurs de la NFL Jeff Howe, Mike Sando et Zak Keefer discuteront lors de cette table ronde présentant un aperçu de la liste de la semaine 9 de dimanche.

Nous verrons davantage de receveurs larges qui ont déjà été échangés vers de nouvelles équipes – parmi eux Amari Cooper des Buffalo Bills et DeAndre Hopkins des Chiefs de Kansas City. Le nouveau receveur des Ravens de Baltimore, Diontae Johnson, devrait faire ses débuts contre les Broncos de Denver.

Ailleurs, nous ne pouvons pas passer une semaine sans un gros match de la NFC Nord. Aussi, est-il temps d’évaluer quels entraîneurs principaux sont sur la sellette ?

Une autre semaine, un autre gros match de la NFC Nord. Cette fois, c’est Lions-Packers. Green Bay a remporté quatre victoires consécutives. Détroit a remporté cinq victoires consécutives. Qu’est-ce qui ou qui fait la plus grande différence dans celui-ci ?

Comment : Les Lions sont actuellement la meilleure équipe de la ligue, mais je pense que les Packers sont dans le quartier et capables de battre n’importe qui si Jordan Love est en bonne santé. Je vais cependant me concentrer sur la défense contre la course des Packers. Jusqu’à présent, elle fait partie du top 10 et la défense globale a été pour l’essentiel solide. Les Lions ont tellement de succès en attaque parce qu’ils ont été capables de l’exécuter quand ils le voulaient et ont gardé Jared Goff dans les délais. D’après ce que j’ai entendu, les équipes veulent voir si Goff peut jouer à ce niveau s’il est contraint à un jeu de repli plus standard – essentiellement, si les Lions ne sont pas capables de dominer sur le terrain et de permettre à Ben Johnson de puisez dans ses pièces les plus créatives. Si Goff peut gérer un tel test, les Lions seront probablement plus dangereux que quiconque ne le pense probablement. Dans le cas contraire, cela ouvre la porte au NFC à certaines équipes aux talons des Lions.

Kefer : Je suis avec Jeff : je pense que les Lions sont la meilleure équipe de football en ce moment, même si les Chiefs sont l’équipe avec un bilan impeccable. La disponibilité de Love après avoir quitté la victoire de la semaine dernière avec une blessure à l’aine reste primordiale, et je me demande s’il joue, à quel point cela pourrait limiter une partie de sa capacité de jeu. Mais la clé ici, pour moi, est ce que Josh Jacobs peut offenser les Packers. Ils s’appuient énormément sur lui. Jacobs a plus de courses au cours des huit premières semaines de la saison (145) que tous les porteurs de ballon des Packers au cours des 25 dernières années, à l’exception d’Ahman Green (en 2003 et 2004). Avec un amour probablement inférieur à 100 pour cent, Jacobs en ouvre un ou deux pourrait être le meilleur coup de la meute.

Sandô : Le fait que l’amour soit inférieur à 100 pour cent est la variable clé et fait basculer ce match vers Détroit pour moi. Ma crainte du point de vue de Green Bay est que nous puissions voir le pire de l’Amour sans le meilleur, et qu’il ne soit tout simplement pas assez efficace pour suivre le rythme de Detroit.

Les Saints (chez les Panthers), les Jaguars (chez les Eagles) et les Cowboys (chez les Falcons) sont chacun sur la route dimanche et ont désespérément besoin d’une victoire. Quel siège d’entraîneur-chef est le plus chaud parmi les trois ?

Comment : Quoi qu’il en soit, tous les trois sont gravement menacés. Je suppose que cela dépend de la façon dont vous quantifiez la chaleur. Comme pour tout ce qui concerne les Cowboys, chaque situation y est toujours la plus extrême, et l’attention portée au travail de Mike McCarthy avec Bill Belichick qui attend potentiellement dans l’ombre est une situation sans précédent cette saison. D’un autre côté, Doug Pederson est celui qui a été critiqué le plus longtemps en raison du mauvais départ des Jaguars, et il semble qu’il lui faudra un revirement monstrueux pour avoir une autre chance en 2025.

Kefer : L’effondrement des Saints cette saison après un début fulgurant a été stupéfiant. Il est difficile de voir Mickey Loomis et ses propriétaires soutenir à nouveau Dennis Allen, surtout après les deux saisons décevantes qui ont précédé cette année. Je pense que l’avenir de Mike McCarthy à Dallas est désormais un fait accompli. Les Cowboys ont été beaucoup trop inégaux et l’effectif n’est pas aussi complet que par le passé, pour que cette équipe devienne un concurrent sérieux plus tard dans la saison. Manquer les séries éliminatoires scellerait la fin des cinq années de mandat de McCarthy et ouvrirait peut-être la porte à Belichick pour rejoindre le cirque.



L’entraîneur-chef des Cowboys de Dallas, Mike McCarthy, serait-il licencié si son équipe manquait les séries éliminatoires en 2024 ? (Kelley L Cox / Imagn Images)

Sandô : Je m’attends à ce que les trois places changent pendant l’intersaison. À court terme, je pense que Dallas et la Nouvelle-Orléans sont les moins susceptibles de changer au cours de la saison. Ces franchises adoptent des vues à plus long terme.

Nous aurons la chance de voir davantage Amari Cooper (Bills contre Dolphins dimanche) et DeAndre Hopkins (Chiefs contre Bucs lundi). Les débuts de Diontae Johnson avec les Ravens pourraient avoir lieu cette semaine contre les Broncos. Lequel de ces trois métiers de récepteur large êtes-vous le plus confiant pour aller de l’avant ?

Comment : Je veux dire Cooper parce qu’il a déjà effectué un échange de mi-saison, et cette expérience devrait être payante lorsqu’il s’agit d’apprendre un nouveau manuel de jeu. Mais cela dit, je ne peux pas trop y penser. Hopkins a connu la meilleure carrière des trois et il rejoint la meilleure situation offensive. De plus, Hopkins n’aura peut-être besoin que de trois ou quatre passes par match pour être efficace.

Kefer : Jeff a raison. Quelque chose me dit que Hopkins va réaliser une prise critique tard dans une victoire en séries éliminatoires pour Kansas City au cours des prochains mois. Il est l’un des meilleurs de sa génération, car il n’a pas besoin d’être ouvert, même à distance, tout en trouvant un moyen d’attraper le ballon. Mais j’ai adoré ce que les Bills ont fait en ajoutant Cooper à leur jeune unité de réception ; cette équipe aura besoin de toute la puissance de feu contre Baltimore ou Kansas City en séries éliminatoires. Il aidera également Keon Coleman à continuer de se développer.

Sandô : Hopkins, avec Cooper juste derrière lui, puis Johnson. Hopkins semble être un bon match pour Mahones dans l’exercice de brouillage. Je pense qu’il peut compléter Travis Kelce dans ces situations et s’attendre à ce que cela se manifeste dans les moments critiques.

Compte tenu d’une course agitée dans la NFC West cette année, les Rams (chez Seahawks) devraient-ils s’accrocher à Cooper Kupp ?

Comment : La seule raison d’échanger Kupp, sans recevoir un retour significatif, serait si les Rams pensaient que Matthew Stafford était sur le point de prendre sa retraite cette intersaison – ou Kupp d’ailleurs. Je comprends certainement d’autres points comme un receveur vieillissant qui a subi davantage de blessures ces derniers temps, mais les Rams sont toujours en jeu dans la NFC. Les dirigeants et les entraîneurs de la ligue considèrent toujours Sean McVay avec la plus haute estime, ils ont donc la chance de traîner avec n’importe qui s’ils peuvent participer aux séries éliminatoires. Sont-ils une menace réaliste pour le Super Bowl ? Probablement pas. Mais pourquoi retirer Kupp de l’équation s’ils pensent qu’il lui reste encore quelques années ?

Kefer : Cette division est grande ouverte pour le moment, les Rams n’étant qu’à un demi-match de retard. Et s’ils battent les Seahawks dimanche, je ne pourrai pas échanger Cooper Kupp. McVay réussira l’offensive avec Kupp à nouveau en bonne santé – et si cette ligne offensive tient le coup. Le coordonnateur de première année Chris Shula fait en sorte que la défense joue bien mieux qu’au cours du premier mois de la saison. Avec Seattle et San Francisco qui semblent tous deux vulnérables et l’Arizona aussi imprévisible qu’il l’a été, cela ne m’étonnerait pas si les Rams faisaient une course en fin de saison avec Kupp comme pièce maîtresse.

Sandô : Je soutiendrais que les Rams obtiennent de la valeur pour Kupp en raison de ses problèmes de durabilité et de son contrat. C’est aussi la raison pour laquelle je ne m’attends pas à ce que les équipes fassent la queue pour l’acquérir. Je pense qu’il reste avec les Rams.



Les Rams de Los Angeles ont démenti les rumeurs commerciales de Cooper Kupp (10) à l’approche de la date limite de mardi. (Gary A. Vasquez / Imagn Images)

Colts-Vikings est au centre de l’attention dimanche soir. La mise sur banc d’Anthony Richardson est-elle justifiée ?

Comment : Il ne fait aucun doute que la performance de Richardson a diminué cette saison, mais il ne s’agit que d’une petite pièce d’un puzzle beaucoup plus vaste. Richardson ne va pas s’améliorer depuis le banc. Il a besoin d’expérience. S’il ne joue pas un autre snap cette saison, il entrera en 2025 avec 23 départs dans la NFL et à l’université sur une période de cinq saisons. C’est comme si la conversation avec Trey Lance avait repris. Si vous ne donnez pas à un jeune QB brut une chance d’acquérir l’expérience dont il a désespérément besoin, vous n’obtiendrez probablement jamais le retour sur investissement.

Kefer : Cette question fait toujours rage ici à Indianapolis. Je pense que c’était le cas. Les Colts ont clairement indiqué qu’ils n’abandonneraient pas Richardson, il s’agit donc d’une réinitialisation : cette équipe veut qu’il récupère le poste de titulaire. Ses prodigieux talents athlétiques ont été suffisants pour l’amener là où il est – le quatrième choix du repêchage après seulement 13 départs universitaires et un pourcentage d’achèvement lamentable en Floride – mais ils ne lui suffisent pas pour conserver ce poste. Il doit rattraper son retard dans tous les autres domaines : préparation, leadership, performance. J’ai écrit plus tôt cette saison que Richardson devait devenir plus qu’un point culminant. Jusqu’à présent, il ne l’a pas fait. Et ce banc, aussi humble que cela puisse paraître en ce moment, révélera si Richardson est vraiment le QB des Colts pour aller de l’avant.

Sandô : Oui, il est clair que Richardson n’est pas prêt à jouer et qu’il ne progresse pas. Le tap-out a montré un manque total de compréhension de son rôle dans l’équipe. Voici où mon esprit s’est dirigé : pensez aux nombreuses autres façons dont ce manque de compréhension s’est sûrement manifesté dans les coulisses. La décision de le mettre sur le banc me dit que la situation était intenable pour le staff technique.

