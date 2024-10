Table ronde de la semaine 8 de la NFL : Cowboys-49ers, prouesses de la NFC North, blessures des Bucs et malheurs des Browns

Un changement soudain pourrait avoir lieu pour plusieurs équipes de la NFL au cours de la semaine 8.

Les Falcons d’Atlanta et les Buccaneers de Tampa Bay se rencontrent dans la deuxième des deux confrontations NFC Sud. Le perdant des Eagles de Philadelphie et des Bengals de Cincinnati pourrait avoir l’impression que toute la bonne fortune qu’il a accumulée au cours des dernières semaines va disparaître. L’AFC Sud pourrait se resserrer lorsque les Texans de Houston accueilleront les Colts d’Indianapolis. Deux puissances NFC en difficulté, les Cowboys de Dallas et les 49ers de San Francisco, se rencontrent dimanche soir.

Quels scénarios de la semaine 8 intéressent notre trio d’écrivains de la NFL composé de Mike Sando, Zak Keefer et Jeff Howe ? En savoir plus pour une introduction du dimanche.

Les Vikings (maintenant 5-2) sont tombés face aux Rams jeudi soir. Les Bears (chez Commanders), les Lions (contre Titans) et les Packers (chez Jaguars) sont tous en action dimanche. Qui choisissez-vous pour remporter la NFC Nord en ce moment ? Envisagez-vous que les quatre équipes participent aux séries éliminatoires ?

Sandô : Détroit est clairement favori avec déjà une victoire à Minnesota, le meilleur roster et le plus de « temps consacré à la tâche » avec ce groupe d’entraîneurs/joueurs. Je ne pense pas que les quatre équipes de la division atteindront les séries éliminatoires, mais cela pourrait évoluer dans ce sens à court terme en fonction des trois prochains matchs des Bears contre Washington (sans Jayden Daniels), l’Arizona et la Nouvelle-Angleterre. Les équipes de la NFC Nord s’affronteront tout au long de la séquence.

Keefer : Donnez-moi les Lions de la NFC Nord. Le travail Dan Campbell continue de se classer parmi les meilleurs de la ligue – jusqu’à présent, il n’y a pas eu de gueule de bois de la défaite écrasante du match pour le titre de conférence de la saison dernière. Detroit gagne exactement comme il l’envisageait : avec deux des meilleurs fronts de la ligue. Et Jared Goff joue comme un MVP. Cette équipe va être très difficile lors des séries éliminatoires de la NFC.

Comment : Même sans Aidan Hutchinson, les Lions jouent toujours comme la meilleure équipe de la NFC. Ils sont une force des deux côtés du ballon, surtout si Goff reste dans la conversation MVP. En ce qui concerne les séries éliminatoires, les quatre équipes sont assez bonnes pour y parvenir, et je dirais qu’il est plus que probable que toutes les quatre termineront la saison dans le top sept de notre classement de puissance de la NFC. Mais ils vont s’affronter tandis qu’une équipe de l’Est ou du Sud pourrait utiliser une liste plus avantageuse pour se faufiler dans la dernière place de wild card.



La NFC Nord a des arguments pour devenir la division la plus difficile de la ligue en 2024. Les Vikings du Minnesota sont tombés à 5-2 jeudi, tandis que Jared Goff (16 ans) et les Lions de Détroit accueilleront les Titans du Tennessee dimanche. (Jeffrey Becker / Imagn Images)

Une blessure aux côtes pourrait nous priver de Caleb Williams contre Jayden Daniels, mais Bears-Commanders est néanmoins un gros match. Qu’avez-vous le plus aimé chez Williams et Daniels ? Qu’aimeriez-vous voir que chaque QB rookie n’a pas encore montré ou prouvé ?

Sandô : J’aime la façon dont les deux quarterbacks ont débuté la semaine 1 sans que le match ne leur paraisse trop rapide et sans que le travail (quart-arrière de franchise) ne leur semble trop gros. Ils semblent tous deux équipés pour faire le travail sur et en dehors du terrain, d’après ce que nous avons vu. Daniels doit prouver qu’il peut rester sur le terrain pendant une saison complète. Cela fait également partie du travail d’un quart-arrière de franchise. Sa durabilité était une préoccupation au début de la saison. Il gère déjà une blessure qui menace de le mettre à l’écart. Pour Williams, j’aimerais le voir bien se comporter contre de bonnes équipes. Il n’a pas encore eu beaucoup d’occasions de le faire. Le match contre Houston a été une lutte.

Keefer : J’ai passé du temps avec Daniels la semaine dernière à Washington et – comme le raconte l’histoire – sa préparation est ce qui le distingue. Ses coéquipiers s’émerveillent de la rapidité avec laquelle il se présente au bâtiment chaque jour. Et l’offensive de Washington s’est construite autour de ce qu’il fait bien sans l’obliger à lancer 40 fois par match. À Chicago, Williams a été sensiblement meilleur ces derniers temps, mais le défi le prouve désormais face à une concurrence plus rude. Battre Carolina et Jacksonville ne signifie pas grand-chose de nos jours. Le sauvegarder après la semaine de congé contre Washington – qui mène la NFC Est depuis la semaine 3 – en dit encore plus.

Comment : Daniels a tout fait correctement, mais j’admire la façon dont les commandants l’ont continuellement mis en position de réussir. Le coaching a été formidable et le jeu de course à pied a aidé. Daniels a ensuite fait sa part pour relever ses coéquipiers. Je ne sais pas dans quelle mesure Daniels peut améliorer ce prochain point, mais la préoccupation avant le repêchage était sa capacité à résister au physique, et il est déjà aux prises avec une blessure aux côtes. Williams a mis un peu plus de temps à se mettre à l’aise en raison de problèmes de ligne et de blessures aux points de compétence, mais il n’a jamais semblé perdre son chemin ni sa confiance. Il a juste continué à croire en ses capacités, et il est évident que le jeu a ralenti pour lui ces dernières semaines. Il s’apprête à jouer avec beaucoup plus de confiance tout au long de la séquence, et je pense que Williams a le potentiel d’aider les Bears à réussir.

Si l’on en juge par les apparences et les probabilités, les malheurs des Browns sont sur le point de s’aggraver contre les Ravens dimanche. Prenez place dans le fauteuil du directeur général à Cleveland. Que feriez-vous de Deshaun Watson et de son contrat ?

Sandô : Je libérerais Watson après le 1er juin en l’absence d’un accord pour blanchir le contrat de Watson par l’intermédiaire d’une autre équipe. La libération serait simple : supprimez-le et regardez ses frais de plafond prévus pour 2025 passer de près de 73 millions de dollars à près de 119 millions de dollars. Le blanchiment de contrats offrirait une chance à plus long terme d’atténuer certaines des conséquences en matière de plafond et de trésorerie. Dans ce scénario, les Browns échangeraient Watson et rédigeraient du capital avec une équipe qui accepterait le projet de capital, assumerait une partie du fardeau du plafond et des liquidités et libérerait Watson, qui renoncerait à sa clause de non-échange dans le cadre de sa propre stratégie de sortie. .

Keefer : Je supplierais mes patrons – à savoir le propriétaire Jimmy Haslam – de libérer Watson après le 1er juin et de manger l’argent mort. C’est un coup dur (près de 119 millions de dollars pour le plafond de 2025), mais je pense que ce serait le meilleur résultat pour les deux parties à long terme. Cleveland paiera cher son erreur, à savoir le contrat de 230 millions de dollars entièrement garanti qu’il lui a remis en 2022, mais a également la chance d’avancer sans que la situation de Watson ne persiste pendant des années, ne fasse la une des journaux et ne retienne l’équipe. Il n’y a pas moyen de sauver ça. Même s’il revient en 2025, Watson sera un quart-arrière de 46 millions de dollars qui vient d’une blessure grave et qui n’a pas semblé aller bien depuis quatre ans. Il est temps que la logique prévale et non l’entêtement.

ALLER PLUS PROFONDE Deshaun Watson et un plan d’évasion des Browns (une fois qu’ils admettent enfin que c’est fini) : Sando’s Pick Six

Comment : Le mal est fait. Vous vous souvenez de l’époque où la croyance dominante était que les Packers auraient des difficultés en 2023 en raison de plus de 50 millions de dollars d’argent mort après Aaron Rodgers ? (Je sais, cet exemple ne tient pas parce qu’ils se sont frayé un chemin jusqu’aux séries éliminatoires, mais je l’utilise pour donner une perspective.) Eh bien, les Browns ont déjà 23 millions de dollars de plafond mort en 2025, et un plafond post-juin Une seule réduction ajouterait 119 millions de dollars supplémentaires à ce montant. Cela créerait des effets d’entraînement catastrophiques sur le reste de la liste – bien pire que la façon dont les Broncos ont été contraints de procéder à des réductions après avoir libéré Russell Wilson. Les Browns doivent arrêter de restructurer l’accord de Watson pour mettre un terme aux frappes sur la route. Même s’il jouait au niveau Mahomes-ian avec un plafond de 72,9 millions de dollars, les Browns devraient être surnaturels avec les joueurs sur leurs contrats de recrue pour être une menace en séries éliminatoires. À moins qu’ils n’aient un plan pour étendre les succès de Watson à travers des années vides pendant des décennies à la Bobby Bonilla, il est temps de faire face à la réalité et de reconnaître que le contrat a saboté la constitution de leur liste dans un avenir prévisible.

Les blessures de Mike Evans et Chris Godwin seront un défi à surmonter pour les Bucs. Les Falcons semblent capables de battre n’importe qui et de perdre contre n’importe qui. Quel bilan tirez-vous du sommet de la NFC Sud alors que ces deux équipes s’apprêtent à se rencontrer dimanche ?

Sandô : Les Buccaneers allaient gagner cette division et le pourraient encore. Les blessures du receveur ouvrent la porte aux Falcons pour les dépasser alors que le tendon d’Achille réparé chirurgicalement de Kirk Cousins ​​​​se retrouve potentiellement en forme plus forte à la fin de la saison.



Keefer : C’est un très bon résumé et l’une des raisons pour lesquelles je ne pense pas que quiconque puisse faire confiance aux Falcons en ce moment. Les Bucs étaient mon choix de pré-saison pour remporter à nouveau la NFC Sud – ils ont discrètement remporté quatre couronnes de division consécutives – mais avec les récentes défaites d’Evans et Godwin, Atlanta a son ouverture. Une défaite dimanche contre les Falcons pourrait signifier de longues semaines pour les Bucs. Avant le bye, ils affronteront chacune des équipes du Super Bowl de l’année dernière – Kansas City et San Francisco – pendant des semaines consécutives. Ce ne sont pas des équipes que vous voulez jouer en désavantage numérique, même si les 49ers souffrent également.

ALLER PLUS PROFONDE Chris Godwin de Bucs va subir une intervention chirurgicale ; Mike Evans absent plusieurs semaines

Comment : À l’exception de quelques périodes troublantes où Baker Mayfield est devenu sujet au turnover, le QB a assez bien joué pour être un candidat marginal MVP. Je pense qu’il peut toujours garder les Bucs en lice à moins que les Falcons n’actionnent un interrupteur. Le coordinateur offensif de Tampa, Liam Coen, a également porté l’offensive à un niveau beaucoup plus élevé, et ses concepts libéreront les gars moins connus remplaçant Evans et Godwin. Je suis encore beaucoup plus préoccupé par la défense qui a cédé le cinquième plus grand nombre de points de la ligue. Ce n’est pas une façon de construire une séquence de victoires avec des problèmes en attaque. Les Falcons avaient été plutôt bons jusqu’à la défaite éclatante contre les Seahawks. Je ne pense pas que nous verrons la meilleure version de Kirk Cousins ​​​​cette saison en raison de la guérison d’Achille, mais ils sont assez bons pour remporter la division tout en gardant des matchs serrés.

Les Cowboys et les 49ers se croisent une nouvelle fois dans l’une des grandes rivalités de la ligue. Mais les deux équipes sont en difficulté. Que doit-il se passer pour que les 49ers gagnent ? Que doit-il se passer pour une victoire de Dallas dimanche soir ?

Sandô : Les 49ers gagnent en faisant passer le ballon sur la faible défense contre la course de Dallas pour contrôler le déroulement du jeu, offrant ainsi une soirée facile au quart-arrière Brock Purdy. Les Cowboys gagnent grâce à un jeu solide de Dak Prescott et à un jeu révolutionnaire sur les équipes spéciales, où Dallas a été plus fort que San Francisco cette saison.

Keefer : Personnellement, j’ai l’impression que ce jeu concerne bien plus les Cowboys que les 49ers. San Francisco ne va pas bien – trop de blessures – mais je ne vois pas Seattle s’enfuir avec la division. Les 49ers doivent simplement rester dans la course jusqu’au retour de Christian McCaffrey. Une course en décembre n’est pas hors de question, pas pour un groupe de vétérans comme celui-ci. Mais quant à dimanche, il semble que la saison des Cowboys soit au bord de l’effondrement. Dallas ne peut pas gagner à domicile, ne peut battre personne de décent et ne peut pas arrêter de se mettre en travers de sa propre voie. Cette confrontation n’aidera pas. Les 49ers ont remporté trois victoires consécutives contre les Cowboys, dont deux en séries éliminatoires. Et souvenez-vous de la rencontre de l’année dernière : une raclée 42-10 contre San Francisco qui préfigurait l’embarras des Cowboys en séries éliminatoires trois mois plus tard.

Comment : Les blessures des 49ers constituent l’histoire principale, mais l’intrigue secondaire – et peut-être un aperçu d’un problème plus préjudiciable – a donné lieu à des matchs. Ils n’avaient aucune raison de perdre face aux Rams et aux Cardinals avec la façon dont ces matchs étaient joués. Ensuite, ils ont commis trop d’erreurs pour profiter des Chiefs. Ce sont des tendances inquiétantes pour une équipe avec des attentes en matière de championnat de conférence. Je pense que les 49ers battront les Cowboys, mais ils n’ont pas encore montré qu’ils peuvent clôturer un match cette saison. Pendant ce temps, les Cowboys n’ont pas toujours couru le ballon ni arrêté la course. Jusqu’à ce que ces éléments s’améliorent, ils ne constitueront pas une menace pour le NFC.

(Photo du haut de Caleb Williams : Michael Reaves / Getty Images)