Table ronde de la semaine 5 de la NFL : Bills-Texans, Cowboys-Steelers, marge d’erreur des Chiefs

Le quart officieux de la saison 2024 amène deux équipes 4-0 empruntant des chemins très différents, une rivalité renouvelée entre deux des franchises phares de la ligue, la première excursion de l’année à Londres, spéculation commerciale et plus encore.

Nos rédacteurs de la NFL, Mike Sando, Zak Keefer et Jeff Howe, discutent de certains des meilleurs scénarios de la semaine 5 et de ce qu’ils regardent dimanche.

Les Bills sortent d’une humiliante défaite sur la route à Baltimore. Les Texans ont rebondi contre les Jaguars la semaine dernière, mais ont dû surmonter des pénalités et ont également eu besoin des exploits tardifs de CJ Stroud. Que pensez-vous de cette confrontation entre équipes 3-1 ?

Sandô : J’ai aimé les Bills plus que les Texans cette saison et j’ai tendance à les favoriser ici. Buffalo n’est pas la première bonne équipe à perdre gros contre Baltimore.

Keefer : Les Bills ne sont certainement pas les premiers prétendants à être embarrassés par Lamar Jackson et les Ravens (voir : les Lions et les 49ers la saison dernière). Je suis prêt à ignorer celui-ci. Les problèmes des Texans sont préoccupants. En plus d’avoir été mis en déroute au Minnesota lors d’un match contre Stroud et que l’offensive n’a rien pu faire, la victoire serrée de la semaine dernière contre une équipe des Jaguars sans victoire n’était pas si rassurante. Un problème majeur : les pénalités offensives. Les Texans sont en tête de la ligue avec 26 pénalités acceptées jusqu’à présent – ​​la ligne a fait trois faux départs de suite contre les Vikings – et au total, l’équipe a commis 40 pénalités en seulement quatre matchs. C’est ainsi que les équipes perdent des matchs dans cette ligue, quel que soit le talent de leur équipe. DeMeco Ryans doit nettoyer tout ça, et vite.

Comment : Nous nous attendions à ce que les Texans fassent un pas en avant cette saison. Cela se produit en partie en continuant à faire ce que vous avez bien fait il y a une saison, c’est-à-dire en remportant des matchs serrés. Ainsi, même si les Texans n’ont pas encore de victoire éclatante sur leur curriculum vitae, leurs trois victoires se comptent par un total de 12 points. Ils ont remporté six de leurs sept derniers matchs avec une possession la saison dernière, c’est donc un plus. Ce sera bien de voir comment ils gèrent un test aussi important. Les Texans ont été époustouflés par les Vikings lors de leur seule rencontre avec une équipe qui possède actuellement un bilan de victoires, et ils n’ont pas été trop mis à rude épreuve au cours de la saison régulière 2023. Si les Texans gagnent, ce sera un match auquel ils pourront s’accrocher jusqu’en janvier, sachant qu’ils peuvent vaincre une élite de l’AFC. Avec les Bills, ils ont probablement pris un peu trop d’avance après la défaite des Jaguars de lundi soir. Je m’attendrais à ce qu’ils reviennent en forme contre Houston.

ALLER PLUS PROFONDE « Il pourrait aspirer l’énergie de n’importe quelle pièce »: les Bills affrontent Stefon Diggs lors du premier match depuis l’échange

Les Chiefs, qui affronteront les Saints lundi soir, font de leur mieux, mais gagnent quand même. Dans quelle mesure la blessure du receveur large Rashee Rice les affecte-t-elle ? Que pensez-vous de la saison du champion en titre jusqu’à présent ?

Sandô : Rice était un producteur de gros volumes et de faibles yards aériens, mais pas vraiment une force qui change la donne dans cette attaque telle qu’elle est construite. La profondeur des Chiefs en souffre, mais je ne les vois pas nécessairement devenir moins productifs à cause de cette seule blessure.

Keefer : Je pense certainement que cela rend les choses plus difficiles pour une attaque qui bégaie encore un peu. Les Chiefs ont peut-être une fiche de 4-0, mais ils ont une fiche de 4-0 de justesse, gagnant chacun par un score ou moins et marquant moins de points chaque semaine successive. Un peu comme les Patriots à l’époque de Bill Belichick-Tom Brady, Kansas City semble utiliser le début de la saison pour comprendre les choses, en particulier en attaque, confiant que cela réglera les problèmes d’ici janvier. . Travis Kelce, lorsqu’il n’est pas couvert par des équipes doubles, est toujours une arme qui change la donne, et Xavier Worthy – qui est jusqu’à présent le joueur le plus rapide de la ligue, selon Next Gen Stats, avec une vitesse moyenne de 15,85 mph – leur donne un cible qui peut insister profondément sur les sécurités. Mais prendre les Saints dans celui-ci.

Comment : Sur le papier, Rice pourrait être le joueur offensif le plus indispensable des Chiefs sans le nom de famille Mahomes. C’est un coup dur. Mais est-ce important ? Mahomes et les Chiefs se sont montrés plus que capables de l’allumer juste assez longtemps pour faire face à toute adversité qu’ils rencontrent, qu’elle soit auto-infligée ou émanant d’un adversaire. Ils sont pires sur le papier sans Rice. Ils auront besoin que les autres jouent au-dessus des attentes. Leur marge d’erreur s’est réduite. Nous avons déjà entendu tout cela et les chefs continuent de s’en sortir. Les choses pourraient toutefois devenir instables à court terme.

Les Jets et les Vikings se rencontrent à Londres. Où est Sam Darnold dans votre sondage MVP d’un quart ? Quelle est la plus grande préoccupation des Jets en ce moment après une vilaine défaite à domicile contre les Broncos ?

Sandô : Je ne pense pas que Darnold fasse des jeux remarquables pour mener son équipe à la victoire, donc je ne l’ai pas vu comme candidat MVP jusqu’à présent. Mais s’il restait dans le rythme pendant plus de 44 passes de touché et que les Vikings continuaient de gagner, nous devions réévaluer, c’est sûr. Quant aux Jets, garder Aaron Rodgers en bonne santé pourrait être la plus grande préoccupation. Rodgers a pris quelques gros coups contre Denver et pourrait en prendre davantage contre les Vikings.

Keefer : Darnold est une belle histoire mais le bavardage MVP semble prématuré. Josh Allen est plus méritant, et d’ici la fin de la saison, cela ne me surprendrait pas si Lamar Jackson présentait de solides arguments pour y retourner. Il avait l’air si beau dimanche soir. Quant aux Jets, j’ai l’impression que le premier mois de la saison laisse présager ce qui va arriver : une saison difficile où la cohérence d’une semaine à l’autre est difficile à trouver. Les deux victoires des Jets se situent face à deux des pires équipes de la ligue – les Titans et les Patriots – alors que leurs défaites étaient à la fois laides et inquiétantes ; ils ont été mis en déroute par les 49ers au cours de la semaine 1, puis n’ont pas pu battre une équipe des Broncos à domicile au cours de la semaine 4 qui commençait un passeur recrue qui lançait 60 verges. Ils ont maintenant Rodgers, un quart-arrière de 40 ans souffrant d’une douleur au genou, qui se prépare à jouer à l’étranger contre une défense lourde en blitz. Je ne pense pas que la situation s’améliore pour les Jets dimanche.

Comment : Allen et Jackson étaient les deux meilleurs quarts en septembre, donc je commencerais par eux, puis je filtrerais un niveau pour Darnold, Baker Mayfield, Jared Goff et peut-être deux ou trois autres qui ont rapidement dépassé les attentes. Avec les Jets, je suis curieux de connaître leur identité offensive. Rodgers a été bon contre deux mauvaises équipes et médiocre contre deux bonnes à bonnes. La ligne offensive n’était pas assez bonne contre les Broncos, que ce soit pour le jeu de passe ou de course. Et il semble qu’il y ait toujours une sorte de distraction, y compris cette semaine avec l’histoire de Cadence. J’ai l’impression d’être un disque battu faisant l’éloge de la défense de Brian Flores, mais les Jets ont beaucoup à surmonter pour vaincre les Vikings à Londres.

ALLER PLUS PROFONDE La semaine critique des Jets à Londres : « Soit vous montez la colline, soit vous restez en bas »

Les Colts et les Jaguars se rencontrent lors d’un affrontement de l’AFC Sud. Souhaitez-vous lancer Joe Flacco cette semaine, même si Anthony Richardson est en bonne santé ? Voudriez-vous renvoyer Doug Pederson si Jacksonville perdait à nouveau ?

Sandô : Je commencerais Richardson s’il était en bonne santé, puis je réévaluerais sur une période plus longue. Concernant Pederson, une organisation solide maintiendrait le cap malgré des débuts difficiles à moins que l’entraîneur n’ait perdu toute crédibilité en interne. Cela n’a pas été une organisation solide sous la direction du propriétaire Shad Khan. Il semble fonctionner davantage comme un fan que comme un cadre chevronné. Nous devons voir comment l’équipe rivalise sur le terrain avant de dire qu’une défaite supplémentaire devrait entraîner des changements radicaux. J’aurais besoin de voir un effort non compétitif avant de m’engager dans cette voie.

Keefer : Richardson doit jouer. Il n’en est qu’à huit départs dans sa carrière dans la NFL et s’est montré prometteur au début de la victoire de dimanche contre les Steelers. Il a été plus précis depuis la poche, débarrassant son jeu des erreurs du début de saison qui ont enterré les Colts à différents endroits en septembre. Cette saison est entièrement consacrée aux représentants de Richardson ; tant qu’il est en bonne santé, il doit être sur le terrain, donc en janvier, cette organisation aura une meilleure idée s’il est l’avenir ou non. Quant à Jacksonville, quitter Pederson n’est pas une bonne idée, même s’il perd dimanche contre Indianapolis. Rappelez-vous : les Jags avaient débuté 8-3 il y a un an et étaient en lice pour la tête de série de l’AFC jusqu’à ce que Trevor Lawrence se blesse. Il a eu du mal depuis, mais une réaction excessive ne servirait pas bien le jeune quart-arrière. Ce que Pederson voudrait peut-être faire, c’est reprendre les fonctions d’appel.

Comment : Richardson et l’offensive ont pris un bon départ avant de se blesser à la hanche. Si Shane Steichen estime que ce groupe était sur le point de franchir le cap, avec ou sans Flacco, il ne devrait même pas y avoir de débat sur la présence de Richardson sur le terrain. Mais que se passe-t-il si Steichen a encore des doutes, à savoir que l’implication précoce de Jonathan Taylor a aidé l’offensive ? Dans ce cas, avec la blessure à la cheville de Taylor, Steichen pourrait penser qu’il est nécessaire de donner une chance à Flacco pour garder les Colts dans les séries éliminatoires. C’est alors que la décision devient beaucoup plus difficile. Quant aux Jaguars, ils sont en mauvaise posture, mais renvoyer Pederson maintenant n’aiderait en rien Lawrence. La priorité n°1, à moins d’une poussée miraculeuse en séries éliminatoires, est de placer Lawrence dans la meilleure place possible pour 2025. Nous verrons en janvier si Khan pense que Pederson devrait faire partie de cette équation, mais couper les liens au préalable – à moins que ce ne soit absolument nécessaire. à des fins de vestiaire – serait trop enthousiaste.

Les Cowboys et les Steelers occupent le devant de la scène dimanche soir. Dallas fait face à des blessures défensives clés de Micah Parsons et DeMarcus Lawrence. Justin Fields recommencera pour une équipe des Steelers qui vient de subir une défaite écrasante. Qu’est-ce qui vous intrigue dans ce match ?

Sandô : Je suis intrigué de voir comment Fields se comporte face à une défense de Dallas épuisée alors que Russell Wilson retrouve une meilleure santé. C’est une histoire amusante à suivre simplement parce que les reportages sur les Steelers étaient si forts avant le début de la saison que Wilson était clairement le favori pour commencer.

Keefer : Je pense que le match de dimanche soir pourrait faire dévier la saison des Cowboys dans la mauvaise direction. Au-delà de leur passif défensif, l’offensive de Dallas a connu un début de quatre matchs très inégal, et elle verra désormais l’une des défenses les plus punitives de la ligue. Pittsburgh se classe premier pour le taux de conversion des troisièmes essais (21,9 %) et les points défensifs accordés (8,7 par match). Et Brandin Cooks ne jouera pas. Une défaite laisserait les Cowboys à 2-3 avant les matchs contre les Lions et les 49ers, les deux équipes qui se sont rencontrées pour le championnat NFC l’hiver dernier.

Comment : Les équipes peuvent courir contre les Cowboys, et les Steelers ne s’excuseront pas d’avoir dirigé tout le match et d’avoir laissé Fields être opportuniste dans les airs. Je suis également curieux de connaître la défense des Steelers. Il a accordé 26 points, le plus bas de la ligue, en trois matchs, mais n’a pas pu arrêter Flacco et les Colts malgré plusieurs occasions. Si les Colts ont révélé quelque chose, je suis curieux de voir si les Cowboys emboîteront le pas.

(Photo de Josh Allen : G Fiume / Getty Images)