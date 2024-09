Table ronde de la semaine 4 de la NFL : confrontation Vikings-Packers, montée en puissance de Justin Fields, 0-3 équipes en danger

Si 0-3 est synonyme de danger, alors 0-4 est synonyme de désastre pour une équipe de la NFL. Les Jaguars de Jacksonville et les Bengals de Cincinnati – tous deux avec de grandes attentes au début de l’année – pourraient se retrouver dans cette position après dimanche.

Avant la saison, certains ne s’attendaient peut-être pas à ce que les Minnesota Vikings et les Green Bay Packers soient sans doute le match le plus intéressant de la semaine 4. Mais la renaissance de Sam Darnold, la défense « sauvage » et « différente » de Brian Flores et le superbe travail de remplaçant de Malik Willis (ainsi que le statut de Jordan Love) ont changé les plans.

Ailleurs, il devient de plus en plus difficile de semaine en semaine de retirer le poste de quart-arrière partant des Steelers de Pittsburgh à Justin Fields. Il mène Pittsburgh sur la route contre Anthony Richardson et les Colts d’Indianapolis dimanche.

Il y a beaucoup de choses à discuter avant les matchs de la semaine 4 de dimanche. L’AthlétismeMike Sando, Zak Keefer et Jeff Howe expliquent tout cela.

Les Jaguars (à Houston) et les Bengals (à Carolina) tentent d’éviter le redoutable départ 0-4. Les deux équipes avaient de grandes attentes au début de l’année. Jacksonville ou Cincinnati devraient-ils être plus inquiets de la direction de leur saison ?

Sandô : Jacksonville ! Les Jaguars ont des questions existentielles sur leur leadership footballistique, sur le quarterback qu’ils viennent de payer, sur l’essence même de leur fonctionnement. Ils adoreraient avoir les problèmes des Bengals.

Keefer : Je suis tout à fait d’accord avec Mike sur ce point. La principale différence que je vois est le jeu du quart-arrière. Joe Burrow a été bien meilleur ces deux dernières semaines, même après deux défaites, tandis que Trevor Lawrence semble complètement perdu. Il lui manque des lancers qu’aucun partant ne devrait manquer, encore moins un choix n°1 qui a été très bon depuis son entrée dans la ligue. Il a désormais perdu huit départs consécutifs. Quelque chose ne va pas à Jacksonville. Quant aux Bengals, cette défense les laisse tomber. Burrow et Ja’Marr Chase sont assez bons pour gagner des matchs, mais sans que Cincinnati ne joue un football complémentaire, les Bengals ne vont pas renverser la situation.

Comment : Avant la saison, j’avais cité le calendrier de quatre matchs des Jaguars comme leur plus grande préoccupation, donc le départ 0-3 n’était pas totalement imprévisible. Cependant, le manque de combat et de leadership était bien plus inattendu. Lors de conversations avec des dirigeants cette semaine, ils ont vu une équipe qui n’avait pas d’identité en attaque et qui avait du mal à protéger le quart-arrière, et ont considéré les inexactitudes de Lawrence comme étant probablement dues à des fondamentaux incohérents résultant d’une perte de confiance. Les Jaguars feraient mieux de commencer à se rassembler, sinon des changements massifs pourraient survenir dans un avenir pas si lointain. Les Bengals sont probablement hors de la course à l’AFC Nord, mais ils sont toujours suffisamment talentueux et résilients pour prétendre à une place en séries éliminatoires.

Entre le Sam Darnold Redemption Tour et Malik Willis qui maintient les Packers à flot (Jordan Love était également répertorié comme douteux vendredi), Vikings-Packers est soudainement l’un des matchs les plus importants de l’année. Comment voyez-vous ce match se dérouler ?

Sandô : La défense des Vikings donne l’avantage au Minnesota tandis que les Packers changent peut-être de vitesse au poste de quart-arrière. Je pencherais davantage pour Green Bay si Love avait joué et s’il était dans un rythme. Les Packers pourraient gagner de toute façon ; ils sont chez eux, et Sam Darnold ne va pas traverser la saison sans la retourner davantage.

Keefer : Les quarts-arrières reçoivent tout l’amour dans cette ligue – et Darnold et Willis ont été formidables, en pesant les circonstances dans lesquelles ils sont entrés – mais le scénario sournois auquel il faut prêter attention dans celle-ci est la défense. L’unité des Vikings de Brian Flores a submergé les attaques des 49ers et des Texans au cours des semaines consécutives et s’en prend au QB à un rythme historique. Jeff Hafley, à sa première année à la tête de la défense des Packers, a été excellent. Celui-ci ne présente pas seulement deux des entraîneurs-chefs les plus sous-estimés de la ligue, Kevin O’Connell et Matt LaFleur, mais également deux des meilleurs coordinateurs défensifs jusqu’à présent cette saison.

Comment : L’histoire de Willis a été un moment fort du début de saison, mais la défense de Brian Flores vient de donner à Brock Purdy et CJ Stroud un aspect ordinaire au cours des semaines consécutives. Qu’il s’agisse de Willis ou de Love qui reviennent d’une blessure et d’une mise à pied de deux semaines, je serais assez surpris s’ils prenaient le dessus sur la défense des Vikings. Le début de Darnold a été impressionnant, mais je suis curieux de voir comment il gère l’adversité dans le jeu. Il n’y a pas encore eu grand-chose, et je suis sûr que Matt LaFleur et son équipe ont quelque chose en préparation pour le déstabiliser un peu. Ce jeu pourrait donner le ton à la conversation sur l’entraîneur de l’année.

Les Steelers ont un départ 4-0 en ligne de mire alors qu’ils se rendront à Indianapolis dimanche. Justin Fields en a-t-il fait assez pour conserver le poste de titulaire face à Russell Wilson si Wilson était finalement autorisé à jouer ?

Sandô : Rester avec Fields est la décision la plus facile. Il n’est pas nécessaire de changer à moins que Fields ne soit blessé ou ne faiblit vraiment. C’est une longue saison. Il y a de fortes chances que Wilson joue à un moment donné. Il n’est tout simplement pas nécessaire de forcer tant que tout va bien.

Keefer : Pas si vous demandez à Mike Tomlin, qui a essentiellement déclaré qu’il ne prendrait cette décision que lorsqu’il y serait obligé. Mais si Fields continue de jouer comme ça, Wilson pourrait ne jamais voir le terrain cette saison. Tomlin est suffisamment expérimenté pour savoir qu’on ne plaisante pas avec les bonnes choses. Fields ne l’éclaire pas, mais il semble plus à l’aise chaque semaine qui passe, et son potentiel est supérieur à celui de Wilson, qui est loin d’être le même joueur qu’il était lors de son apogée à Seattle. Tout ce qui n’est pas un raté absolu – ou un mois vraiment moche – de la part de Fields redonne à Wilson son emploi de départ.



Le quarterback des Pittsburgh Steelers Justin Fields (2) se réchauffe à côté du quarterback Russell Wilson avant un match contre les Chargers de Los Angeles au stade Acrisure. (Barry Reeger/Imagn Images)

Comment : Absolument. Fields a fait tout ce que les Steelers lui demandaient. Il a livré un absolu beauté d’un ballon lors du touché de 55 verges par Calvin Austin contre les Chargersmais il a surtout besoin de jouer un football responsable tout en saupoudrant un jeu opportun. C’est parfait. C’est formidable de voir une équipe et un quart-arrière s’aligner pour tirer le meilleur parti l’un de l’autre. C’est la définition du football complémentaire, et Fields et le personnel d’entraîneurs – ainsi que cette défense extrêmement talentueuse – méritent tous du crédit. Je serais stupéfait si Fields maintenait ce rythme et était relégué sur le banc.

Après une performance spectaculaire dans le « Monday Night Football », Jayden Daniels emmène les Commanders sur la route contre les Cardinals. Qu’est-ce qui a été le plus impressionnant dans le début de saison de Daniels ? Son jeu change-t-il le plafond de Washington cette année ?

Sandô : L’équilibre de Daniels a été des plus impressionnants. La façon dont il a résisté à la précipitation, sachant qu’il allait prendre un gros coup, avant de délivrer le corps à corps Passe de touché de 27 verges à Terry McLaurin en était un exemple.

Keefer : Daniels a été le meilleur des QB recrues jusqu’à présent, et ce n’est pas particulièrement serré. Je pense qu’une grande partie de cela est ce que le coordinateur offensif de Washington, Kliff Kingsbury, a demandé à Daniels de faire : il exploite l’immense ensemble de compétences de son QB recrue sans qu’il porte toute l’offensive sur ses épaules. C’est beaucoup plus difficile qu’il n’y paraît. Daniels n’a eu que deux échecs lors de la victoire de lundi soir, et cela était en partie dû aux lancers rapides que Kinsburgy n’arrêtait pas d’appeler. C’est un équilibre délicat pour démarrer un passeur recrue tout de suite, vouloir qu’il acquière l’expérience de jouer des matchs de saison régulière sans que la nature impitoyable de cette ligue n’enterre sa confiance en cours de route. Jusqu’à présent, les commandants ont réussi ce test et ils méritent d’en être félicités.

Comment : Si Daniels continue ainsi, les Commanders frapperont à la porte pour les séries éliminatoires, donc je dirais que c’est définitivement un changement dans leur plafond. Les attaques de Kingsbury se sont atténuées tardivement lorsqu’il dirigeait les Cardinals, c’est donc quelque chose à surveiller. Bien sûr, une partie de cela était due au fait que Kyler Murray s’était fait agresser, et les dirigeants pensent toujours que cela pourrait être problématique pour Daniels s’il prend trop de contacts. S’ils parviennent à s’en tenir au jeu de course, tant avec Daniels qu’avec Brian Robinson, les Commanders seront en bonne forme.

Les Seahawks ont une fiche de 3-0 dans une NFC West où les 49ers et les Rams souffrent de blessures. Le chemin des Lions vers un autre titre de division semble légèrement plus difficile compte tenu de la façon dont jouent les Vikings et les Packers. Vos attentes de pré-saison concernant Seattle ou Detroit ont-elles changé au cours de trois matchs ?

Sandô : Mes attentes restent à peu près les mêmes, mais si la défense de Seattle réussit à contrer l’offensive des Lions, je me demanderai un peu plus fort si les adversaires rattrapent l’offensive de Détroit. C’était une préoccupation potentielle au début de la saison.

Keefer : Félicitations à Mike Macdaniel et aux Seahawks pour leur départ 3-0. Vous ne pouvez jouer que les équipes devant vous. Mais soyons honnêtes : Seattle n’a battu personne. Je doute sérieusement que les Broncos, les Patriots ou les Dolphins finissent en séries éliminatoires en 2024. Le match de lundi est le premier véritable test des Seahawks, et s’ils veulent s’accrocher aux 49ers et aux Rams – deux équipes avec leurs propres problèmes à pour le moment – ​​dans la NFC West, c’est leur chance de le prouver. La seule chose qui m’inquiète à propos du cheminement de Détroit vers un deuxième titre consécutif dans la NFC Nord est la qualité de la division. C’est le meilleur de la ligue, et il est facile d’imaginer trois équipes se qualifiant toutes pour les séries éliminatoires : les Lions, les Packers et les Vikings. Regardez la fin du calendrier, quand tous les NFC Nord se voient coup sur coup. Cela s’annonce comme une fin sauvage.

Comment : Les Seahawks ont fait du bon travail en remportant des matchs sans vraiment jouer à leur meilleur. Ils ont également dû surmonter certaines blessures, même s’ils ne sont pas aussi en vue que leurs homologues de la division. Je pensais que les Seahawks seraient une équipe en séries éliminatoires cette saison, donc mes attentes sont toujours les mêmes avec eux. Quant aux Lions, ils ont surmonté une défaite surprenante contre les Bucs avec une victoire impressionnante contre une équipe des Cardinals considérablement améliorée. J’ai toujours les Lions parmi les favoris pour représenter la NFC au Super Bowl.

(Photo du haut de Trevor Lawrence : Kevin Sabitus / Getty Images)