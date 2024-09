Table ronde de la semaine 3 de la NFL : le banc de Bryce Young, le bon début de saison des Saints et les matchs sans défaite

Quatre des neuf équipes invaincues de la NFL se rencontrent dimanche, ce qui devrait créer un certain buzz, même si c’est si tôt dans la saison.

Alors que les Texans de Houston de CJ Stroud rencontrent les Vikings du Minnesota de Sam Darnold, en pleine renaissance, Justin Herbert — incertain en raison d’une entorse à la cheville haute depuis vendredi — et les Chargers de Los Angeles rencontrent les Steelers de Pittsburgh, qui n’ont qu’un seul touchdown en huit quarts-temps.

Ailleurs dans la ligue, les commotions cérébrales du quarterback des Dolphins de Miami Tua Tagovailoa le placent sur la liste des blessés, alors que les doutes autour de sa carrière persistent. L’attaque des Saints a connu un début de saison difficile. Le quarterback des Carolina Panthers Bryce Young a été mis sur le banc en faveur du vétéran Andy Dalton. Les Falcons d’Atlanta, qui viennent de remporter une victoire palpitante à Philadelphie, accueillent les Chiefs de Kansas City dimanche soir.

Que nous réserve l’action de dimanche ? L’AthlétiqueLes rédacteurs de la NFL, Mike Sando, Zak Keefer et Jeff Howe, discutent.

Nous avons deux confrontations entre des équipes invaincues lors de la semaine 3 : Texans-Vikings et Chargers-Steelers. À quoi vous attendez-vous dans chacun de ces matchs ?

Sando: Je serai intéressé de voir comment Sam Darnold jouera si les Vikings sont menés. Peut-il continuer à éviter les erreurs qui ont marqué sa carrière ? Dans l’autre match, je veux voir comment le tackle droit des Chargers Joe Alt se comportera face à TJ Watt des Steelers. Alt a été assez dominant jusqu’à présent. Ce sera un match amusant et si Alt le remporte, il sera élu All-Pro cette année. Il le sera peut-être de toute façon.

Commentaire : Le coordinateur défensif des Vikings, Brian Flores, a pris un bon départ, mais CJ Stroud sera son plus grand défi jusqu’à présent. Si Flores peut rendre la vie dure à Stroud, cela pourrait signifier que les Vikings ont une réelle force de frappe dans la course pour une place en playoffs. Le match Chargers-Steelers sera une bagarre, et je ne serais pas le moins du monde surpris si aucune des deux équipes ne marquait 20 points. Je suis très intéressé de voir comment Justin Herbert et Justin Fields géreront ces défenses étouffantes. L’entraîneur des Chargers, Jim Harbaugh, fait jouer Herbert avec un style plus conservateur, et cela pourrait être important dans un match comme celui-ci. Mais avec Herbert incertain en raison d’une entorse à la cheville haute, l’élément d’un match de mesure pourrait être effacé s’il n’est pas disponible ou considérablement limité. Je pense quand même que ce sera un match amusant du point de vue défensif.

Keefer: Je suis d’accord avec Jeff : l’attaque des Texans a eu quelques difficultés en deuxième mi-temps dimanche soir face à une excellente défense des Bears, et je me demande si l’unité de Flores peut leur poser les mêmes problèmes. Quant à Chargers-Steelers, combien de touchdowns verrons-nous ? Moins de quatre ? Pour une équipe de Pittsburgh qui a un bilan de 2-0 malgré un touchdown marqué en huit quarts-temps, je ne vois pas cette formule fonctionner longtemps. Les Steelers vont devoir débloquer quelque chose en attaque pour continuer à gagner des matchs.

Le QB des Panthers Bryce Young a été mis sur le banc après 18 matchs de carrière alors que la Caroline se rend à Las Vegas pour affronter les Raiders. Quelle est la prochaine étape pour Young ? La ligue aurait-elle intérêt à laisser sur le banc plus de QB débutants/jeunes pour commencer leur carrière ?

Sando:Bien que les Panthers aient mal soutenu Young, la situation nous rappelle qu’il ne faut pas miser gros sur des quarterbacks hors du commun. La taille de Young était un problème à l’approche de la draft 2023. C’est un problème plus important maintenant que les équipes ont vu à quel point sa stature a compliqué sa capacité à bien jouer. Les Panthers vont soit recruter un quarterback début 2025, soit trouver un vétéran. Je ne vois pas Young dans le tableau.

Commentaire : Les Panthers doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour redonner confiance à Young, car il n’a clairement joué avec aucun. C’est la faute des Panthers de l’avoir mis dans une mauvaise situation – trois entraîneurs principaux, une pénurie de talents aux postes de compétence et une ligne qui n’a pas réussi à le protéger. Ils ne peuvent pas remettre Young sur le terrain avant que tout le reste ne fonctionne à une capacité plus élevée, même si ce n’est pas avant 2025. Je ne pense pas que la ligue devrait changer sa façon de considérer la rapidité avec laquelle faire jouer ses QB, cependant. Les quarterbacks entrent dans la ligue bien plus prêts à commencer maintenant que jamais auparavant en raison de tous les camps, matchs des étoiles et tout ce qui accompagne les projecteurs du lycée et de l’université. Cependant, si une équipe ne peut pas protéger son QB en raison d’un manque de talent, il vaut mieux éviter de briser sa confiance en le faisant jouer trop tôt et en l’exposant à l’échec. Je pense que c’est ce que l’on voit avec les Patriots et Drake Maye.

Bryce Young : « Au cours de la dernière année et de ces deux matchs, chaque snap me touchait les mains et je n’en faisais pas assez usage. » h/t@SteveReedAPpour la vidéo. pic.twitter.com/l1QFOfjurl — Joe Person (@josephperson) 19 septembre 2024

Keefer: Le fait que Young soit sur le banc est un échec organisationnel, et l’un des pires que nous ayons vu dans cette ligue depuis un certain temps. Je n’ai pas l’impression que Dave Canales soit prêt à abandonner Young – il a vanté son sang-froid et son agilité lors de la pré-saison – donc je suppose que la réflexion est la suivante : donnez au jeune quarterback une pause, laissez-le se réinitialiser et voyez s’il peut retrouver sa confiance sur le terrain d’entraînement dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et oui, j’ai longtemps pensé que seuls quelques quarterbacks débutants sont prêts pour les rigueurs du début de saison de débutant. Mais les équipes sont trop pressées de jouer sur le long terme. Cela s’est déjà retourné contre eux auparavant, et cela s’est retourné contre eux ici.

Le quart-arrière des Dolphins Tua Tagovailoa a été placé sur la liste des blessés cette semaine alors qu’il était en protocole de commotion cérébrale et ne peut pas revenir à l’action avant la semaine 8. Les séries éliminatoires sont-elles un objectif réaliste pour Miami si l’absence de Tagovailoa se prolonge encore plus longtemps ?

Sando: Pas sans acquérir un quart-arrière d’une autre équipe. La signature de Tyler Huntley de l’équipe d’entraînement des Ravens Cela ne suffira pas, à mon avis. Il sera amusant de voir si Mike McDaniel peut sortir les Dolphins de cette situation, comme l’a fait Matt LaFleur de Green Bay pour les Packers contre Indy. Je ne pense pas que ce soit plausible sur une longue période. Si Tagovailoa est absent pendant une longue période, Miami devra faire quelque chose pour améliorer le poste et envoyer un message d’espoir au vestiaire.

Commentaire : Non, l’AFC a trop d’équipes de qualité et les Dolphins ont un calendrier trop difficile. Ils vont devoir jouer une défense formidable et mettre en place un jeu de course et une attaque de passe rapide pour jouer un football complémentaire parfait et voler quelques matchs en cours de route, et je pense que c’est trop demander. Il n’est pas irréaliste de penser que les Dolphins peuvent atteindre 3-3 d’ici à ce que Tagovailoa soit éligible pour revenir, mais une absence plus longue pourrait lui coûter des matchs contre les Cardinals, les Bills et les Rams. Ce sera une période déterminante pour la saison, peu importe qui sera au poste de QB.

Keefer: Je ne vois pas cette équipe se qualifier pour les playoffs si Tua est absent pendant le mois prochain, et probablement plus longtemps. Tua a peut-être des limites, mais il s’intègre parfaitement au système offensif de McDaniels, basé sur la vitesse. La précision de Tua est ce qui fait avancer les choses, accentuant les talents de Tyreek Hill et Jaylen Waddle. Sans le QB, les Dolphins perdent une partie de leur identité, et je ne fais pas confiance à la défense non plus, pas après la façon dont Josh Allen et les Bills les ont écrasés la semaine dernière. Les deux prochains mois à Miami pourraient être longs.

ALLER PLUS LOIN Bryce Young, Tua et Watson : un tournant pour la NFL ou le statu quo des milliardaires ?

Les Saints de la Nouvelle-Orléans et leur attaque sont au cœur de toutes les conversations de la ligue alors qu’ils accueillent les Eagles lors de la semaine 3. Qu’est-ce qui est si différent chez les Saints par rapport au passé ?

Sando: Ils ont une attaque précipitée très bien conçue et cela leur donne une identité recentrée, quelque chose dont ils avaient besoin, rétrospectivement, après la transition de l’ère Drew Brees/Sean Payton. L’ajout du tackle gauche Taliese Fuaga lors de la draft a été un autre geste important. Cela ne sera pas aussi beau quand les Saints seront à la traîne, mais leur attaque précipitée et leur défense ont donné à l’attaque, et surtout au quarterback Derek Carr, un contexte favorable.

Commentaire : Klint Kubiak a connu un début de saison fulgurant. Les Saints étaient devenus faibles en attaque sous Pete Carmichael, et ils cherchaient à le remplacer après le départ de Payton. Maintenant, avec un coordinateur innovant, les Saints fonctionnent comme nous n’en avions pas vu depuis que Brees dirigeait l’équipe. Le fait est qu’ils ont montré des éclairs par petites séquences ces deux dernières années, mais n’ont jamais réussi à maintenir ce rythme, donc je suis intrigué de voir si cela continue.

Keefer: Le succès en début de match dans le jeu de course a tout changé pour les Saints, ouvrant la voie à des matchs plus tardifs, ce qui a permis à Carr d’être agressif. Alvin Kamara a rappelé de manière pas si subtile à la ligue à quel point il est dangereux, donnant à cette attaque le type d’équilibre qui effraiera les coordinateurs défensifs pendant la majeure partie du reste de la saison. À y penser : les Saints ont commencé la saison avec 15 séquences de points consécutives. Je serai impatient de voir comment les défenses les contreront jusqu’à la fin de la saison, et si elles trouveront un moyen de les ralentir.

Le bilan de Kirk Cousins ​​en prime time n’a pas eu beaucoup d’importance lundi soir, lorsque les Falcons ont remporté l’une des plus belles victoires de la deuxième semaine à Philadelphie. Dimanche soir, ils accueillent les Chiefs, qui ont remporté deux matchs serrés pour commencer la saison. Que pensez-vous de ce match ?

Sando: Je pense que les Chiefs commenceront vite en attaque et qu’ils attaqueront Cousins ​​quand Atlanta devra s’écarter de son scénario axé sur la course. Les Chiefs feront également un meilleur travail en couverture.

Commentaire : Le drive victorieux de Cousins ​​a été décisif et a montré qu’il pouvait encore jouer à un niveau supérieur, mais il a également masqué un certain nombre d’erreurs antérieures lorsqu’il n’a pas fait confiance à ses lectures ou n’a tout simplement pas vu les receveurs ouverts. Que ce soit à cause de sa blessure ou de son adaptation à une nouvelle attaque et à une nouvelle organisation, Cousins ​​est toujours en train de rattraper son retard. Je pense qu’il y arrivera éventuellement, mais il semble que cela va demander de la patience. Cependant, il y a eu un moment crucial au milieu du match de lundi soir lorsque les Falcons ont reconnu qu’ils pouvaient intimider les Eagles avec Bijan Robinson. Ils doivent absolument voir si cela fonctionnera contre les Chiefs, car c’est une défense bien entraînée et expérimentée qui, je m’attends à ce qu’elle donne des maux de tête à Cousins ​​s’il est mis dans trop de situations de passe.

ALLER PLUS LOIN Un « alien » arrive à Atlanta : les Falcons admettent que la semaine de Mahomes est différente

Keefer: Même si Atlanta a été impressionnant dans sa tentative de remporter le match, les Falcons ont été négligents pendant la majeure partie du match de lundi, et Cousins ​​a admis qu’il devait être meilleur dans son interview d’après-match. Les Chiefs, de la même manière, ont remporté une victoire serrée contre les Bengals, ce qu’ils n’auraient probablement pas dû avoir. Dans un match dominé par les attaques, je pense que la défense de Kansas City fera la différence. Les Falcons ont encore du chemin à faire.

(Photo : Sam Hodde / Getty Images)