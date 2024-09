Table ronde de la semaine 2 de la NFL : le statut de Jordan Love, les Bears contre les Texans et les intrigues sous-estimées de la semaine 1

Alors que la commotion cérébrale de Tua Tagovailoa a fait beaucoup parler dans la ligue au cours de la semaine 2, les Packers de Green Bay pourraient tenter de faire du surplace sans le quart-arrière Jordan Love, le premier train de battage médiatique des Cowboys de Dallas semble passer par les Saints de la Nouvelle-Orléans, Joe Burrow rencontre à nouveau Patrick Mahomes et les Bears de Chicago et les Texans de Houston couronnent l’action de dimanche.

L’AthlétiqueMike Sando, Jeff Howe et Zak Keefer analysent le week-end à venir.

Quelle intrigue de la semaine 1 n’a pas été suffisamment évoquée ?

Sando: Les Panthers de la Caroline ont l’air mal en point. Il était réaliste d’espérer quelques progrès cette saison, mais après avoir perdu 47-10 à la Nouvelle-Orléans et perdu son meilleur défenseur Derrick Brown pour la saison, quelle est la voie à suivre ?

Commentaire : J’ai été impressionné par la façon dont Jalen Hurts a rebondi après le début de saison catastrophique des Philadelphia Eagles, ce qui était en partie de sa faute, bien sûr. Ils ont commencé avec deux pertes de balle, dont une interception moche et un snap raté du pivot, mais Hurts a mené les Eagles à trois touchdowns et un field goal sur les quatre drives suivants pour prendre le contrôle contre les Packers. Hurts a été critiqué à juste titre pour ses deux interceptions, mais ils n’auraient pas gagné ce match sans sa force mentale.

Keefer: C’est peut-être parce qu’ils sont sous les feux des projecteurs depuis près de cinq saisons, mais j’ai trouvé la victoire des Chiefs de Kansas City contre les Ravens de Baltimore extrêmement impressionnante lors de leur match d’ouverture. Non seulement les Chiefs ont l’une des défenses les plus solides de la ligue, mais avec Xavier Worthy, ils ont aussi une autre arme offensive qui devrait atténuer certaines des difficultés qu’ils ont eues en milieu de saison de ce côté du ballon la saison dernière. Les Ravens sont aussi constants que n’importe quelle équipe de football, et les Chiefs les ont maintenant battus lors de six des sept derniers matchs. C’est impressionnant. Il n’est pas exagéré de dire que Kansas City peut gagner 14 ou 15 matchs cette saison et se hisser à la première place. Un troisième titre consécutif, en supposant que tous les éléments clés restent en bonne santé, est tout à fait possible.

Nous n’en sommes qu’à la deuxième semaine, mais avez-vous vu quelque chose de la part des Cowboys qui vous fasse croire que cette année peut se terminer différemment ? Les Saints ont-ils simplement joué contre une mauvaise équipe des Panthers, ou y a-t-il quelque chose en quoi croire à la Nouvelle-Orléans ?

Sando: Il est difficile de dire que la saison des Cowboys se terminera différemment après avoir vu les 49ers de San Francisco dominer les Jets de New York sur les deux lignes. Dallas a besoin de régression ailleurs dans la NFC pour éviter de tomber à court. Quant aux Saints, leur excellent début de saison laisse penser qu’ils ne seront peut-être pas un désastre. Je pense que les gens oublient qu’ils ont terminé la saison dernière avec un bilan de 9-8.

Commentaire : J’étais tout à fait d’accord avec la décision des Cowboys de franchir le pas tant attendu la saison dernière, mais un autre échec en playoffs a ruiné toute la bonne volonté qu’ils avaient bâtie. Ils sont à nouveau l’une des équipes les plus talentueuses de la ligue, donc il semble qu’une saison régulière similaire soit en vue. Ils ne peuvent probablement rien faire avant la mi-janvier pour dissiper les doutes suscités par la dernière performance en playoffs. Les Saints ont un bilan de 25-26 au cours des trois dernières saisons. Ils ont prouvé qu’ils étaient capables de bien paraître à certains moments et d’être médiocres à d’autres. Ce sera davantage une question de Panthers, à moins que les Saints ne prouvent le contraire au cours des cinq prochains matchs contre des adversaires de grande qualité.

Keefer: Le problème avec les Cowboys, c’est que leurs échecs en séries éliminatoires ces dernières années ont éclipsé leur régularité et leur productivité tout au long de la saison régulière. Tant que Dak Prescott et CeeDee Lamb sont sur le terrain, c’est l’une des meilleures attaques du football, et la façon dont la défense a joué dimanche contre les Browns de Cleveland montre à quel point cette unité peut perturber le jeu. Quant aux Saints, je ne leur enlève rien, mais c’était plus à cause de la Caroline – les Panthers sont l’équipe la moins talentueuse du football, et ce n’est même pas proche. J’ai hâte de voir comment la Nouvelle-Orléans s’en sort avec un test beaucoup plus légitime dimanche contre Dallas.

Colts-Packers est également un match intrigant. Comment Green Bay peut-il survivre sans Love (classé comme douteux vendredi) S’il doit manquer un temps significatif ? Bien qu’Anthony Richardson ait montré la capacité spéciale qui le rend si unique lors de la semaine 1, que devez-vous voir d’autre de sa part pour croire qu’il peut faire un pas en avant cette année ?

Sando: Je ne vois pas comment les Packers peuvent faire du surplace avec Malik Willis comme quarterback titulaire par intérim. Rien ne prouve qu’il puisse jouer suffisamment bien et régulièrement pour gagner. Pour Richardson, voyons-le enchaîner les matchs sans blessure. Nous pourrons alors nous concentrer sur les points les plus subtils de son jeu.

Commentaire : Les Packers avaient besoin d’un bon mois de septembre pour contrebalancer un calendrier difficile au cours des trois derniers mois, ils seront donc en difficulté si Love rate cette période contre les Indianapolis Colts, les Tennessee Titans et les Minnesota Vikings. Ils auront besoin d’un jeu sans erreur de la part de Willis, d’un excellent jeu de course, de gros catch-and-runs de la part de leurs talentueux receveurs et de take-aways en défense. Il y a beaucoup de choses qui doivent se passer bien pendant que Love se rétablit. Richardson semble prêt à passer à l’étape suivante. Il doit juste rester en bonne santé pour y arriver.

Keefer: Mike a raison, rien de ce que nous avons vu jusqu’à présent de Willis ne suggère qu’il puisse jouer le rôle de titulaire à Green Bay et battre une équipe d’Indianapolis plutôt solide. Il n’est également avec les Packers que depuis environ trois semaines, donc ce n’est pas comme s’il maîtrisait encore le manuel de jeu. Quant à Richardson, cette saison est destinée à devenir plus qu’un simple moment fort : ses sommets sont irréels, mais il a raté trop de lancers ouverts dimanche – y compris un touchdown pour AD Mitchell – et c’est ce qui a fait la différence dans le match. Mais n’oubliez pas : c’était son cinquième départ en NFL. Cela prendra du temps. Il a montré suffisamment de promesses pour vous faire penser qu’il y arrivera.

Quel joueur des Texans a été le plus impressionnant dimanche : Joe Mixon ou Stefon Diggs ? La performance de Caleb Williams a laissé beaucoup à désirer, mais quels points positifs avez-vous retenus de ses débuts ?

Sando: Mixon est devenu le sixième joueur depuis le début de la saison 2020 à porter le ballon au moins 30 fois et à obtenir une moyenne d’au moins 5,0 yards par course au cours d’un match. C’est un travail difficile et plus impressionnant que celui de Diggs, dont les six réceptions n’ont pas été remarquables.

Commentaire : Wow, ce serait un bon débat de bar. Mixon donne aux Texans un élément qu’ils n’avaient pas la saison dernière quand ils ont terminé 22e en course, et CJ Stroud allait être excellent quelle que soit l’arrivée de Diggs parce qu’ils sont déjà très bons en réception. Mais si Diggs arrive comme il se l’est annoncé et retrouve sa capacité à faire la différence, cela pourrait suffire à permettre aux Texans de prendre le dessus en playoffs. Pour l’instant, je dirais que Mixon est la meilleure réponse, cependant. Quant à Williams, je ne m’inquiète pas pour lui à long terme, mais je ne sais pas combien de points positifs il y a eu dimanche. Plus que tout, les Bears semblent prêts à jouer à un niveau élevé en défense et dans les équipes spéciales, et cela pourrait signifier plus que tout autre chose pour leur succès cette saison.

Keefer: J’ai couvert le match de dimanche entre les Texans de Houston et les Colts, et j’ai pensé que Mixon courait comme s’il avait cinq ans de moins. Il a complètement ravagé les Colts en deuxième mi-temps. La semaine précédente, à l’entraînement, il avait dit à ses joueurs de ligne offensive : « Allons chercher 150 points pour commencer. » Il a terminé avec 159 points et a fait tourner le match en fin de quatrième. S’il peut devenir une menace constante dans le schéma de Bobby Slowik, ce sera l’une des meilleures attaques du football. Comme nous l’avons vu, la salle de réception est pleine. Quant à Williams, le point le plus encourageant à retenir est la façon dont il a géré la situation ; ce fut un début raté, mais il l’a géré comme un vétéran, louant sa défense et ses équipes spéciales et promettant de se remettre au travail. Avoir l’humilité d’enterrer un mauvais match et de recommencer la semaine suivante est vital pour un jeune quarterback. Il aura un bon aperçu de la façon dont l’un des meilleurs de la ligue, Stroud, le fait dimanche.

Nous avons eu deux retours après blessure au tendon d’Achille au cours de la semaine 1, de Kirk Cousins ​​des Falcons et d’Aaron Rodgers des Jets. Que pensez-vous des deux QB ? Sont-ils rouillés et ont-ils besoin de temps, sont-ils en bonne forme ou y a-t-il lieu de s’inquiéter ?

Sando: Ils ont tous les deux bien lancé le ballon. Les questions que je me pose concernent davantage la conception offensive et leurs appelants de jeu. Rodgers a montré qu’il pouvait bien lancer le ballon. Mais s’agira-t-il d’une attaque dynamique ? Cousins ​​a bien lancé le ballon, mais il était sous pression et a été durement touché, ce qui a affecté son jeu. Cousins ​​était également beaucoup plus souvent dans le shotgun ou le pistol que par le passé, sans aucun jeu d’action sous le centre, ce qui lui a valu son admiration. Est-ce que c’est le mieux pour Cousins ​​?

Commentaire : J’ai trouvé que Rodgers avait l’air bon par moments. Les 49ers ont écrasé les Jets, qui n’étaient pas prêts à rivaliser avec l’une des meilleures équipes de la ligue. C’était un bon point de départ pour le QB, cependant. Cousins ​​était un peu plus inquiétant simplement parce que les Falcons d’Atlanta ont eu tellement d’occasions de prendre le contrôle du match et n’ont tout simplement pas pu. C’est peut-être parce que TJ Watt avait l’air d’être le meilleur défenseur de la planète la semaine dernière, donc je suis intéressé de voir plus de Cousins ​​et des Falcons dans leur ensemble.

Keefer: Il est trop tôt pour paniquer dans les deux cas – surtout avec des QB expérimentés comme ces deux-là – mais c’était du mauvais football offensif de la part des deux équipes. Rodgers lance toujours l’une des plus belles balles de la ligue, mais il ne semblait pas se déplacer aussi bien dans la poche – certainement pas comme il l’a fait pendant la majeure partie de son temps à Green Bay. Une partie de cela était probablement dû à la défense des 49ers, qui était excellente, mais à part une bonne attaque en première mi-temps et le touchdown sur jeu libre, ils n’ont rien fait. Du côté des Falcons, la défense des Steelers de Pittsburgh a rendu la vie de Cousins ​​assez misérable pendant la majeure partie de la journée – Watt était carrément inarrêtable par moments. Pourront-ils mieux le protéger ? Cousins ​​s’installera probablement davantage au fur et à mesure que la saison avance, mais les inquiétudes de Mike concernant le schéma sont valables. Nous en saurons plus lundi soir.

(Photo de Jordan Love : Wagner Meier / Getty Images)