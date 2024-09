Table ronde de la semaine 1 de la NFL : le QB titulaire des Patriots, le contrat de Dak Prescott et le retour d’Aaron Rodgers

Entre une chaussure à crampons d’une taille trop grande et la dernière excursion internationale de la ligue, la première semaine de la NFL s’annonce déjà riche en événements.

Dimanche arrive enfin, jour où les nouveaux quarterbacks débutants, les entraîneurs principaux et d’autres nouveaux visages font leurs débuts dans de nouveaux lieux. Le contrat de Dak Prescott plane toujours sur les Cowboys de Dallas, et le quarterback des Rams de Los Angeles Matthew Stafford fait un nouveau retour à Detroit.

Que pourrait-il se passer de plus cette semaine ? L’AthlétiqueLes rédacteurs de la NFL, Mike Sando, Zak Keefer et Jeff Howe, analysent les histoires les plus intéressantes.

Quel est le premier match de QB rookie, autre que celui de Caleb Williams, que vous attendez avec le plus d’impatience dimanche ? Les Patriots ont-ils pris la bonne décision en faisant jouer Jacoby Brissett à la place de Drake Maye ?

Sando: Jayden Daniels parce qu’il est un quarterback dynamique à double menace et que le plafond est plus élevé que celui de Bo Nix. Si Nix joue bien, l’attaque de Denver pourrait fonctionner efficacement. Si Daniels joue bien, il pourrait y avoir des moments forts.

Commentaire : Daniels est électrique et je m’attends à ce qu’il fasse des jeux d’improvisation de grande envergure parce que je ne sais pas trop quelle aide il a autour de lui. Je ne suis pas sûr de la décision concernant Maye. Je l’aurais fait débuter parce que je pense qu’il aurait fini par montrer qu’il était prêt à saisir cette opportunité. Mais si la ligne offensive s’avère aussi inquiétante que nous le pensons tous, Maye a de la valeur dans la piste à plus long terme. À ce stade, la décision a été prise, il est donc temps pour le staff technique des Patriots de trouver la meilleure façon de préparer Maye – et les joueurs qui l’entourent – pour ses débuts dès que cela aura du sens.

Keefer: Le pari de Sean Payton sur Nix me fascine – il a clairement vu quelque chose chez le rookie qui lui donne confiance pour le lancer dès le départ, ce qui va à l’encontre de la pensée qui règne dans la ligue, du moins avant cette saison, selon laquelle Payton préfère fortement un quarterback vétéran. Mais pour être tout à fait honnête, j’ai hâte de voir ce que Williams fera à Chicago, surtout avec un calendrier de début de saison assez léger. Les Bears ne verront que deux équipes en playoffs à partir de 2023 sur leurs neuf premiers matchs. En Nouvelle-Angleterre, j’aime l’approche consistant à laisser Maye sur le banc pour commencer la saison. Cette équipe n’est pas bonne, surtout en attaque, et lancer un quarterback débutant le mettrait en difficulté.

Quel début d’entraîneur principal vous intéresse le plus dimanche et pourquoi ?

Sando: Le retour de Jim Harbaugh sur le banc de touche de la NFL est des plus intrigants. J’ai hâte de voir à quoi ressemble l’attaque des Chargers et quel sera le message de Harbaugh après le match. C’est un homme dont les équipes du Michigan ont perdu trois matchs au cours des trois dernières saisons. Les Chargers pourraient perdre trois matchs en septembre.

Commentaire : Je suis partagé entre Raheem Morris et Mike Macdonald, mais je choisirai Morris parce que les Falcons accueillent les Steelers avec une chance de faire une vraie déclaration. Il pourrait y avoir une très bonne course NFC South entre les Falcons et les Buccaneers, donc si les Falcons prouvent que les choses sont aussi différentes cette saison qu’ils le pensent en éliminant un adversaire de qualité, préparez-vous à la hype train.

Keefer: Allons-y avec Dave Canales à Carolina, non pas parce que je m’attends à ce que les Panthers soient des prétendants au titre cette saison, mais parce que l’ambiance autour de l’équipe est que Bryce Young a semblé sensiblement différent cette pré-saison. Si Canales, qui a bâti sa réputation sur la relance des carrières de quarterback, peut sortir Young de sa saison de recrue horrible – et le faire jouer comme un choix n°1 – une organisation embourbée dans la déception au cours des dernières saisons aura enfin un peu d’espoir.

Le match Cowboys-Browns est un match important dimanche. Comment voyez-vous se terminer les négociations de contrat de Dak Prescott ? Qu’aimeriez-vous voir de Deshaun Watson lors de son premier match depuis la semaine 10 de la saison dernière ?

Sando: Cela dépend vraiment de ce que Prescott veut, car c’est lui qui a le contrôle. Les Cowboys ne peuvent pas lui donner une franchise. Bien que des rapports récents suggèrent qu’un accord pourrait être proche, j’ai senti pendant une grande partie de l’intersaison qu’il y a de bonnes chances qu’il joue le jeu et réévalue la situation une fois qu’il saura où les Cowboys se dirigent, y compris sur le plan du coaching. Pour Watson, passer la première semaine en bonne santé semble être un bon objectif.

Commentaire : Les Cowboys reconnaissent qu’il y a un réel danger à laisser Prescott entrer sur le marché libre, ils essaient donc d’éviter ce scénario. Mais financièrement, c’est un tel défi de reporter ces 26 millions de dollars d’argent mort de la restructuration précédente sur un autre cycle de contrat. Ce n’est pas un obstacle impossible à franchir, mais cela a rendu cette négociation aussi compliquée que jamais. Autant la logique me dit que Prescott accède à l’agence libre, autant je ne peux pas me défaire de l’idée que les Cowboys prennent presque toujours soin de leurs stars. Pour Watson, les Browns doivent espérer qu’il ressemble rapidement à Joe Flacco dans la dernière ligne droite. Oui, Flacco a probablement attrapé la foudre dans une bouteille, mais il ne devrait pas être exagéré de s’attendre à ce que le quart-arrière avec l’argent le plus garanti de l’histoire joue à un niveau parmi les cinq premiers à ce poste. Le problème est que Watson n’a pas montré qu’il était proche de ce niveau depuis 2020, ce qui est une éternité en années de QB.

Keefer: Je doute fortement que les Cowboys s’attachent les services de Prescott avant le début de la saison, en partie à cause des raisons évoquées par Jeff ci-dessus, mais je suis également sceptique quant à son arrivée sur le marché libre au printemps, en tant qu’un des agents libres les plus convoités de la ligue de mémoire récente. Dallas y parviendra, bien plus tard qu’il n’aurait dû, ne serait-ce que parce que Jerry Jones ne permettra pas à son équipe de tomber dans l’insignifiance. Quant à Watson, il semble que cette saison soit celle qui définira à quoi ressemblera le reste de sa carrière. La barre n’est pas si haute – égalez le jeu de Flacco en fin de saison l’année dernière – mais jusqu’à présent, il n’a pas été capable d’atteindre ce niveau de manière constante à Cleveland. Ne le sous-estimez pas face à une défense affamée de Dallas qui était complètement embarrassée la dernière fois qu’elle est entrée sur le terrain lors de cette défaite en playoffs contre les Packers.

Lions-Rams est le match du « Sunday Night Football » dans ce qui pourrait être une NFC très ouverte en 2024. Qui, selon vous, remportera la conférence et pourquoi ?

Sando: J’ai misé sur l’AFC (Kansas City) et j’ai un peu joué avec les jeunes talents de Green Bay du côté de la NFC. Les Packers ont des questions à résoudre en défense et nous n’avons pas vu Jordan Love jouer régulièrement bien, même pendant une saison complète, donc c’est un peu exagéré. J’aime la direction que semble prendre l’équipe et l’ambiance que je ressens avec Love.

Commentaire : Je prends les Lions. Ils ont travaillé dur pour y parvenir et ont franchi une étape nécessaire la saison dernière en atteignant le championnat de conférence, ce qui est une preuve suffisante pour que je croie qu’ils ont appris à gagner de gros matchs. Cette ascension n’est pas le fruit du hasard. Cela dit, je suis enthousiasmé par la NFC cette saison. La conférence est nettement meilleure qu’il y a un an.

Keefer: Je n’aurais pas parié sur les 49ers avant lundi, mais avec le retour de Trent Williams, c’est toujours une équipe contre laquelle il est difficile de parier. Peut-être que la fatigue de trois matchs de championnat NFC consécutifs et une apparition au Super Bowl les rattrapera, mais n’oubliez pas : c’est la meilleure équipe de la ligue, et elle est dirigée par le deuxième meilleur entraîneur de la ligue (derrière Andy Reid). Brock Purdy ne va faire que s’améliorer, et il est entouré du meilleur arsenal d’armes du jeu. Jusqu’à ce que quelqu’un les détrône, San Francisco reste l’équipe à battre dans la NFC.



Après qu’une déchirure du tendon d’Achille lui ait volé sa saison 2023, nous aurons notre premier véritable aperçu d’Aaron Rodgers en tant que Jet lundi soir. Pendant ce temps, les 49ers ont connu un été tumultueux avec les réticences de Brandon Aiyuk et Trent Williams et la fusillade du receveur recrue Ricky Pearsall lors d’une tentative de vol. Que surveillez-vous dans le match Jets-49ers ?

Sando: Je vais regarder pour voir à quel point Rodgers bouge bien, à quel point il prend bien le contact, à quel point sa protection tient le coup, ce que son langage corporel nous dit, quel type de rapport il a avec ses receveurs, comment il interagit avec les entraîneurs – toutes ces choses et plus encore.

Commentaire : Mis à part les blessures, rien ne pourrait m’inquiéter lundi avec les 49ers. Ils devraient s’en sortir quoi qu’il arrive. Je suis donc curieux de voir comment les Jets géreront cette étape. Ils ont beaucoup de qualités sur le papier, mais ils n’ont pas du tout bien géré l’adversité la saison dernière. Sont-ils prêts, du haut de l’organisation au bas de l’effectif, à gagner régulièrement à ce stade ? S’ils peuvent surmonter l’adversité en cours de match (un départ lent, une remontée en deuxième mi-temps, peu importe) et battre l’un des meilleurs effectifs de la ligue, cela en dira long sur la capacité des Jets à se battre.

Keefer: Pour moi, c’est Rodgers, point final. Ce match semble avoir duré deux ans. L’expérience hors du terrain de Rodgers est devenue épuisante – l’obscurité se retire, les théories du complot, le chaos au siège des Jets, Rodgers qui a raté le minicamp pour pouvoir prendre des vacances. Enfin, le football. Je ne serais pas surpris s’il rappelait à tout le monde pourquoi il est un futur Hall of Famer et l’un des lanceurs de football les plus purs que nous ayons jamais vu. Mais je ne crois toujours pas que les Jets soient prêts à se lancer dans la conversation sur le Super Bowl. Peut-être que lundi soir changera cela.

