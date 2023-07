Table ronde de la Coupe du monde féminine : qui est la joueuse la plus importante de l’USWNT ?

L’évolution de l’équipe nationale féminine des États-Unis au cours des quatre dernières années a créé de nouvelles opportunités pour les joueuses de se démarquer. Cependant, même si les choses ont changé pour l’USWNT, l’objectif n’a pas changé : remporter la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 et entrer dans l’histoire.

Nous avons demandé à notre panel d’experts du football FOX Sports de mettre en évidence les joueurs qui, selon eux, pourraient rapprocher les États-Unis de cet objectif en Australie et en Zélande – voici qui ils ont choisi.

Qui est le joueur le plus important des États-Unis et pourquoi ?

Carli Lloyd : Sophie Smith. Elle s’est fait un nom en dominant la NWSL, mais maintenant elle doit montrer qu’elle peut apporter cela sur la scène mondiale et qu’elle sera la clé pour marquer des buts et être une menace offensive constante.

Alexis Lalas : Julie Ertz. Immense leader, et au milieu de terrain, elle peut faire le sale boulot nécessaire que personne d’autre ne peut faire. Si elle passe à l’arrière, elle peut aider à atténuer la perte de Becky Sauerbrunn.

Leslie Osborne : Naomi Girma et Alex Morgan. Girma devra continuer à monter en puissance en l’absence de Becky et mener la ligne arrière notamment avec une Alana Cook tremblante. Le leadership et le jeu d’Alex Morgan au 9 sont également essentiels au succès de cette équipe.

Jimmy Conrad : Je vais renverser cette question et dire l’entraîneur de l’USWNT, Vlatko Andonovski ! Dans son seul grand événement jusqu’à présent avec l’équipe, les derniers Jeux olympiques, il a perdu contre le Canada en demi-finale et a dû se contenter de la médaille de bronze. Et, en regardant sa liste, il va avoir des décisions difficiles quant à savoir qui commence et qui ne le fait pas dans chaque ligne du terrain et s’il ne fait pas ces choix correctement, il pourrait être une autre finition décevante dans un grand tournoi. . Donc, mes yeux seront sur lui et sur la façon dont il tire le meilleur parti de ce groupe de joueurs.

David Moss : Rose Lavalle. Elle devra être à son meilleur pour que les États-Unis contrôlent le milieu de terrain.

Lac Litman : Julie Ertz. Les États-Unis ont besoin de cet exécuteur de sang-froid au milieu du terrain sans Becky Sauerbrunn. Et qu’Ertz remplace Sauerbrunn en défense centrale ou joue au milieu de terrain défensif, le jeu doit passer par elle. Ertz, qui a eu un bébé il y a moins d’un an, apporte également une énergie positive et des tonnes d’encouragements à une jeune équipe qui en aura besoin dans les moments difficiles.

Doug McIntyre : Julie Ertz. Aucune autre joueuse de la piscine n’a sa combinaison de physique, d’intensité et d’expérience gagnante de titres. Tout cela sera très important avec Sauerbrunn absent cet été.

Martin Rogers : Alex Morgan. Cette équipe a toujours prospéré sur le dos de ses grandes stars et il n’y a rien de plus grand que Morgan, qui continue de le faire au niveau élite avant sa quatrième Coupe du monde. Un artiste d’embrayage qui aime la grande scène.

Quel joueur américain a le plus de potentiel pour faire ou défaire les États-Unis et pourquoi ?

Lloyd : Trinité Rodman. Elle a la capacité de faire bouger les choses avec son génie individuel. Elle a le rythme, la créativité et la capacité de trouver le fond du filet de différentes manières devant le but.

Lalas : Alyssa Thompson. Elle possède une vitesse inexploitée et, lorsqu’elle est remplacée, elle peut fondamentalement changer le teint du jeu. Si elle peut diriger sa vitesse et développer une impitoyable, elle peut dévaster ses adversaires.

Osborne: Rose Lavelle a besoin d’être en bonne santé et de jouer. C’est une joueuse si spéciale et elle n’a pas vu beaucoup de minutes pour son club ou son pays depuis avril. Rose peut causer beaucoup de problèmes aux autres équipes et ouvrir le jeu aux autres. Elle pourrait être ce X-Factor pour les États-Unis

Conrad : Alyssa Naher. Vous ne pouvez rien gagner d’important sans un gardien de but chaud et, étant donné que Naeher a aidé à mener l’USWNT à la gloire en 2019, elle a l’expérience pour démarrer, ce qui, je pense, lui donne l’avantage sur Casey Murphy en tant que n ° 1.

Mosse: Naomi Girma. L’absence de Becky Sauerbrunn place encore plus de responsabilité sur ses épaules.

Litman : Rose Lavalle. Nous ne l’avons pas vue jouer au niveau international ou en club depuis avril, lorsqu’elle s’est blessée lors d’un match amical. Elle est une pièce clé et super créative dans le milieu de terrain américain. L’entraîneur Vlatko Andonovski a assuré au public qu’elle serait prête, mais le fait qu’elle n’ait pas joué de match depuis des mois et qu’elle ne soit pas en bonne santé à 100% est préoccupant.

McIntyre : Alyssa Naher. Peut-être le vétéran le moins apprécié de l’équipe, le gardien de but sera appelé à faire un ou deux arrêts gagnants à un moment donné. Qui sait si les États-Unis viseraient même un triplé cet été si ce n’était pour son arrêt sur penalty contre l’Angleterre en demi-finale à France 2019.

Roger : Trinité Rodman. Nous avons déjà eu un aperçu de la façon dont Rodman aime avoir un impact et de la façon dont elle est imperturbable en toute occasion. Elle préférerait être titulaire, mais quelle arme dévastatrice pour Vlatko Andonovski de pouvoir sortir du banc. Aucun autre entraîneur du tournoi n’a ce genre de luxe.

