Table ronde de la Coupe du monde féminine : quelle équipe représente la plus grande menace pour l’USWNT ?

Les États-Unis participeront à la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande avec l’objectif ambitieux de devenir la première équipe – masculine ou féminine – à remporter la Coupe du monde trois fois de suite. Et la bonne nouvelle pour eux, c’est qu’il est tout à fait possible qu’ils réussissent.

L’USWNT est classé n ° 1 mondial, selon la FIFA, et a été installé comme le favori des paris pour tout gagner Down Under. Même avec une nouvelle génération de joueurs à l’avant-garde, les États-Unis sont l’équipe à battre.

Mais il est indéniable que la compétition sera aussi difficile qu’elle ne l’a jamais été. Outre le fait que le tournoi de cette année sera la première Coupe du monde féminine avec 32 équipes, le talent au sommet est capable de poser des problèmes à la puissance américaine.

Nous avons demandé à notre panel d’experts du football FOX Sports de prédire quelle équipe avait les meilleures chances de gâcher les choses pour l’USWNT. Voici ce qu’ils avaient à dire :

USA contre le monde : que faudra-t-il pour arrêter l’USWNT ?

Carli Lloyd : Je dirais l’Espagne. L’Espagne a connu une excellente Coupe du monde 2019 et elle aborde cette Coupe du monde avec beaucoup de jeunes. La France a un nouvel entraîneur – peut-il insuffler un nouvel état d’esprit pour qu’ils atteignent la finale ? L’Angleterre, elle est championne d’Europe, et elle continue de bien faire et est en forme, puis l’Australie. Nous savions en 2015 lors de la Coupe du monde au Canada à quel point une foule est importante, et c’était notre 12e homme du tournoi. L’Australie pourra-t-elle rallier le public et participer à ce dernier match ?

Alexis Lalas : Je vais partir avec la France. Ils ont eu une mini révolte et se sont débarrassés du carrosse. Maintenant, ils ont Hervé Renard, qu’on a vu il y a six mois faire de bonnes choses avec l’Arabie Saoudite, et je pense que c’est un leader, je pense qu’il va leur donner du focus et parce que les joueurs ont obtenu ce qu’ils voulaient avec le changement d’entraîneur, ça met la responsabilité sur ces joueurs. C’est déjà une bonne équipe individuellement et collectivement, donc c’est peut-être plus une bataille mentale qu’une bataille physique. Je suis vraiment intéressé de voir ce que fait la France.

Leslie Osborne : Allemagne. Ils ont une réelle chance de tout gagner après avoir échoué à se qualifier pour la finale lors des trois derniers cycles de Coupe du monde.

Jimmy Conrad : Juste pour lancer un nom différent, je vais dire l’Australie. Les Matildas ont battu l’Espagne 3-2 en février, battu l’Angleterre 2-0 en avril et battu la France 1-0 cette semaine. De plus, ils ont l’un des meilleurs joueurs du monde à Sam Kerr, et ils ont l’avantage supplémentaire d’être le pays hôte, donc chaque match sera un match à domicile pour eux. Cela les rend dangereux.

David Moss : Suède. Ils jouent toujours dur contre les États-Unis et les ont battus 3-0 lors des derniers Jeux olympiques.

Lac Litman : Angleterre. Oui, les Lionnes ont été durement touchées par les blessures, mais si elles se rendent en finale et affrontent les États-Unis, tous les paris sont ouverts. Cette équipe est talentueuse, fougueuse et avide de remporter sa première Coupe du monde. Et ce serait encore plus épicé aux dépens de l’USWNT.

Doug McIntyre : Espagne. Malgré toutes les discussions sur l’Angleterre, je pense que les blessures de trois joueurs clés blesseront les Lionnes plus que la plupart ne le pensent. Pendant ce temps, l’Espagne est capable de contrarier les États-Unis avant même qu’ils n’atteignent la finale. La Roja était l’adversaire à élimination directe le plus coriace des Américains il y a quatre ans en France, et ils ont battu l’USWNT lors d’un match amical l’année dernière – sans la plupart de leurs partants de premier choix. Et ils ont aussi Alexia Putellas, peut-être encore la meilleure joueuse du monde même après une opération du LCA, de retour dans le giron.

Martin Rogers : Espagne. Je les ai choisis comme mon grand gagnant et voici une partie de la raison pour laquelle. Je vois une demi-finale potentielle entre les États-Unis et l’Espagne, en tête-à-tête, comme un véritable choix à 50/50. Une chose à garder à l’esprit est la structure du tournoi ; si ces équipes se rencontrent dans le dernier carré, le fait que les États-Unis aient derrière eux un voyage vers et depuis l’Australie, alors que l’Espagne serait restée en Nouvelle-Zélande tout au long, pourrait suffire à faire pencher la balance en faveur de l’équipe européenne.

Comment l’Angleterre, la France et compagnie ont-elles rattrapé l’USWNT ?

S’il y a une raison pour laquelle les gens devraient croire en l’USWNT, quelle est-elle ?

Lloyd : Ils ont la profondeur et le talent pour tout gagner.

Lalas : La profondeur. Cela revient à tout ce que Vlatko Andonovski a fait au cours des dernières années en termes de création de cette profondeur mais aussi de création de cette conviction avec une jeune génération, et de maturation et de motivation de cette équipe à l’avenir.

Osborne : Ce sont les États-Unis. Les Américains ont l’ADN qu’aucune autre équipe n’a. C’est la différence et leur donne un très léger avantage. La norme est de gagner et rien d’autre.

Conrad : Deux mots : « Expérience » et « Croyance ». Ils savent ce qu’il faut pour être au top à la fin, et ils croient qu’ils peuvent le faire, ce qu’ils ont prouvé être une combinaison gagnante.

Mossé : Autrement dit, ils savent comment gagner.

Litman : Il n’y a pas de raison pas croire en l’USWNT. L’identité de cette équipe est d’être impitoyable et implacable. D’Alyssa Thompson, 18 ans (la plus jeune joueuse) à Megan Rapinoe, 38 ans (la plus âgée), tout le monde présente ces qualités et comprend la tâche à accomplir, qui est de gagner.

McIntyre : Profondeur. Il n’y a aucune autre équipe dans le peloton de 32 nations qui pourrait perdre deux des meilleurs joueurs offensifs de la planète à Catarina Macario et Mallory Swanson et les remplacer par Trinity Rodman, Sophia Smith et Lynn Williams. Et c’est la même chose à l’arrière, où Alana Cook et Naomi Girma pourront surmonter la perte de la défenseuse centrale partante et capitaine Becky Sauerbrunn.

Roger : Férocité. Même si le reste du monde a rattrapé et peut-être même dépassé les Américains dans certaines facettes techniques, l’agressivité implacable de cette équipe est quelque chose qu’aucune équipe n’est capable d’égaler.

