Table ronde de basket-ball universitaire: LSU, Wisconsin parmi les grandes surprises jusqu’à présent

Nous sommes dans moins de deux mois dans la saison de basket-ball universitaire 2022-23, et il n’y a que trois équipes classées dans le top 10 du sondage AP Top 25 de pré-saison qui y restent aujourd’hui: Houston, Kansas et Arkansas.

Comment est-ce pour la parité?

Deux équipes qui ne figuraient pas dans le sondage de pré-saison, LSU et Wisconsin, ont pris des départs fulgurants, alors qu’on ne peut pas en dire autant de Florida State et du Wyoming.

Et que se passe-t-il avec Creighton ? Tous les yeux seront rivés sur les Bluejays lorsqu’ils accueilleront DePaul dans une inclinaison Big East le jour de Noël (16 h 30 HE sur FOX).

Nous sommes ici pour répondre aux questions clés avant une semaine amusante de cerceaux universitaires.

Quelle équipe vole sous le radar qui ne devrait pas l’être ?

Katz : LSU

Les Tigers ont une fiche de 11-1 après une victoire de 72-68 contre East Tennessee State mercredi. Leur seule défaite a été de deux contre l’État du Kansas sur un terrain neutre. Les Tigers ont un nouvel entraîneur en Matt McMahon – un gagnant partout où il est allé. Il a amené KJ Williams avec lui de Murray State, ce qui s’est avéré être une décision exceptionnelle puisque Williams affiche en moyenne 18,5 points et 7,9 rebonds par match. Adam Miller, un ancien gardien d’Illini, est enfin en bonne santé et sa moyenne est de 13,9 PPG. Les Tigers ont le coup de poing 1-2 offensivement et ont bien défendu. La SEC est très lourde, mais LSU fait partie de cet échelon supérieur. Ils n’ont pas été classés jusqu’à présent, mais ils devraient sérieusement être pris en considération. Je ne serais pas surpris si les Tigers éliminent un certain nombre d’équipes d’élite de la SEC et sont à la poursuite d’un top cinq.

Fanta : Wisconsin

On a l’impression que le Wisconsin n’a pas été suffisamment discuté. Les Badgers ont perdu un choix parmi les 10 premiers au repêchage de la NBA à Johnny Davis et un leader à Brad Davison, mais l’équipe de Greg Gard est classée dans le top 20. À 6 pieds 9 pouces, le senior Tyler Wahl est l’un des affrontements les plus difficiles de la Big Ten, avec une moyenne de 14,5 points et 6,9 rebonds par match et établissant cette ténacité de marque du Wisconsin que nous avons l’habitude de voir à Madison. Dans la zone arrière, Chucky Hepburn s’est montré à la hauteur, affichant 12 PPG et tirant 47% du territoire à 3 points.

L’agréable surprise pour le Gard a été le véritable recrue Connor Essegian, une recrue trois étoiles qui est entrée dans le programme et l’a illuminé depuis le centre-ville. Les Badgers sont dans le top 20 de l’efficacité défensive ajustée de KenPom, ce qui est un fil conducteur, mais les quatre buteurs à deux chiffres n’étaient pas nécessairement attendus pour entrer dans l’année. À 9-2 au total et 2-0 dans le Big Ten, le Wisconsin n’a pas été une équipe suffisamment discutée en tant que groupe de premier plan dans le Big Ten. Il reste encore beaucoup de basket-ball à jouer, mais le fait que les Badgers aient été choisis neuvième dans le sondage médiatique de pré-saison et qu’ils aient aussi bien performé qu’eux est impressionnant.

Wisconsin navigue vers une victoire 56-45 contre Green Bay

Qui est un joueur que tout le monde devrait connaître mais peut-être pas ?

Fantas : Virginie Techc’est Sean Pédulla

Le gardien de deuxième année des Hokies a fait un saut sismique pour le programme, mais il nous en a donné un avant-goût en mars dernier. Lors d’une défaite au premier tour du tournoi NCAA contre le Texas, Pedulla – qui était le septième meilleur marqueur des Hokies – a marqué 19 points en autant de minutes sur le sol. Cette année, il est passé de joueur de rôle à meilleur buteur de Virginia Tech dans une équipe 11-2 qui a volé sous le radar. Pedulla se classe cinquième de l’ACC avec 17,3 points par match. Il l’a fait efficacement, tirant à 48% du sol, tout en menant l’équipe avec 48 passes décisives.

Katz : État de Pennc’est Jalen Picket

L’ancienne star de Sienne a prospéré lors de sa deuxième saison avec les Nittany Lions. Pickett est en tête de Penn State dans toutes les principales catégories statistiques. Il était l’acteur principal pour battre l’Illinois à Champaign. Il devrait être un joueur All-Big Ten de la première équipe et sera la raison pour laquelle les Nittany Lions joueront dans un tournoi d’après-saison. Pickett est un match difficile à 6 pieds 4 pouces. C’est un garde principal plus grand et plus physique qui peut marquer de différentes manières et embrasse la tâche défensive difficile.

Les luttes de quelle équipe jusqu’à présent sont les plus déroutantes?

Katz : Wyoming

Je sais. Je sais. Wyoming? Eh bien, les Cowboys n’ont pas Graham Ike, qui est blessé à la jambe. Pourtant, il n’y a aucune raison pour que le Wyoming – qui devrait être un concurrent pour le Mountain West – se débatte autant. Les Cowboys ont une fiche de 5-7 avec beaucoup de pertes discutables. Hunter Maldonado a décidé de revenir à Laramie après une moyenne de 18 PPG la saison dernière. On s’attendait à ce qu’il soit candidat au titre de joueur de l’année dans le MWC, mais cela ne s’est pas encore produit, car ses scores sont tombés à 12,8 PPG. Le Wyoming devra remporter le tournoi MWC pour obtenir une offre après avoir obtenu une place au large et joué l’Indiana dans le First Four à Dayton en mars dernier.

Fanta : État de Floride

Voir l’État de Floride à 4-10 est absolument fou. Voir les Seminoles à 0-4 pour la première fois depuis 1959 était encore plus sauvage. L’équipe de Leonard Hamilton devait avoir un potentiel parmi les 25 premiers tout en recevant des votes lors du sondage AP de pré-saison. Forcés de faire face à une multitude de blessures, plus une suspension de 16 matchs pour Baba Miller, la recrue très vantée, les Séminoles ont fait face à un jeu empilé dès le départ. Cela dit, voir des sous-150 en attaque et en défense KenPom est quelque chose. La FSU pourrait sélectionner certaines équipes de l’ACC, ce qui ne serait pas bon pour la ligue, étant donné qu’elles sont actuellement n ° 256 au classement NET. Bien qu’il y ait des raisons pour le démarrage lent, 4-10 ? Dans l’État de Floride ? C’est froncer les sourcils.

Que doit montrer Creighton dimanche contre DePaul le jour de Noël sur FOX ?

Katz : Les Bluejays doivent gagner. Commençons par là. Creighton NE PEUT PAS se permettre de perdre sept matchs de suite. Les Bluejays ont joué un calendrier difficile. Et ne pas avoir Ryan Kalkbrenner lors des trois derniers matchs est clairement un facteur. Mais Creighton a eu du mal à clôturer les matchs. Cela doit changer. L’équipe qui a affronté l’Arizona lors de la finale du Maui Invitational était une équipe légitime du tournoi NCAA. D’une manière ou d’une autre, cette équipe doit revenir contre une équipe DePaul qui a lutté ces derniers temps. Creighton aura le public pour lui tout seul, il doit donc bien se montrer.

Fantas : Je suis avec Andy. C’est une victoire incontournable pour les Bluejays, et si Creighton doit jamais redresser le navire, cela viendra pendant cette période de vacances. L’équipe de Greg McDermott accueille Butler jeudi (20 h HE sur FS1) pour commencer un homestand de trois matchs. Bien sûr, l’absence de Kalkbrenner a joué un rôle majeur, mais Ryan Nembhard et Trey Alexander doivent s’en sortir en zone arrière. Les Jays sont connus pour leur solide jeu de garde, mais au cours des deux derniers matchs, Nembhard et Alexander ont tiré un total de 8 en 33. Cette marque doit s’améliorer pour que cette équipe réussisse.

Arthur Kaluma de Creighton le jette contre Marquette

Dans l’esprit des fêtes, quelle équipe pourrait profiter d’un cadeau en ce moment, et quel serait ce cadeau ?

Katz : une bonne santé Fardaw Aimaq pour Technologie texane l’entraîneur Mark Adams

Aimaq était un bourreur de statistiques à Utah Valley et était l’un des meilleurs transferts du pays. Mais une blessure au pied l’a tenu à l’écart de la formation. Les Red Raiders ont une équipe de calibre tournoi NCAA, mais ils peuvent passer à un autre niveau si Aimaq est en bonne santé pour le cœur de la saison des Big 12.

Fantas : Illinois: Une séance de cohésion d’équipe

Les Illini sont pleinement capables et talentueux, mais Brad Underwood a mis son groupe au défi d’être plus responsable. Si cette équipe veut se battre pour le titre du Big Ten, elle doit se rassembler.

Quel entraîneur-chef de première année se démarque pendant six semaines?

Fanta : Jérôme Tang de l’État du Kansas

Les Wildcats ont une fiche de 11-1 cette saison et sont classés dans le top 50 de KenPom. Tang a inculqué un fort état d’esprit défensif et a permis à l’État du Kansas de maintenir ses adversaires à seulement 60,5 PPG. Keyontae Johnson est le joueur de retour de l’année en basket-ball universitaire, avec une moyenne de 17,8 points et 6,8 rebonds par match, deux ans après s’être effondré sur le terrain en tant que membre des Florida Gators. Le fait que le groupe de Tang ait remporté 11 victoires sur 12 et possède le joueur le plus facile à trouver dans le pays est une histoire fascinante.

Katz : État du Mississippide Chris Jans

Jans a fait un travail remarquable en mélangeant les transferts à Starkville pour produire l’une des meilleures équipes du pays, assise à 11-1. Mais Matt McMahon de LSU doit également être pris en compte sur cette liste. Les deux entraîneurs de première année de la SEC ont des équipes qui pourraient concourir pour le titre de champion.

Quelle course au titre de la saison régulière de la conférence sera la plus intéressante à décider?

Katz : la SEC

Le bas de la SEC n’est pas aussi profond que les autres, mais il n’y a aucun moyen de prédire avec précision qui remportera la SEC, avec l’Arkansas, l’Alabama, le Tennessee et le Kentucky au sommet. LSU, Mississippi State et Auburn ont également une chance légitime d’écraser la fête. Ce devrait être l’une des courses les plus équilibrées de la ligue depuis un certain temps.

Fanta : la SEC

La conférence est empilée au sommet avec trois équipes parmi les 10 meilleures dans le sondage AP Top 25 au Tennessee, en Alabama et en Arkansas. Un jour donné, ces trois-là pourraient battre n’importe qui dans le pays et finir par se partager les rencontres. Ce qui est si fascinant à propos de l’Alabama et de l’Arkansas, c’est qu’ils l’ont fait avec des étudiants de première année de premier plan et des transferts jouant un rôle important.

Le Tennessee a un jeu de haut niveau en zone arrière avec Santiago Vescovi et Zakai Zeigler, et une forte présence au poste avec Olivier Nkamhoua. Brandon Miller de The Tide a été le meilleur joueur de la conférence. Menera-t-il l’équipe de Nate Oats à une couronne de saison régulière, ou Nick Smith et Jordan Walsh aideront-ils à charger l’équipe d’Eric Musselman, qui est un groupe si dangereux? Et pensez juste que vous ne pouvez pas totalement compter sur John Calipari et le Kentucky, surtout si les Cats commencent à mieux jouer en attaque.

