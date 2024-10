Table rase pour Connor Brown lors de sa deuxième saison avec les Oilers d’Edmonton

« Il y a définitivement plus de confort avec la familiarité du groupe, du personnel et de la ville, et avec tout ce qu’implique le déménagement d’une jeune famille » Photo de David Bloom / Postmédia

Contenu de l’article Connor Brown est prêt à refaire le nouveau départ qu’il cherchait à prendre avec les Oilers d’Edmonton. Arrivé l’année dernière dans une tentative de la direction de l’équipe de le reconnecter avec son ancien coéquipier junior Connor McDavid, Brown s’est retrouvé sous les projecteurs du premier trio dans un rôle qui a rapidement prouvé qu’il n’était pas prêt pour cela. Pas après avoir subi une opération au genou qui l’a limité à seulement quatre matchs au cours de la saison 2022-23.

Contenu de l’article Mais cela n’a pas dissuadé les Oilers de lui proposer un contrat d’un an d’une valeur de 4 millions de dollars. Les choses se sont rapidement mises en place et Brown s’est retrouvé à glisser dans l’alignement jusqu’à la deuxième, la troisième, puis la quatrième ligne et même parfois à se retrouver en bonne santé. Il lui aura fallu 56 matchs avec son nouveau club avant de finalement trouver le chemin des filets. Bien qu’il ait terminé avec 12 points (quatre buts, huit passes) en 71 matchs, Brown a réussi à se tailler une place sur un puissant penalty des Oilers, tout en se retranchant sur une troisième ligne aux côtés d’Adam Henrique et Mattias Janmark qui débordait d’alchimie et s’est avéré un atout. bougie d’allumage pour la poussée tardive des Oilers vers les séries éliminatoires. Cette fois-ci, la ligne est toute revenue en agence libre, le genou est de retour sous lui et ses yeux se tournent vers l’horizon de la saison à venir. «Je me sens vraiment en meilleure santé, donc c’est évidemment positif», a déclaré Brown après un entraînement facultatif avant le match d’ouverture de la saison de mercredi contre les Jets de Winnipeg en visite. « Évidemment, avec ce groupe, l’année dernière a été l’année dernière et il est important pour nous de rester dans le moment présent et de nous préparer.

Contenu de l’article

Contenu de l’article « Évidemment, chaque équipe de la ligue veut prendre un bon départ. Ce sont les résultats que nous souhaitons, c’est l’objectif que nous essayons d’atteindre. Mais pour nous, il est important de s’en tenir à notre processus qui fait de nous une bonne équipe. Et ce que nous apprenons ici en tant qu’équipe et ce que nous continuons à apprendre nous rend bons. Après avoir atteint le septième match de la finale de la Coupe Stanley l’an dernier, Brown et les Oilers entament cette saison avec l’objectif de maintenir le cap. « Parfois, il y a un changement de personnel et cela va affecter la façon dont vous jouez », a déclaré Brown. « Nous avons de nouveaux gars donc je pense qu’il pourrait y avoir quelques petites choses comme ça, mais en ce qui concerne notre équipe, je pense que nous avons trouvé un certain succès dans la marque que nous avons jouée l’année dernière. « Donc, je ne peux pas imaginer beaucoup de changements. » Et cela vaut double pour les membres du troisième trio, qui ont fait sentir leur impact sur le tableau de bord au cours de cette série éliminatoire plus que les membres des six derniers d’une équipe comme celle d’Edmonton ne devraient probablement pas le faire. «Je pense qu’il est important de contribuer offensivement», a déclaré Brown, qui a ajouté six points (deux buts, quatre passes) en 19 matchs éliminatoires l’an dernier. « Surtout parfois à la maison, vous avez des affrontements et vous essayez de jouer défensivement et de défendre tout le match. J’essaie de marquer et de créer des opportunités, alors nous allons simplement y aller et jouer.

Contenu de l’article Il y a un an, Brown était le seul nouveau visage parmi la formation partante des Oilers, comparativement à une poignée d’ajouts sur la glace pour la journée d’ouverture mercredi. « Il y a certainement plus de confort avec la familiarité du groupe, du personnel et de la ville, et avec tout ce qui entre en jeu dans le déménagement d’une jeune famille », a déclaré Brown. « Certainement un peu plus réglé et j’attends ça avec impatience. «Je pense que nous sommes préoccupés par la façon dont nous voulons faire et quel genre de départ nous voulons avoir. En fin de compte, ce groupe là-bas adore jouer au hockey, c’est ce que nous aimons faire, nous l’aimons. C’est donc juste une autre occasion d’aller là-bas et de s’amuser. Et vous pouvez parier que c’était beaucoup plus amusant de patiner sur la glace pour ouvrir une nouvelle saison mercredi que de la façon dont ils ont patiné après une défaite 2-1 contre les Panthers de la Floride lors du septième match de la finale. « Il est important de se détacher de l’année dernière », a déclaré Brown. « Quand il y a des hauts et des bas comme celui-là au cours d’une saison, cela peut persister, il est donc important pour nous de simplement nous détacher et de revenir au moment présent et au processus consistant à jouer un match à la fois ici. Une période. Cela commence par un bon changement. Cela commence par la construction de l’identité de notre groupe.

Contenu de l'article Quant à avoir une autre chance de démarrer les choses du bon pied avec les Oilers, Brown a déclaré qu'il avait appris quelque chose sur lui-même l'année dernière. « Je pense que la résilience est évidemment quelque chose qui me vient à l'esprit », a-t-il déclaré. « Être capable de persévérer malgré les défis physiques et les obstacles mentaux. Je suis reconnaissant d'être de retour avec ce groupe et d'avoir une autre chance. E-mail: [email protected] Sur Twitter : @GerryModdejonge

Contenu de l’article