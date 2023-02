Table foyer vendue au Canada rappelée en raison d’un risque d’incendie

Santé Canada a émis un avis de rappel avertissant les gens du risque d’incendie posé par une table à feu vendue dans une quincaillerie populaire.

Selon Santé Canada, ce rappel concerne une table à feu vendue chez Home Depot et importée de Chine par Ove Decors. Le produit rappelé est sa table à feu Vanessa de 42 pouces en charbon foncé portant le numéro de modèle 29PFT-VA1A42-CHDRY.

Selon l’avis, seulement 14 ont été effectivement vendus au Canada entre juillet 2021 et septembre 2022.

Les consommateurs sont priés de cesser immédiatement d’utiliser la table à feu rappelée et de contacter Ove Decors pour une réparation gratuite, a déclaré Santé Canada.

Au 19 janvier, aucune blessure n’avait été signalée au Canada, mais il y avait un incident connu impliquant la fonte d’un tuyau de gaz, provoquant l’incendie de la table.

La table de feu n’est pas le premier cas ces derniers mois d’un produit lié au feu présentant un risque d’incendie.

Il y a à peine deux semaines, deux modèles de foyers au gaz ont été rappelés pour la même raison.

Selon Santé Canada, les foyers au gaz Ortail Traditional 90 (TR90) et Traditional 110 (TR110), dont les numéros de série ont les cinq derniers chiffres entre 10316 et 21517, ont été rappelés. Le risque est dû à une mauvaise installation, qui pourrait entraîner des problèmes de dégagement de chaleur et/ou de ventilation.

Ceux qui ont les produits rappelés chez eux ont été priés de cesser immédiatement de les utiliser et de contacter l’entreprise pour obtenir une trousse d’inspection et de réparation gratuite, a déclaré Santé Canada.

Au 19 janvier, aucun incident ou blessure n’avait été signalé au Canada, mais quatre incendies avaient été signalés aux États-Unis.

Dans un avis distinct publié à la fin de l’année dernière, Santé Canada a annoncé le rappel des paquets king-size de cigarettes Vantage Special, avertissant que les produits peuvent provoquer un risque d’incendie.

Le rappel volontaire concernait 656 paquets individuels de cigarettes Vantage Special king size, chaque paquet contenant 25 cigarettes, vendus uniquement en Ontario, a indiqué Santé Canada. Les consommateurs doivent immédiatement cesser d’utiliser les produits rappelés et appeler les fabricants pour retourner le produit pour remplacement.

Le risque d’incendie a provoqué le rappel de 307 unités de Menorahs vendues entre octobre et décembre 2021. Les menorahs en résine et en panneaux de fibres de densité moyenne, avec des inserts pour neuf bougies, ont été vendues dans les formes suivantes : IIama, brontosaure, stégosaure, T-rex, arc-en-ciel , plateforme et emojis.

Santé Canada a déclaré que les clients doivent immédiatement cesser d’utiliser les produits rappelés, qui ont été fabriqués à l’origine en Chine, expliquant que les matériaux pourraient brûler ou prendre feu s’ils étaient allumés par des bougies allumées.

Un autre rappel de produit lié à un incendie concernait le réchaud à gaz à 2 brûleurs Optimus Gemini, qui a également été rappelé en raison d’un risque d’incendie. Santé Canada a déclaré que le régulateur de gaz rappelé peut avoir une déchirure dans le joint provoquant une fuite de gaz, ce qui présente un risque d’incendie.

Selon Santé Canada, 500 unités des produits concernés ont été vendues au Canada et 1 000 ont été vendues aux États-Unis entre janvier 2021 et septembre 2022.

Santé Canada a demandé aux gens de cesser immédiatement d’utiliser les produits rappelés et de les retourner au lieu d’achat d’origine pour un remboursement complet.



Le reportage de cette histoire a été payé par le biais du projet Afghan Journalists in Residence financé par Meta.