Le neuvième épisode de BYJU’S Young Genius mettait en vedette des enfants prodiges mettant en vedette le prodige du tabla Truptraj Pandya et le patineur primé Tiluck Keisam.

Truptraj, 13 ans de Mumbai, est le récipiendaire du Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar, Arts & Culture 2019-20. Le premier segment de l’émission le présentait.

Il n’avait que trois ans quand il a joué en direct à la radio All India, et seulement quatre quand il

joué en direct à Doordarshan. À l’âge de six ans, il a reçu un certificat du Livre Guinness des records du monde pour être le plus jeune maître de tabla de tous les temps. «Une vie, c’est trop peu pour apprendre le tabla. Mais si vous voulez vous améliorer, vous avez besoin de patience et de pratique », a déclaré Truptraj à Anand Narasimhan de CNN-News18. Truptraj espère représenter l’Inde dans les événements internationaux en tant que joueur de tabla à l’avenir.

Truptraj a également expliqué comment il avait commencé à jouer du tabla. «Quand j’avais un an et demi, ma grand-mère chantait dans la cuisine. Je rampais dans la cuisine et je tapais sur les ustensiles. Elle a remarqué que mon jeu avait du rythme et l’a dit à mon père », dit-il. Truptraj croit également que le rythme est important dans la vie et que tout ce que nous faisons a son propre rythme.

Truptraj a été encadré par l’acteur Sonu Sood. Au cours de l’épisode, Sood a également révélé qu’il avait commencé à jouer de la guitare à l’université mais qu’il n’avait pas continué à en jouer. L’épisode comprend également une performance de tabla spéciale de Truptraj.

Le deuxième segment mettait en vedette le patineur Tiluck Keisam.

Tiluck, 12 ans, a atteint les records du monde Guinness dans «la distance la plus éloignée du patinage sous les barres». Le titre a été annoncé officiellement le 20 décembre 2015. Le 31 décembre 2016, il a battu son propre record du monde Guinness pour «la distance la plus éloignée en patinage limbo sous les barres», parcourant un incroyable 145 mètres, alors que son précédent record était celui de 116 mètres. est également entré dans le livre des records de Limca dans «La plus longue vague de slalom» (record du monde) en novembre 2019.

Lorsqu’on lui a demandé comment il se sentait pendant le patinage, il a déclaré à CNN-News18 qu’il «se sentait comme une voiture». L’épisode présente également Tiluck mettant sur un spectacle de patinage spécial pour le public.

À propos de son rêve, Tiluck a déclaré: «Je veux être un bon être humain. Je veux aussi apporter des lauriers dans mon pays en remportant l’or aux Jeux olympiques d’hiver. »

Le segment de Tiluck avait également un message enregistré spécial du ministre des Sports de l’Union, Kiren Rijiju. Dans le message, Rijiju a déclaré à Tiluck que son rêve de représenter l’Inde aux Jeux olympiques d’hiver se réalisera s’il continue à persévérer et à travailler dur.

Il n’avait que quatre ans lorsqu’il a commencé à patiner et le reste, comme on dit, appartient à l’histoire. Il n’a pas arrêté depuis. Il a commencé par le patinage; après l’avoir maîtrisé, il est passé au patinage des limbes, au surf des vagues slavom et envisage maintenant de faire du patinage sur glace aussi.