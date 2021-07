Tabdeed sur la bonne voie pour enchérir pour la victoire répétée de Hackwood | Nouvelles de course

Tabdeed tentera de renouveler sa victoire de l’an dernier dans les bet365 Hackwood Stakes à Newbury samedi.

Le châtaignier entraîné par Owen Burrows est revenu à l’action à Newcastle récemment avec une belle quatrième place dans les Chipchase Stakes à Chil Chil, qui a bien couru lors de la Coupe de juillet par la suite.

« J’étais très content de lui à Newcastle dans le Chipchase et cela aurait dû le mettre sur la bonne voie », a déclaré Burrows.

« David (Probert) s’est un peu donné un coup de pied en disant que s’il avait simplement suivi le vainqueur, il aurait été un peu plus proche.

« Il s’est juste un peu fatigué dans le dernier kilomètre – ce à quoi il avait droit – et je suis content de lui depuis.

« Il n’y en a pas beaucoup. Compte tenu de ce que David a dit, nous aurions peut-être été deuxièmes la dernière fois avec une course sans faute et étant donné que nous savons qu’il aime cette course, c’est le plan de le courir.

« Tant que ce n’est pas très doux ou très rapide, il sera heureux, c’était du côté rapide du bon l’année dernière quand il l’a gagné et si c’est encore ça, nous serons ravis. »

Burrows a quelques réflexions à faire concernant la prochaine cible de Hukum.

Le joueur de quatre ans a repris le chemin de la victoire avec une performance élégante dans la John Smith’s Silver Cup sur un mile et trois quarts à York samedi, après avoir bien couru dans le Hardwicke à Ascot.

Il a désormais des options à Goodwood, en France et à l’étranger. Mais aucun n’est encore gravé dans le marbre.

« J’ai eu une brève conversation avec Angus (Gold, directeur de course Shadwell) peu de temps après la course au sujet des plans », a déclaré Burrows.

« Il y a un groupe trois à Goodwood, les Glorious Stakes, qui est à 20 jours de samedi dans lequel il aurait une pénalité. Les premiers signes indiquent qu’il est sorti de la course bien.

« Il y a un Groupe 2 en France fin août (Grand Prix de Deauville) dont je n’ai pas parlé à Angus en fait, ce qui pourrait aussi être un plan.

« Angus a également mentionné le Canadian International, mais c’est la fin octobre, donc très loin. »

Il a poursuivi: « Il est certainement resté le voyage samedi, Outbox avait une avance facile et n’a pas suivi un rythme fou, ce qui nous a aidés. J’ai déjà dit que je ne pense pas qu’il sera jamais un cheval de Coupe, cependant .

« L’Irlandais Leger a été discuté, mais nous avons finalement décidé de ne pas le mettre dedans. Il y a le Geoffrey Freer à la mi-août que nous pouvons également regarder.

« Nous l’avons fait courir plus de 10 stades la première fois, mais il n’est pas devenu compétitif ce jour-là. C’est un grand voyageur, cependant.

« Je ne deviens pas trop optimiste, mais j’aurais été déçu s’il avait été battu samedi. Il est très régulier et j’aurais aimé en avoir d’autres comme lui. »