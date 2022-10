Tabari Sturdivant dit qu’il a fait l’objet d’un profilage racial à l’aéroport ATL

Apparemment, les Noirs ont du mal à traverser l’aéroport Hartsfield-Jackson d’Atlanta sans qu’un officier de la loi ne les soupçonne de possession de drogue et ne les fouille en conséquence.

Il s’agit essentiellement d’arrêter et de fouiller à l’aéroport, ce qui revient à pulvériser un tuyau sur quelqu’un qui est déjà dans la piscine. (En d’autres termes, comment TF pourrions-nous même traverser la TSA avec de la drogue ?)

Quoi qu’il en soit, réalisateur primé Tabari Sturdivant a partagé via Instagram qu’il se rendait à Los Angeles depuis Atlanta lorsqu’il a été arrêté par deux agents de la DEA qui ont fouillé ses sacs à la recherche de drogue, n’ont rien trouvé et n’ont donné aucune explication quant à la raison pour laquelle ils l’avaient ciblé en premier lieu.

“Vendredi matin, alors que j’embarquais sur un vol pour LA, (2) agents de la DEA m’ont approché”, a expliqué Tabari. “Ils ont demandé ma carte d’identité, ont commencé à m’interroger et ont procédé à une fouille de moi et de mes bagages devant tout le monde.”

Il a également mentionné qu’il était « le seul Noir de la région » et le seul à avoir été fouillé.

Les gens qui ont le teint de protection ne comprennent pas la frustration et l’humiliation d’être isolés d’une foule et fouillés publiquement devant tout le monde. Cela peut rendre une personne suffisamment en colère pour vouloir combattre les flics qui les ont profilés racialement. Mais si nous faisons cela, nous sommes les voyous violents et les criminels que nous sommes soupçonnés d’être en premier lieu, n’est-ce pas ?

“Ils ont tout sorti de mon sac devant tout le monde”, a écrit Tabari. “Pas d’intimité. J’étais totalement choqué et embarrassé.

Et, bien sûr, Tabori a immédiatement lié son expérience à l’aéroport Hartsfield-Jackson à celle des comédiens Eric Andre et Clay English, qui ont déposé une plainte fédérale contre la police du comté de Clayton, qui, selon eux, ont fait l’objet d’un profilage racial et les ont illégalement fouillés à l’aéroport d’Atlanta. ils attendaient pour embarquer sur leur vol.

Apparemment, nous pouvons ajouter “voler en noir” à la liste des choses que nous ne pouvons tout simplement pas faire sans que quelqu’un nous soupçonne d’actes répréhensibles sortis de nulle part.