Tabarez n’a pas pu résister au potentiel de l’Uruguay en 2022 mais une combinaison de stars et de jeunes ne se sont jamais réunis

Oscar Washington Tabarez a été démis de ses fonctions d'entraîneur de l'Uruguay la semaine dernière.

Avec le recul, il aurait mieux valu qu’Oscar Washington Tabarez quitte son poste d’entraîneur de l’Uruguay après la dernière Coupe du monde. Au lieu de cela, il a persévéré et, à l’âge de 74 ans, son règne épique de près de 16 ans a pris fin à un moment qu’il n’avait pas choisi, a montré la porte après quatre défaites consécutives, dont trois lourdes, en 2022. qualificatifs.

S’il était parti il ​​y a trois ans, à peine un mauvais mot aurait-il pu être dit contre lui. Il a commencé son deuxième mandat à la tête de l’équipe nationale en 2006, prenant le contrôle d’une équipe qui avait raté trois des quatre Coupes du monde précédentes et n’avait pas réussi à sortir de la phase de groupes dans l’autre. Les jours de gloire de l’Uruguay, il était convenu, appartenaient bel et bien au passé. Comment pourrait-il en être autrement avec une population d’un peu plus de 3 millions d’habitants ? Les premiers rois du jeu mondial étaient voués au statut éternel d’aussi-rans.

Et pourtant, lors des trois Coupes du monde suivantes, l’Uruguay s’est toujours qualifié, a toujours atteint le deuxième tour et, dans deux d’entre elles, était statistiquement la meilleure équipe d’Amérique du Sud. La dernière fois, ils ont éliminé le Portugal, champion d’Europe en titre, en quarts de finale.

Même ainsi, Tabarez s’est retrouvé avec des et si.

En 2010, par exemple, et si Luis Suarez n’avait pas été expulsé en quart de finale contre le Ghana ? Certes, il était coupable du handball le plus flagrant, mais le coup franc accordé au Ghana qui a déclenché l’incident était une récompense absurde dans les dernières secondes.

Puis en 2014, et si Suarez n’avait pas écopé d’une suspension pour sa décision bizarre de mordre Giorgio Chiellini ? Après la défaite contre le Costa Rica lors de la première journée, l’Uruguay s’était sauvé avec des victoires contre l’Angleterre et l’Italie – leurs premiers triomphes en Coupe du monde contre l’opposition européenne depuis 1970 – pour perdre tout son élan en perdant son attaquant vedette.

Et si Edinson Cavani n’avait pas subi de blessure en 2018 et avait raté le quart de finale contre la France ? Avec une si petite population, l’Uruguay dépend inévitablement d’un petit groupe de joueurs vedettes, et cela leur a coûté de se passer de l’un des plus importants le jour J.

Tabarez a fait sa part pour élargir le vivier de talents. La partie la plus impressionnante de son long règne a probablement été l’attention portée aux rangs des jeunes, en identifiant les jeunes avec la vitesse de pensée, de mouvement et de technique pour prospérer dans le jeu mondial, en établissant une relation avec l’équipe nationale et en utilisant les moins de 20 ans. côté comme bande transporteuse vers le côté supérieur.

Et c’est ce qui a séduit Tabarez pour qu’il reste après Russie 2018. Il s’est dit qu’au Qatar, il pourrait toujours compter sur Suarez et Cavani, ainsi que sur certains de ses anciens collaborateurs. Et ses jeunes talentueux – en particulier Federico Valverde et Rodrigo Bentancur – seraient arrivés à pleine maturité. C’était trop tentant de dire non.

Alors pourquoi ça n’a pas fonctionné ? En partie, cela a à voir avec la liste des appareils. Les quatre derniers matchs – perdus sur un score collectif de 11-1 – ont eu lieu en Argentine, au Brésil, à domicile en Argentine (une défaite malheureuse) et le redoutable voyage en altitude extrême pour affronter la Bolivie.

C’était un quatuor cruel. Il convient de rappeler qu’avant ces matches, l’Uruguay était resté six matches sans défaite. Les trois tours de septembre ont rapporté sept points – personne n’a fait mieux. Et le premier match en octobre, à domicile contre la Colombie, a commencé par l’une des meilleures demi-heures jamais jouées dans la campagne. L’Uruguay aurait facilement pu avoir trois ou quatre buts d’avance, mais le ballon a refusé d’entrer — et quand il l’a fait, VAR l’a retiré. La Colombie s’est installée et le match s’est terminé sans but. Cette nuit-là a vacillé à la promesse qui avait tant enthousiasmé Tabarez, mais ce n’était qu’un scintillement – ​​et il n’y en a pas eu assez depuis Russie 2018.

Le bilan compétitif de l’Uruguay depuis la dernière Coupe du monde est le suivant : huit victoires, huit nuls, sept défaites, 25 buts marqués, 25 encaissés. Le premier de ces matchs a été une victoire 4-0 contre l’Équateur lors de la Copa America 2019. Cela a été en grande partie en descente à partir de là, avec d’abord une pénurie surprenante de buts, puis une tendance alarmante à les encaisser.

Tabarez n’a pas eu de chance avec les blessures et a probablement fait preuve d’une trop grande loyauté envers le gardien Fernando Muslera et le défenseur central Diego Godin. Mais l’équilibre de son côté s’est avéré insaisissable. L’ancien 4-4-2 avec Suarez et Cavani ne semblait pas convenir aux milieux de terrain, et les efforts pour le peaufiner n’étaient pas toujours couronnés de succès. Les trois retours à l’extérieur de l’Argentine ont été particulièrement désastreux.

Diego Aguirre, entraîneur de l'Internacionale, pourrait être le prochain à reprendre l'Uruguay.

Et maintenant, ce sera le problème de quelqu’un d’autre à résoudre. Tabarez a failli tomber après les matchs d’octobre. L’ancien attaquant international Diego Aguirre était aligné. Actuellement en charge du club brésilien Internacional, Aguirre a été l’un des premiers entraîneurs uruguayens des moins de 20 ans à l’époque Tabarez, et représenterait donc une certaine continuité.

Mais maintenant, il y a plus de temps pour faire un choix, et le consensus dans le football uruguayen est toujours difficile à atteindre.

Des sondages ont apparemment été faits à Marcelo Gallardo, qui arrive à la fin de son contrat avec River Plate en Argentine, où il pourrait conclure le titre de champion jeudi. Gallardo a commencé sa carrière d’entraîneur avec le Nacional d’Uruguay et pourrait être intéressé. Les options extérieures incluent Alexander Medina, qui fait du bon travail en Argentine avec Talleres, et Guillermo Almada, patron de Santos Laguna au Mexique.

Mais Aguirre est le favori, et avec les quatre derniers tours comportant des matchs contre le Paraguay, le Venezuela, le Pérou et le Chili, ce serait une offre qu’il pourrait difficilement refuser. À seulement un point de la quatrième place, l’Uruguay semble encore susceptible d’atteindre le Qatar, où le rêve de Tabarez que les vétérans tirent avec les jeunes lions pourrait encore se réaliser.