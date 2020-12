Dr. Vázquez a secoué la politique uruguayenne lorsqu’il est devenu président en 2005, mettant fin pacifiquement à 170 ans de régime bipartisan à la tête d’une coalition de socialistes, démocrates-chrétiens, communistes et anciens guérilleros.

Il a promis des changements qui «secoueraient les racines des arbres». Mais il a régné comme un modéré relativement prudent, évitant les changements constitutionnels et la polarisation qui ont déclenché des troubles dans d’autres pays d’Amérique du Sud. Il a réformé les soins de santé et élargi l’assistance aux familles, aux enfants et aux personnes âgées.

« Les initiatives ont eu un impact sur la vie des enfants, des travailleurs et des femmes, et ont contribué à un meilleur niveau de vie et à une forte réduction de la pauvreté », a déclaré Jennifer Pribble, politologue à l’Université de Richmond et auteur d’un livre sur Dr. Vázquez.

Sa popularité en quittant ses fonctions a ouvert la voie à l’élection de son successeur, José Mujica, un ancien guérillero populaire. La Constitution uruguayenne interdit la réélection immédiate.

Les deux étaient parmi les dirigeants qui ont aidé le petit comté de près de 3,4 millions d’habitants à devenir largement considéré comme un exemple de démocratie dans la région, prenant tranquillement le pouvoir et abandonnant le pouvoir.

Leur coalition, connue sous le nom de Broad Front, a occupé le pouvoir pendant 15 ans alors que l’économie du pays se développait et que l’équité s’améliorait initialement.

Mais dans le deuxième gouvernement de Vázquez, l’économie s’est assouplie, la criminalité a augmenté et le vice-président Raúl Sendic a été contraint de démissionner pour corruption. Le front a perdu le pouvoir après un second tour aux élections de l’année dernière.

Dr. Vázquez avait paru ouvert à cette possibilité avant le vote. « Je pense que nous devrions nous relayer, les gens, les fêtes », at-il dit. « C’est toujours bon d’avoir un esprit neuf, avec une vision différente, une volonté différente et un désir différent de faire les choses. »

En tant que président, il s’est fait le champion de certaines des réglementations sur le tabac les plus strictes au monde et a fait partie de la «vague rose» des gouvernements de gauche qui balayaient l’Amérique latine. Il a rapidement rétabli les relations diplomatiques avec Cuba, mais a également réussi à maintenir de bonnes relations avec le président américain George W. Bush, parfois à la frustration de ses propres soutiens.

Tabaré Ramón Vázquez Rosas, le grand et mince fils d’un ouvrier pétrolier, est né le 17 janvier 1940 dans une hutte au toit de tôle dans le quartier ouvrier de La Teja à Montevideo. Il a ensuite été chef d’une équipe de football locale qui a remporté le championnat national.

Jeune homme, il vendait des journaux, travaillait comme menuisier et installait des fenêtres. Il a excellé à la faculté de médecine et a choisi une carrière d’oncologue après une période de six ans au cours de laquelle une sœur, un frère et un père sont morts du cancer.

Dr. Vázquez a ouvert une clinique dans un quartier pauvre à une époque où il n’y avait pas de bons soins de santé disponibles pour les pauvres. «Il a toujours dit que les mêmes motivations qui l’avaient conduit à la médecine le conduisaient à la politique», a déclaré Ariel Bergamino, un vieil ami.

En 1989, il a été élu maire de Montevideo. Il est devenu connu pour une approche de la politique de gauche qui mettait l’accent sur les problèmes de la vie des gens plutôt que sur le discours doctrinal.

Dr. Vázquez était un « type simple » qui « savait d’où il venait », a déclaré Gerardo Caetano, un historien local. «Il s’ennuyait dans les rassemblements politiques», mais il a continué sa pratique médicale après être devenu un fonctionnaire du gouvernement et a continué à travailler un jour par semaine, même pendant son premier mandat de président.