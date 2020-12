BUENOS AIRES – Le Dr Tabaré Vázquez, un ancien président uruguayen qui a inauguré 15 ans de leadership de gauche et a continué à exercer en tant que médecin pendant son mandat, est décédé dimanche à son domicile de Montevideo, en Uruguay. Il avait 80 ans. La cause était le cancer du poumon, a déclaré son fils, le Dr Álvaro Vázquez. Le Dr Vázquez, un oncologue, a annoncé en août 2019, vers la fin de son mandat, qu’il avait la maladie. Ses parents et une sœur sont morts d’un cancer, ce qui l’a motivé à en faire sa spécialité médicale. Et en tant que président, il a mené une bataille agressive contre les compagnies de tabac et a imposé l’une des réglementations anti-tabac les plus strictes au monde. Son successeur, le président Luis Lacalle Pou, qui a pris la relève en mars, a déclaré trois jours de deuil. L’élection du président Lacalle Pou, du Parti national de centre-droit, a marqué la fin d’une séquence de 15 ans à la présidence du Broad Front, une coalition de partis de gauche, qui a commencé avec le Dr Vázquez en 2005, lorsque son alliance a vaincu les deux partis traditionnels de centre-droit qui avaient longtemps dominé la politique uruguayenne. Il était l’un des nombreux politiciens de gauche à avoir pris le pouvoir en Amérique latine à l’époque.

Entré en fonction après une crise économique, le Dr Vázquez a poursuivi des réformes favorables au marché tout en renforçant les programmes de protection sociale, y compris un plan visant à donner à tous les élèves des écoles publiques des ordinateurs portables gratuits et l’expansion des retraites et des soins de santé publics.

Il a également fait la une des journaux du monde entier en faisant de l’Uruguay le premier pays d’Amérique latine interdire de fumer à l’intérieur, dans le cadre d’une croisade anti-tabac qui a conduit Philip Morris à intenter une action en justice contre le pays devant le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements de la Banque mondiale en 2010. Uruguay a remporté le costume en 2016. Spécialiste du cancer du sein, il a continué à voir des patientes un jour par semaine à la clinique où il avait longtemps travaillé. «Pratiquer la médecine n’est pas seulement ma vocation, cela me donne l’opportunité de continuer à être en contact direct avec les gens, de les voir et d’entendre leurs besoins», a déclaré le président Vázquez dans une interview au New York Times en 2006. Le Dr Vázquez a également encouragé un effort pour enquêter sur les crimes commis pendant la dictature militaire qui a dirigé le pays de 1973 à 1985.

Il était connu pour sa politique centriste et il est même allé contre son propre parti lorsqu’il a opposé son veto à un projet de loi en 2008 qui aurait légalisé l’avortement. La pratique a été légalisée quatre ans plus tard. La constitution uruguayenne interdit les mandats présidentiels consécutifs, de sorte que le Dr Vázquez a quitté ses fonctions en 2010, avec un taux d’approbation élevé. Il a été remplacé par José Mujica, également du Broad Front, et après la présidence de M. Mujica, le Dr Vázquez s’est à nouveau présenté à la présidence et a remporté le second tour en novembre 2014. Son deuxième mandat a été marqué par plus de difficultés que le premier et sa popularité a pris un coup lorsque l’économie uruguayenne a commencé à stagner dans un chômage croissant et une criminalité croissante. Un scandale de corruption a contraint son vice-président, Raúl Sendic, à démission en septembre 2017. Tout cela a contribué à ce que M. Lacalle Pou remporte une courte victoire en novembre 2019 après un second tour serré contre le candidat du large front, Daniel Martínez. Tabaré Ramón Vázquez Rosas est né le 17 janvier 1940, dans ce qu’il a décrit plus tard comme une maison «très humble» dans le quartier de Montevideo à La Teja. Il était l’un des cinq enfants d’Héctor Vázquez, un dirigeant syndical qui travaillait pour la compagnie pétrolière publique Ancap, et d’Elena Rosas, une femme au foyer. Le Dr Vázquez est diplômé de l’École de médecine de l’Université de la République d’Uruguay en 1969, travaillant comme menuisier et serveur, entre autres emplois, pour financer ses études. Il a choisi l’oncologie comme spécialité après la mort de ses parents et d’une sœur d’un cancer. Il a épousé María Auxiliadora Delgado, fonctionnaire, en 1964. Elle décédé en 2019. Il laisse dans le deuil leurs quatre fils, Álvaro, Javier, Ignacio et Fabián; neuf petits-enfants; et un frère, Jorge.