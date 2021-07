Tabai Matson rejoint les Harlequins en tant que nouvel entraîneur principal | Nouvelles du rugby à XV

Les Harlequins célèbrent après avoir remporté la finale de Premiership le week-end dernier

Les champions de Premiership Harlequins ont annoncé que Tabai Matson allait rejoindre le club et dirigerait leur équipe d’entraîneurs la saison prochaine.

Matson a représenté les All Blacks et l’équipe nationale fidjienne pendant ses jours de jeu avant de devenir entraîneur.

Il a travaillé au Japon, en Australie et en Nouvelle-Zélande, et connaîtra bien la Premiership, ayant eu un passage à Bath.

Matson rejoint un club des Quins qui vient de couronner une saison remarquable en battant Exeter 40-38 dans une finale palpitante de Premiership.

Une déclaration disait: « Matson rejoint les Harlequins ce mois-ci après la fin de son rôle d’entraîneur-chef de l’équipe néo-zélandaise des moins de 20 ans.

Louis Lynagh marque un essai crucial pour les Harlequins lors de leur victoire sur Exeter à Twickenham

« Il sera l’entraîneur senior, à la tête du groupe d’entraîneurs actuel composé de Nick Evans (attaque et arrière), Adam Jones (mêlée), Jerry Flannery (alignement et défense) et Charlie Mulchrone (compétences et coups de pied). »

Matson a déclaré au site Web du club: « Je suis vraiment ravi de rejoindre les Harlequins. J’ai vraiment aimé les voir se renforcer cette saison depuis la Nouvelle-Zélande.

« Cela a été formidable de les voir jouer avec le sourire aux lèvres et avec beaucoup d’habileté et de travail d’équipe. Être sacré champion à Twickenham le week-end dernier a été une merveilleuse récompense pour le club.

« Je ne viens pas pour réinventer la roue. C’est une équipe spéciale avec des gens fantastiques et une belle histoire. »

Le directeur général Billy Millard a déclaré : « Je suis ravi pour nous d’annoncer que Tabai nous rejoindra avant la nouvelle saison.

« Nous avons identifié au milieu de la saison dernière que nous avions besoin de ressources supplémentaires dans le département des entraîneurs, et nous n’avons rien négligé dans le processus d’identification de la bonne personne pour remplir ce rôle. Tabai était le candidat exceptionnel. »

Le PDG Laurie Dalrymple a déclaré: « Nous avons connu une saison phénoménale en tant que club, et nous avons hâte de voir Tabai nous rejoindre pour faire avancer les Harlequins.

« Tabai dirigera notre équipe d’entraîneurs de quatre hommes, tandis que le rôle de Billy évoluera désormais vers celui de directeur des performances de rugby, supervisant tous les aspects de la performance du club pour nos équipes masculines, féminines et de l’Académie ainsi que leurs équipes de soutien autour d’eux.

« Il est important que nos supporters comprennent qu’il s’agit d’une évolution, pas d’une révolution.

« Ils doivent être assurés que dans l’ensemble du club, nous mettons en place les éléments constitutifs pour garantir que notre succès exceptionnel cette saison se répète. »