L’ancien footballeur indien et membre nouvellement élu du comité exécutif de l’AIFF, Tababi Devi, estime que les équipes nationales doivent grimper plus haut dans le classement de la FIFA et pour cela, elles doivent se battre ensemble à chaque étape.

Tababi, un joueur éminent, qui a représenté les Blue Tigresses jusqu’en 2011 avec distinction, a été coopté au comité exécutif de l’AIFF au début du mois. Elle fera partie de la plus haute instance décisionnelle du football indien au cours des quatre prochaines années.

A LIRE AUSSI | La voiture familiale de l’entraîneur de Porto Sergio Conceicao sauvagement attaquée après la défaite de l’UCL contre le Club de Bruges

“Nous avons maintenant deux anciennes footballeuses au sein du comité exécutif, et c’est un grand honneur et une opportunité pour nous de représenter la communauté du football féminin au plus haut niveau administratif”, a déclaré Tababi dans un communiqué de l’AIFF.

“Ce nouveau changement rafraîchissant signifie maintenant que nous avons une voix directe au niveau administratif, et je suis sûre que nous pouvons maintenant commencer à prendre de meilleures mesures pour améliorer le football féminin en Inde”, a-t-elle ajouté.

L’objectif principal de l’ancien capitaine de l’Inde est d’aider les équipes nationales à grimper dans le classement FIFA.

« Nous devons remonter dans le classement et nous devons nous battre ensemble à chaque étape du chemin, pour grimper plus haut. L’objectif principal est de prendre des mesures, grâce auxquelles davantage de joueurs de qualité continueront à passer », a-t-elle déclaré.

Bien qu’il y ait toujours une grande marge d’amélioration, Tababi pense que le football féminin en Inde a déjà parcouru un long chemin depuis son époque de joueuse.

Tababi, une habituée de l’équipe nationale pendant ses jours de jeu, avait représenté l’équipe féminine senior dans des tournois prestigieux comme les Jeux asiatiques, les Jeux d’Asie du Sud de 2011 et bien d’autres rencontres importantes.

“Je pense qu’il y a eu beaucoup d’améliorations récemment. Beaucoup de tournois ont lieu maintenant, et nos filles jouent plus souvent qu’avant. Nous en avons vu les effets, et tant de bons joueurs gravissent les échelons maintenant », a-t-elle déclaré.

https://www.youtube.com/watch?v=QIv28AbVx40″ width=”942″ height=”530″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”>

Tababi a en outre déclaré qu’une forte Un programme de football de base est nécessaire pour aider le football féminin à se développer davantage.

“Je viens de Manipur, et une chose que j’ai vue jusqu’à présent, c’est que tant de joueuses de qualité se démarquent dans le football féminin de notre État. Il n’y a qu’une seule raison à cela. Il existe une base solide au niveau local à Manipur », a-t-elle déclaré.

« Si nous pouvons également mettre en œuvre des modèles similaires dans d’autres États, nous verrons naturellement le niveau du football féminin augmenter de manière exponentielle dans les années à venir. ans », a-t-elle ajouté.

Avec la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA qui se tiendra en Inde le mois prochain, l’ancienne joueuse indienne attend avec impatience l’effet d’entraînement qu’un tournoi de cette envergure pourrait avoir sur le jeu féminin dans le pays.

« Ce sont des moments excitants. La Coupe du monde approche le mois prochain, et cela donnerait aux parents de tout le pays l’occasion de voir ce que leurs filles pourraient potentiellement faire, si elles sont autorisées à jouer au football dès leur plus jeune âge », a-t-elle déclaré.

“J’espère que cela aidera aussi à inspirer toutes les petites filles en herbe”, a-t-elle ajouté.

Lire tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici