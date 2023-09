Tab Ramos aidera Peay alors que NE Revs reconstruit le personnel – sources

Le New England Revolution a recruté Tab Ramos, ancien manager du Houston Dynamo FC et de l’équipe nationale américaine U-20, en tant qu’entraîneur adjoint, ont déclaré plusieurs sources à ESPN.

Ramos, 56 ans, assistera l’actuel manager par intérim Clint Peay jusqu’à la fin de la saison.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

L’ancien international américain rejoint un staff qui a connu de gros bouleversements ces six dernières semaines. Fin juillet, Bruce Arena, alors manager et directeur sportif, a été mis en congé administratif dans l’attente d’une enquête de la MLS sur des allégations de « remarques insensibles et inappropriées ».

Bien que les résultats précis de l’enquête n’aient pas été rendus publics, Arena a démissionné de ses deux postes le 9 septembre, la ligue déclarant qu’Arena devait adresser une pétition au commissaire de la MLS, Don Garber, afin de pouvoir travailler à nouveau dans la ligue.

Richie Williams a été initialement nommé manager par intérim et a enregistré un bilan de 1-1-4 dans toutes les compétitions, mais a été relevé de ses fonctions le 12 septembre au milieu de rapports faisant état de plaintes de joueurs concernant le manque de transparence entourant l’enquête sur Arena, et Williams a rapporté rôle pour le faciliter.

Peay, qui était auparavant manager de la deuxième équipe de Revolution, a été chargé de diriger la première équipe jusqu’à la fin de cette saison, avec l’ancien assistant de Revolution II jusqu’à la fin de la saison.

L’assistant de Revolution II, Marcelo Santos, a également été promu dans l’équipe première. Le premier match de Peay aux commandes a eu lieu le week-end dernier, les Revs s’inclinant 2-1 sur la route des Colorado Rapids.

La présence de Ramos vise à fournir à Peay une couche supplémentaire de connaissances en MLS. Ramos a dirigé le Dynamo de janvier 2020 à novembre 2021.

Il a supervisé deux saisons au cours desquelles Houston n’a pas réussi à se qualifier pour les séries éliminatoires, compilant un record de saison régulière de 10-26-21.

Ramos a ensuite dirigé l’équipe du championnat USL, Hartford Athletic, de septembre 2022 à juillet 2023, avec une fiche de 5-13-4 sur deux saisons.

Ramos a eu beaucoup plus de succès à la tête de l’équipe nationale américaine U-20, poste qu’il a occupé de 2011 à 2019. De 2015 à 2019, il a mené les U-20 à trois quarts de finale consécutifs lors de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA.

Son passage avec les U-20 l’a également vu servir d’entraîneur adjoint de l’équipe nationale complète sous la direction de Jurgen Klinsmann ainsi que directeur technique des jeunes pour la Fédération américaine de football.

En tant que joueur, Ramos a passé du temps dans des clubs en Espagne, au Mexique et aux États-Unis et a été la première recrue de l’histoire de la MLS lorsqu’il a rejoint ce qui était alors connu sous le nom de MetroStars, le précurseur des Red Bulls de New York.

Au niveau international, Ramos a disputé 81 matches avec les États-Unis, marquant huit buts. Il figurait sur la liste américaine pour les Coupes du Monde de la FIFA 1990, 1994 et 1998.