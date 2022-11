Taare Zameen Par la célébrité Darsheel Safary révèle qu’il a été victime d’intimidation à l’école pour ses dents; dit: ‘Alors j’ai eu le film à cause de ces dents’

Darsheel Safary est devenu familial avec son rôle dans Taare Zameen Par d’Aamir Khan. Depuis, l’acteur s’est éloigné du showbiz alors qu’il terminait ses études et s’est également initié au théâtre. Il a également travaillé avec Priyadarshan dans Bumm Bumm Bole en 2010, Zokkomon de Walt Disney en 2011 et Deepa Mehta dans Midnight’s Children en 2012. Dans sa nouvelle interview, Darsheel a parlé d’intimidation à l’école pour sa taille et ses dents, la même chose. dents qui lui ont donné sa grande chance à Bollywood.

Parlant de faire face à plusieurs moqueries et blagues sur plusieurs choses de sa vie personnelle, Darsheel a déclaré à Hindustan Times : “Dans ma vie personnelle, loin d’agir aussi, j’ai eu ces choses. On s’est moqué de moi pour ma taille, pour mon Mes dents étaient à environ 1 kilomètre. Tout se passe pour une raison. Tout cela est arrivé et puis j’ai eu le film à cause de ces dents. Il a ajouté qu’il le considérait comme une chose à apprendre, ce qui ne le laissait pas être affecté par les commentaires négatifs.

Le jeune homme de 25 ans a également parlé de faire face à l’opinion publique depuis l’âge de 10 ans. Il a dit qu’il était un enfant extraordinairement sensible et qu’il avait l’habitude d’être blessé par tout. “Lorsque vous devenez acteur, vous devez couper le bruit, mais pas tout. Vous devez savoir ce qui est réel ou non. S’ils disent” Darsheel est paresseux “, c’est vrai et je dois y travailler . Mais s’ils disent ‘Darsheel n’aime pas jouer’, c’est faux”, a-t-il ajouté.

Récemment, Darsheel a joué un rôle romantique dans son court métrage Capital A, petit a, qui a été présenté en première sur Amazon Mini TV le 17 novembre. Il a été jumelé avec Revathi Pillai. Ils ont joué un jeune couple qui fait face à des moqueries pour leur différence de taille. Il a dit qu’il devait créer de manière convaincante la différence de hauteur et le réalisateur Vishal n’arrêtait pas de lui demander de se pencher.