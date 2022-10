Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah : Shailesh Lodha veut révéler la vraie raison derrière l’abandon de la série mais…

Shailesh Lodha avait choqué tout le monde en décidant de la longue série télévisée Taarak Mehta Ka Ooltah Chashma après avoir joué le rôle de Taarak Mehta dans la sitcom pendant 14 ans. Il aurait quitté la série en raison de différences avec les créateurs et n’a pas pu explorer plus d’opportunités. Bien que Shailesh n’ait pas révélé la véritable raison de sa sortie soudaine de la série, il a récemment déclaré qu’il voulait en parler mais au bon moment.

Lors de sa récente interaction avec Siddharth Kannan, Shailesh a parlé de son attachement émotionnel à la série depuis qu’il travaille depuis plus de 14 ans. Il s’est décrit comme une personne émotive ou plutôt un idiot émotif et un imbécile sentimental pour résumer son attachement à la série.

Lorsque Shailesh a été interrogé sur la raison de quitter l’émission, il a récité un sher de Bahir Badr, “Kuch toh majbooriyan rahi hongi, yun hi koi bevafa nahi hota”, puis a ajouté : “Ce n’est pas comme si je ne révélerais pas pourquoi je a quitté la série. Je dirai mais seulement au bon moment.”

Regardez le discours émouvant de Shailesh Lodha ici :

Pendant ce temps, les créateurs ont finalisé Sachin Shroff de Bannoo Main Teri Dulhann pour prendre la place de Shailesh en tant que Taarak Mehta dans la série. Parlant de la sortie de Shailesh, le producteur Asit Kumarr Modi avait déclaré à IANS qu’ils recherchaient un acteur talentueux, ajoutant que Shailesh pouvait également revenir car il se sentait mal lorsque l’un de ses acteurs quittait la série.

“Je lui ai longuement parlé avant qu’il ne parte, mais je ne pouvais rien faire car il avait une nouvelle opportunité et avait hâte de partir. Nous voulons qu’il revienne. Mais je ne peux pas attendre indéfiniment pour qui que ce soit. Le spectacle est plus grand que chacun de nous et pour le public, je dois chercher son remplaçant s’il ne revient pas », avait-il déclaré.

Comme les pourparlers n’ont pas abouti, les fabricants ont amené Sachin comme nouveau visage de Taarak Mehta. Ils voulaient quelqu’un qui soit connu et qui se connecte bien avec le public. De plus, ils voulaient un acteur engagé et Sachin semble avoir répondu à leur exigence.