Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah : Shailesh Lodha révèle la vraie raison de son départ de la série : La façon dont Asit Modi m’a parlé…

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah fait souvent la une des journaux pour son comportement inapproprié envers le producteur Asit Kumarr Modi. De nombreux Arora diffusés dans l’émission TMKOC se sont ouvertement plaints du mauvais comportement du producteur et du fait qu’ils ne pouvaient pas le tolérer. Shailesh Lodha, qui a ouvertement exprimé ses problèmes avec Asit Modi et la série et a démissionné au milieu de sa dernière interview, a révélé la vraie raison de son départ de la série, et c’est ainsi qu’il ne pouvait pas supporter le manque de respect avec lequel Asit Modi lui avait parlé dans la série, et à ce moment précis, il décida de partir. Asit, qui a remporté le procès contre Asit Modi pour ne pas avoir réglé ses cotisations, révèle qu’il a appelé le TMKOC ses serviteurs et qu’il ne pouvait pas le tolérer.

« Je ne pouvais pas tolérer la façon dont il m’a parlé. Un spectacle est fait par plusieurs personnes réunies, pas seulement par une seule personne. Je lui ai donc envoyé un mail le 17 février 2022, disant que je ne voudrais pas continuer le spectacle. »

Shailesh, dans sa dernière interview avec Lallantop, a révélé qu’il était autrefois furieux de la façon dont il lui parlait, et que c’était le dernier jour de son tournage. « J’ai tourné pour cette émission et j’y ai même récité un poème. Un jour avant la diffusion, le producteur de Taarak Mehta m’a appelé pour me demander comment je pouvais participer à cette émission. Et le langage qu’il a utilisé n’était pas courtois, ce qui m’a rendu furieux. »

Shailesh Lodha Il a même révélé que les créateurs lui avaient demandé de signer un contrat pour ne pas parler de la série ou de quoi que ce soit avec les médias sans leur permission. « Pourquoi est-ce que j’obtiens sa permission avant d’aller sur les réseaux sociaux ou de parler aux médias ? Ce sont mes droits fondamentaux. Et pourquoi est-ce que je le fais après avoir quitté la série ? La question n’a jamais été une question d’argent ou de paiement mais de la façon dont il s’exprimait un ton insultant. J’ai dû aller au tribunal et le règlement a été conclu.

Asit Modi, qui a perdu le procès contre Shailesh Lodha pour ne pas avoir réglé ses cotisations en tant qu’acteur, lui a payé Rs 1 crore après avoir remporté la bataille.