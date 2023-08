Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah : Shailesh Lodha remporte le procès contre Asit Modi ; obtient ses cotisations en attente d’environ Rs 1 crore

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah a récemment terminé 15 ans. L’équipe de l’émission a célébré cet exploit sur les plateaux de tournage. Avec les célébrations, le spectacle a également fait la une des journaux pour toutes les mauvaises raisons. Les déclarations de Jennifer Mistry Bansiwal, Monika Bhadoriya, Priya Ahuja Rajda ont choqué tout le monde. Jennifer a même porté plainte contre Asit Kumarr Modi et son équipe. Même avant cela, Shailesh Lodha, qui jouait Taarak, avait intenté une action en justice contre Asit Modi pour ne pas avoir réglé ses dettes.

Les derniers rapports indiquent que Shailesh Lodha a gagné le procès contre Asit Kumarr Modi. Selon les rapports du Times Of India, le verdict est sorti en mai de cette année et selon les termes du règlement, une somme de 1,05,84,000/- est versée à Shailesh par Asit Modi.

Shailesh Lodha obtient son dû

Shailesh avait approché le National Company Law Tribunal (NCLT) pour l’apurement de ses cotisations d’un an. L’affaire a été entendue dans le cadre d’une audience virtuelle en vertu de l’article 9 du code de l’insolvabilité et de la faillite. L’affaire a été réglée entre les parties conformément aux conditions de consentement par l’avocat des parties.

Shailesh Lodha s’est adressé au portail et a déclaré qu’il était satisfait du verdict et reconnaissant au NCLT. Il a partagé qu’il ne s’agissait pas d’argent mais de vérité et de respect de soi. Il a l’impression d’avoir gagné une bataille et est heureux que la vérité ait gagné.

Shailesh Lodha a également expliqué pourquoi il a dû quitter la série et pourquoi les choses ont mal tourné. Il a partagé qu’Asit Kumarr Modi voulait qu’il signe des papiers pour obtenir des cotisations. Les journaux avaient des clauses comme ne pas parler aux médias et tout. Shailesh a précisé qu’il n’aurait signé aucun papier pour obtenir son argent connu.

L’acteur a en outre parlé d’un autre acteur qui a obtenu son dû parce que Shailesh Lodha s’était battu.