Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah : Shailesh Lodha a-t-il pris un jibe au producteur Asit Kumarr Modi avec son poste de caméléon ? Voici ce qu’en pensent les internautes

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah est l’une des émissions de télévision les plus regardées du pays. Cependant, ces derniers temps, Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah a fait l’actualité pour toutes les mauvaises raisons. Comme vous le savez tous, quelques artistes de la série ont démissionné après des années à jouer le personnage. Shailesh Lodha est le plus récent. Shailesh a joué Taarak Mehta dans le spectacle et a également donné la voix off à la fin. Récemment, le producteur, Asit Kumar Modi apparemment pris un empannage à la sortie de Shailesh Lodha. Et il semblerait que l’acteur/poète lui ait riposté. C’est du moins ce que pensent les internautes.

Shailesh Lodha a-t-il riposté à Asit Kumarr Modi ?

Ainsi, Shailesh Lodha alias l’ancien Taarak Mehta de la populaire sitcom Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah a pris son compte sur les réseaux sociaux et a partagé une photo d’un caméléon alias Girgit. Il a écrit un poème sur la façon dont les gens changent de couleur comme les caméléons. Shailesh Lodha, semble-t-il, a riposté au producteur de Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah, Asit Kumarr Modi avec le poste. Il a partagé écrit que ces jours-ci, les gens changent tellement de couleur qu’on dit que les caméléons à l’intérieur se comportent comme des humains plutôt que le vieil adage. Découvrez le post de Shailesh Lodha ici:

Les internautes estiment que Shailesh Lodha a tiré indirectement sur le producteur de Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah. Découvrez les commentaires sur le post de Shailesh ci-dessous:

Vidéo d’Asit Kumarr Modi sur Shailesh Lodha

La sortie de Shailesh Lodha avait été la plus grande tendance de Nouvelles du divertissement. Pendant ce temps, il y a quelques jours, la vidéo d’Asit Kumar Modi parlant de la sortie de Shailesh Lodha de Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah était devenue virale. On l’a entendu dire qu’il ne pouvait pas s’en empêcher si les gens avaient le sentiment d’en avoir fait assez dans la série et qu’ils souhaitaient explorer davantage d’opportunités. Asit Kumarr Modi a déclaré que le spectacle continuerait. Lui et toute l’équipe accueilleront toujours le vieux Taarak Mehta ou bien ne craindront pas de chercher un nouveau visage pour jouer Taarak Mehta dans le spectacle.

Il a été rapporté que Shailesh Lodha sentait que ses journées n’étaient pas utilisées et qu’il ne voulait pas rester à la maison sans travail et s’engager dans d’autres travaux. Cependant, en raison du contrat d’exclusivité, il n’a pas pu chercher de travail ailleurs.