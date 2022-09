Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah est l’une des émissions de télévision les plus populaires qui a réussi à chatouiller les os amusants du public. L’émission fonctionne avec succès depuis des lustres maintenant et est l’une des émissions télévisées les plus anciennes. L’acteur Sachin Shroff a été engagé pour jouer le rôle de Shailesh Lodha qui a joué le rôle de Taarak Mehta dans la série. L’acteur semble très enthousiaste à l’idée de jouer le nouveau rôle.

Dans une interview avec TimesofIndia TV, Sachin s’est exprimé à fond sur le remplacement du rôle de Shailesh Lodha dans l’émission. Il a partagé son expérience avec le tournage de l’émission. L’acteur a déclaré qu’il ferait de son mieux pour se mettre à la place du célèbre personnage de Taarak Mehta.

Sachin Shroff a déclaré: “Jis Tarah se paani mein shakar ghul jaata hai swaad anusar waise salut, je ferai de mon mieux pour rendre justice au rôle.” Il a même demandé à tout le monde de continuer à aimer leur émission et de les bénir. Sachin a même révélé s’il était sous pression pour jouer le rôle de Taarak qui était joué par Shailesh depuis 15 ans maintenant. L’acteur a déclaré que chaque fois qu’il sortait du travail, il se sentait un peu nerveux. Il a même dit qu’il recevait beaucoup de contributions du producteur Asit Modi ji, des réalisateurs Malav et Harshad et de sa co-vedette Sunayana Fozdar. Il a même dit que sa co-star Sunayana qui joue le rôle d’Anjali Taarak Mehta a essayé de le calmer lorsqu’il est sous pression. Elle lui a même dit de ne pas s’inquiéter et de mettre beaucoup d’énergie.

Sachin a déclaré qu’il faisait des pas de bébé alors qu’il s’habituait à obtenir le personnage. Sachin qui a travaillé avec d’autres acteurs dans le spectacle Taarak Mehta attend avec impatience de rencontrer Dilip Joshi qui n’est actuellement pas dans la ville. Les fans de Taarak Mehta sont assez mécontents de tous les changements d’acteurs. Beaucoup de changements dans le casting ont bouleversé les fans. Avec la nouvelle entrée de Sachin en tant que Taarak, les fans sont assez mécontents de la même chose et ont appelé au boycott.