Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah : Nitish Bhaluni pour remplacer Raj Anadkar en tant que Tapu dans une émission télévisée populaire ?

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah est l’une des émissions de télévision les plus anciennes du pays. Il a une distribution d’ensemble qui dépeint la diversité de l’Inde dans le spectacle. Asit Kumar Modi de Neela Telefilms a créé l’émission basée sur la chronique hebdomadaire de Taarak Mehta dans un magazine. Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah dure depuis plus de 15 ans maintenant. Dilip Joshi, Mandar Chandwadkar, Munmun Dutta et plus de célébrités en font partie. Certains ont également quitté la série. Et maintenant, un nouveau membre de la distribution rejoindra bientôt Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah. Oui, tu l’as bien lu. Le nouveau Tapu sera bientôt introduit si les rapports sont à la hauteur.

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah obtient un nouveau Tapu?

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah jouit d’une énorme popularité en ligne et hors ligne. Il a une énorme base de fans et les créateurs, les acteurs et l’équipe les divertissent depuis des années maintenant. Dernièrement, Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah a fait la une des journaux dans Entertainment News pour les changements de membres de la distribution. Et maintenant, les fabricants ont trouvé leur Tapu. Raj Anadkat, qui a joué Tapu dans la série avant de quitter Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah. Et si l’on en croit les derniers rapports, Nitish Bhaluni est le nouveau Tapu du Tapu Sena. Le personnage du fils de (Dilip Joshi) Jethalal, Tipendra Gada, serait désormais essayé par Nitish.

Dilip Joshi joue Jethalal dans la série. Auparavant, Bhavya Gandhi et Raj Anadkat ont essayé le rôle de Tapu sur Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah. Selon ETimes, Nitish commencerait bientôt à tourner et serait bientôt présenté comme le nouveau Tapu. On dit que Nitish a déjà travaillé sur une émission télévisée intitulée Meri Doli Tere Angna. Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah sera sa grande percée à la télévision indienne.

