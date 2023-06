Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah : Monika Bhadoriya révèle si Disha Vakani a été maltraité sur les plateaux ; voici ce qu’elle a dit

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah courtise les controverses depuis Jennifer Mistry Bansiwal s’est ouverte sur le harcèlement auquel elle a été confrontée sur le plateau de la part de Asit Kumar Modi, Sohail Ramani et Jatin Bajaj. Plus tard, Monika Bhadoriya s’est ouverte sur son calvaire alors qu’elle travaillait sur les décors de Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah. Et maintenant, elle a réagi à savoir si Disha Vakani qui a joué le rôle de Dayaben dans le spectacle. Disha ne fait plus partie de TMKOC depuis 2015.

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: Monika sur si Disha a été torturé

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah a fait la une des journaux du divertissement pour toutes les mauvaises raisons. L’ancienne Bawri, c’est-à-dire Monika Bhadoriya, a fait beaucoup de révélations sur son expérience de travail sur Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah. Récemment, on a demandé à Monika Bhadoriya si même Disha Vakani avait également été maltraité sur les plateaux. Bien que l’actrice n’ait pas voulu commenter la même chose, elle a dit à Bollywood Bubble que cela pourrait être le cas. Monika prétend que c’est peut-être la raison car Disha ne vient pas sur le tournage depuis longtemps maintenant. « Aapko accha koi pay kar raha hai aur koi bula raha hai aapko aur aap nahi aana chahte ho toh yehi raison hogi na aur kya raison ho sakta hai », ajoute-t-elle.

Monika Bhadoriya blâme Sohail Ramani

Dans la même interview, on a demandé à Monika qui aurait pu être derrière ses mauvais traitements, elle a pris sans sourciller le nom du chef de projet Sohail Ramani. L’actrice affirme que Ramani est très mauvais et elle ne croit pas qu’il puisse y avoir un autre chef de projet qui aurait pu avoir un comportement aussi mauvais. Monika affirme que les artistes peuvent aussi se tromper et que l’équipe de Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah peut aussi se tromper. L’actrice a également affirmé que Sohail se conduisait mal de telle manière que parfois même des combats physiques éclataient. Monika a refusé de nommer l’artiste mais a déclaré que Ramani est toujours le chef de projet alors que l’artiste a déjà quitté le spectacle.

Monika Bhadoriya a précédemment vérifié les affirmations de Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah comme étant un lieu machiste. Jennifer Mistry Bansiwal et Priya Ahuja avaient déjà affirmé la même chose.