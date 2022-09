Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah perd de son charme et maintenant les téléspectateurs veulent que les créateurs mettent fin à l’émission car ils ruinent l’émission culte. La nouvelle entrée de Taarak Mehta dans Sachin Shroff a irrité les internautes et ils l’appellent le pire remplaçant de tous les temps. Sachin Shroff a fait une entrée dans la série en tant que “Mehta Sahab” et il s’est avéré être la plus grande déception. Les internautes claquent les makers et ont lancé la tendance sur Twitter End TMKOC plutôt que de la traîner. Et beaucoup ont soutenu cette demande des téléspectateurs tant ils ne veulent pas garder un mauvais souvenir de cette émission attachante.

Shailesh Lodha, le Taarak original, a quitté la série en déclarant qu’il n’avait pas grand-chose à faire et qu’il avait l’impression que sa présence était gaspillée et qu’il pouvait faire plus. L’acteur sera bientôt perçu comme l’animateur d’un spectacle où des poètes en herbe feront valoir leur talent.

#TMKOC perd son charme?. Tmkoc bestest ever tv serial to ennuyeux show now.downfall is real. Tout le monde quitte la série ? pic.twitter.com/AYEetGzEix Mufaddal Vohra (@133_AT_Hobart) 13 septembre 2022

Fin #TMKOC, ne l’abîme pas. Après que Daya ait quitté la série, elle a beaucoup perdu le contact, le remplacement de Tapu et Sonu a fait une petite différence, pas beaucoup. Mais après Covid c’est trop, Sodhi, Anjali, puis Natu kaka sont morts et maintenant Tarrak Mehta, ils ont tous été remplacés. Les anciens épisodes étaient d’or. pic.twitter.com/t3nlz7Q3jy BTS me manque ! La nuit de jour de Joonie ??!! (@Gurleenk03) 13 septembre 2022

S’il vous plaît, les fabricants font leurs adieux au spectacle, pas besoin de traîner et de ruiner une telle beauté. #TMKOC pic.twitter.com/k1RaiZQSKQ (@aaku84) 13 septembre 2022

#TMKOC Ma réaction quand j’ai vu le nouveau mehta saheb ? pic.twitter.com/zrQ83vxVSg BATMAN INDIEN ?? (@SANTANU32732174) 13 septembre 2022

De quel type de montage s’agit-il @TMKOC_NTF ? Répugnant! Vous devriez comprendre quand mettre fin à un spectacle. #AsitModi & @sabtv est juste en train de ruiner un spectacle emblématique pour leur cupidité. Mieux vaut recommencer la télédiffusion de l’épisode 1 sur le même créneau horaire. #TMKOC pic.twitter.com/lOeHe72nWX Ansh Saxena (@anshh_saxenaa) 13 septembre 2022

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah a connu une baisse importante après que Disha Vakani alias Dayaben ait quitté la série. Depuis qu’elle avait fait sa sortie, la série avait lentement perdu de son charme et les créateurs n’ont pas réussi à la ramener car elle est mariée et a un bébé à s’occuper et a pris un congé sabbatique du travail. Alors que les créateurs ont cherché sa remplaçante car elle ne reviendra jamais dans la série et elle pourrait être remplacée par Aishwarya Samhita ou Kajal Pisal. Cependant cela n’est pas confirmé. Et maintenant, après la réaction à l’entrée de Sachin en tant que Taarak, nous nous demandons si les créateurs tenteront de reconsidérer Disha Vakani pour ramener le charme. Seul le temps nous dira si Disha Vakani sera d’accord ou non ? Eh bien, pour le moment, elle seule sera la grâce salvatrice pour le spectacle. Accepter?