Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah : Les créateurs ont trouvé un nouveau Dayaben dans CETTE actrice de Sirf Tum ? Voici ce que nous savons

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah est l’une des sitcoms les plus aimées du pays. Il met en vedette une distribution d’ensemble qui divertit les masses depuis plus de 14 ans maintenant. Depuis quelques années, les fans de la série manquent terriblement Disha Vakani qui a joué Dayaben sur le spectacle. Disha a pris une pause maternité et n’est pas encore revenue. Il a été rapporté que les fabricants sont à la recherche d’un nouveau Dayaben maintenant que Disha a accueilli un petit garçon. On a dit que les auditions avaient commencé aussi. Des noms d’actrices avaient fait surface comme remplaçant possible de Disha Vakani. Et maintenant, il semble qu’ils aient trouvé leur Dayaben.

Kajal Pisal de Sirf Tum est le nouveau Dayaben ?

Des noms comme Ami Trivedi. Divyanka Tripathi, Aishwarya Sakhuja et Shilpa Shinde avaient fait surface comme étant les possibles prochains Dayaben. Mais finalement, aucun d’eux n’a obtenu le rôle. Certains d’entre eux n’ont même jamais été approchés pour jouer Dayaben dans Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah. Et maintenant, si l’on se fie aux derniers rapports Kajal Pisal qui a joué le rôle d’Asha Saxena Oberoi dans Vivian D’Sena et Eisha Singh vedette Monsieur Tum est le nouveau Dayaben dans Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah. Il n’y a pas encore eu de confirmation officielle à ce sujet, mais ETimes a cité une source disant que si Kajal Pisal est finalisé, elle devra peut-être commencer à tourner le mois prochain.

Producteur sur le retour de Dayaben à Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

Eh bien, il y a quelques semaines, il y avait un morceau dans lequel Sundarlal alias Mayur Vakani était retourné à Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah et avait promis à Jethalal alias Dilip Joshi qu’il ramènerait Dayaben alias Disha Vakani à Mumbai. Cependant, ce n’était qu’un gadget. Les fans de la série étaient assez contrariés et avaient fustigé les créateurs pour les avoir trompés. Producteur de Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah, Asit Kumarr Modi avait évoqué l’absence de Disha Vakani ou Dayaben. Il avait assuré aux fans qu’ils feraient de leur mieux pour ramener Dayaben. Il ne savait pas si ce serait Disha Vakani ou un nouveau Dayaben.

Tout en parlant du standee qu’ils ont apporté à la place du vrai Dayaben dans l’épisode, Modi avait dit que Dayaben avait besoin d’une entrée kickass et ne pouvait pas être amené comme ça. Pendant ce temps, Shailesh Lodha a quitté la série. Raj Anadkat aurait également quitté la série. Cependant, il a refusé de confirmer la même chose afin de créer du suspense.