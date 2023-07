Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah : Jennifer Mistry en colère contre la police à propos de l’affaire ; fait des révélations plus choquantes du plateau

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah courtise les controverses depuis plus d’un an. Mais plus tôt ce Jennifer Mistry Bansiwal fait de graves allégations contre le producteur Asit Kumar Modi et l’équipe de Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah. Et récemment, après avoir révélé que Kumarr influence les témoins. Et maintenant, l’actrice qui a joué la femme de Roshan Singh Sodhi, Roshan, a partagé une mise à jour sur l’affaire et a également partagé des révélations choquantes sur la série et les acteurs des décors.

Jennifer Mistry Bansiwal partage une mise à jour sur l’affaire

Dans une conversation avec un ETimes, Jennifer Mistry affirme que la police l’a découragée. L’actrice partage qu’ils prennent les choses très lentement. Jennifer partage que la police retarde l’affaire. Elle est bouleversée car elle se bat pour la justice et toutes ces choses se produisent. Et par conséquent, Jennifer Mistry a également tendu la main aux autorités supérieures.

Jennifer Mistry fait des révélations choquantes sur le plateau

Jennifer Mistry a déjà fait des révélations choquantes sur la culture de travail sur les plateaux. Et voilà, l’actrice a ajouté à ces révélations. Elle a partagé que l’équipe de production ne laverait même pas les costumes qu’ils devraient porter pendant 20 jours d’affilée. Jennifer a partagé qu’ils lavaient leurs vêtements eux-mêmes et utilisaient une sécheuse pour sécher leurs vêtements. Cependant, il y en avait qui faisaient laver leurs vêtements par l’équipe de production. Jennifer affirme que les membres de la distribution ont été obligés de mendier même des choses de base telles que de la nourriture et de l’eau. Il n’y avait qu’un certain nombre de bouteilles disponibles chaque jour sur les plateaux. Et quand les membres de la distribution en demandaient plus, ils en avaient plein les oreilles. Ses allégations deviennent virales dans les nouvelles du divertissement.

Jennifer affirme que les membres de la distribution devraient même mendier pour le dîner et qu’ils ne recevraient même pas de paquets de biscuits. Jennifer révèle qu’elle porterait ses propres chaussures sur le plateau et qu’ils ont commencé à donner de l’argent pour les costumes et les chaussures il y a à peine deux ou trois ans. Jennifer révèle que les enfants n’obtiendraient même pas les vêtements et qu’ils s’arrangeraient eux-mêmes.

Sohail Ramani et Asit Kumarr Modi ont tous deux nié les allégations portées contre eux par Jennifer. Ils l’ont accusée de mauvaise conduite sur les plateaux.