Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah : Disha Vakani ne reviendra pas en tant que Dayaben ? Comme dit Kumarr Modi, « Nous avons besoin d’un brillant… »

Disha Vakani nous manque cruellement Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah. C’est l’une des sitcoms indiennes les plus regardées et les plus anciennes de tous les temps. Disha a joué l’emblématique et célèbre Dayaben dans Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah. Cependant, pendant de nombreuses années, elle n’a pas été vue dans la série. Au cours des deux dernières années, Disha Vakani a embrassé la maternité à deux reprises. Elle a une fille et un fils. Et il semble que l’actrice ne revienne pas dans la série. Eh oui, le producteur Asit Kumarr Modi a fait une révélation choquante sur Dayaben dans la série.

Disha Vakani ne reviendra pas en tant que Dayaben dans Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah ?

Dans une conversation avec un portail d’informations sur le divertissement en ligne, Asit Kumarr Modi a déclaré que l’équipe souhaitait ramener Dayaben à Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah dans un mois ou deux. Il dit qu’en tant que producteur de la série, il fait de son mieux pour ramener le personnage le plus aimé. Modi sait que le public et les fans attendaient patiemment le retour de Disha Vakani alias Dayaben dans la série et ajoute que le casting pour un personnage aussi emblématique n’est pas facile. Il ajoute que ce sera un défi pour toute actrice de se mettre à la place de Disha Vakani. « Nous aurons besoin d’un interprète brillant pour le rôle », partage-t-il, cite ETimes.

Interrogé sur le retour de Disha, Asit Kumarr Modi dit qu’il a une approche positive de la vie et croit que tout est possible. Il ajoute que même s’il espère que Disha Vakani reviendra dans la série, il a également commencé à auditionner pour le rôle. Modi partage que Disha profite de sa vie de famille et il la respecte énormément pour sa contribution à Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah.

Les deux grands défis d’Asit Kumarr Modi

Dans le même rapport, Modi partage que ramener Dayaben et marier Popatlal dans l’émission sont actuellement deux des plus grands défis auxquels il est confronté à ce stade. Eh bien, Dayaben est absent de la série depuis un moment et Popatlal est célibataire depuis très longtemps. Et les fans ont beaucoup exprimé leurs inquiétudes à propos de ces deux-là.

Pendant ce temps, il y a à peine quelques mois, il a été dit que Disha avait contracté un cancer de la gorge en raison de sa voix particulière de Dayaben dans Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah. Cependant, l’ancien réalisateur Malav Rajda a réfuté ces affirmations.