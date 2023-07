Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah : Disha Vakani alias Dayaben de retour dans l’émission CE Diwali ?

Les fans de Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah attendent ce jour depuis six ans maintenant, et enfin le jour est arrivé. Dayaben va faire un retour dans la série, et les fans sont ravis de savoir si c’est Disha Vakani qui fera son retour dans la série après son congé sabbatique. Disha Vakani a gagné son nom et sa renommée avec son personnage de Dayaben, et depuis qu’elle a quitté la série, il y a eu une énorme différence, et le TRP a également atteint un creux. Après Disha Vakani, nombreux sont ceux qui ont quitté la série, dont Taarak alias Shailesh Lodha.

Mais maintenant, les fans sont ravis et ne peuvent contenir leur excitation depuis que Sundar, qui joue le frère de Dayaben dans la série, a révélé dans le récent épisode que Dayaben revenait d’Ahmedabad ce Diwali. Eh bien, cela signifie que les fans peuvent s’attendre à ce que Disha fasse son retour en tant que Dayaben, et si cela se produit, le TRP de la série atteindra le ciel, car les fans attendaient le retour de Dayaben avec un souffle baigné.

Après le retour de Dayaben dans TMKOC, les fans peuvent s’attendre à voir l’ancienne romance entre Jethalal et Dayaben, car leur chimie dans la série était réconfortante et ils avaient l’air tout simplement adorables et réels. Pendant ce temps, il n’y a aucune confirmation de Disha Vakani si elle fait un retour. Asit Modi a trop souvent soutenu le fait que Disha est extrêmement occupée par sa vie personnelle, et après le mariage et un bébé, il ne veut pas s’en mêler. Seul le temps nous dira si Disha reviendra en tant que Dayaben ou prendra une autre piste. Parlant du retour de Dayaben et Disha Vakani dans la série, Asit avait déclaré: « Daya bhabhi est un personnage que le public est incapable d’oublier. Les gens ressentent son absence. Je la respecte … covid ke le temps que j’ai attendu, j’attends même aujourd’hui et priez Dieu pour qu’elle revienne. Mais elle a une famille et a ses responsabilités envers eux. Comme le public, j’attends aussi.

Disha Vakani a quitté la série il y a six ans et s’est mariée et est mère d’un petit garçon.