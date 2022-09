Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah est l’une des émissions de télévision les plus populaires du pays. Il a terminé 15 ans dans l’industrie de la télévision et continue de divertir le public avec un contenu incroyable et pertinent. De feu Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah a fait la une des journaux pour toutes les mauvaises raisons. Après Shailesh Lodha‘s sortie, le spectacle a courtisé une certaine controverse. Shailesh a joué le rôle de Taarak Mehta, Jethalall’ami et confident de l’émission. Et maintenant, semble-t-il, les créateurs ont trouvé le remplaçant de Shailesh Lodha en tant que Taarak Mehta dans Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah. Populaire Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin L’acteur remplace Shailesh dans le rôle de Taarak.

L’acteur de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin remplace Shailesh dans TMKOC

Cela fait quelques semaines que Shailesh Lodha a quitté Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah. L’acteur n’a pas annoncé sa sortie mais les rapports ont rapidement fait surface selon lesquels Shailesh avait quitté la série. Il y avait également des rapports sur les fabricants essayant de trouver un remplaçant pour l’acteur dans Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah. Et maintenant, le dernier rapport d’ETimes indique que l’acteur de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, Sachin Shroff, a remplacé Shailesh en tant que Taarak. Et ce n’est pas tout, le rapport affirme également que Sachin Shroff a également commencé à tourner pour Taarak Mehta. Oui, tu l’as bien lu. Sachin aurait tiré pendant deux jours.

La sortie de Shailesh Lodha crée la polémique

Après que Shailesh ait quitté la série, des rapports ont fait surface indiquant que l’acteur n’était pas content puisque toutes ses journées n’étaient pas utilisées et qu’il voulait donc également entreprendre d’autres travaux. Cependant, en raison du contrat d’exclusivité, il n’a pas pu se lancer dans d’autres projets. Et par conséquent, il a décidé de quitter la série. Alors que Shailesh Lodha a gardé le silence sur la question, Asit Kumarr Modi, le producteur, lui a apparemment fait un reproche en disant que si les acteurs estimaient qu’ils en avaient assez fait et voulaient passer à autre chose, il ne pouvait pas s’en empêcher.

En parlant de Sachin Shroff, il a joué le rôle de Rajeev, le mari de Shivani bua (Tanvi Thakker) dans Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin.