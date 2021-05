Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah célèbre Munmun Dutta alias Babita Ji critiqué pour «remarque casteist» | Actualités télévisées

New Delhi: Munmun Dutta, populairement connue pour avoir joué le rôle de Babita Iyer dans la sitcom Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah, a fait l’objet d’un examen minutieux pour un commentaire qu’elle a fait dans sa récente vidéo YouTube.

Dans la vidéo, Munmun a été vue en train de dire à ses fans qu’elle se maquillait après un long moment car elle voulait bien paraître sur YouTube et ne pas ressembler à un « bhangi » – un mot utilisé de manière péjorative contre les personnes appartenant à une caste inférieure.

Twitterati l’a critiquée pour avoir fait une « remarque de casteist » et a tagué leurs tweets avec le hashtag #ArrestMunmunDutta qui est devenu tendance sur le site de micro-blogging.

Les internautes se sont tournés vers Twitter pour affirmer que Munmun est « dangereux pour la société » et l’ont accusée « d’utiliser ouvertement des insultes de caste et de déshumaniser toute une communauté ».

Jetez un œil à leurs tweets:

Anticonstitutionnel et doit être réservé en vertu de l’acte SC / ST immédiatement. #ArrestMunmunDutta pic.twitter.com/yrLY5RElsh

Célébrations de l’UC comme @ moonstar4u , normaliser les insultes de caste et le casteisme dans la société. Ne sera pas toléré!

La constitution indienne a aboli la supériorité innée d’un brahmane et l’a forcé à devenir un citoyen ordinaire de l’Inde, de sorte que le brahmane est le plus opposé à la constitution et au temps, son visage raciste apparaît devant la société d’une manière ou d’une autre.#ArrestMunmunDutta

– AK Gautam (@ Agautam179) 10 mai 2021