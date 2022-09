Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah est à ce jour l’une des émissions les plus aimées et les plus populaires à la télévision. C’est l’une des émissions les plus anciennes à la télévision, alors que lentement la série perd de son charme en raison du fait que la distribution originale des stars quitte la série qui a commencé avec le personnage principal Disha Vakani alias Dayaben qui était au cœur de la série et on ne peut pas imaginer le spectacle sans elle. Disha Vakani a quitté la série peu de temps après son mariage et a eu plus tard un bébé et elle ne reviendra jamais de sitôt ou jamais.

Parlant de la raison pour laquelle Disha Vakani ne reviendra jamais en tant que Dayaben dans la série, le producteur Asit Modi a déclaré dans sa récente interaction : “” Daya bhabhi est un personnage que le public est incapable d’oublier. Les gens ressentent son absence”. Parlant de Disha Vakani, il a ajouté : “Je la respecte… le temps que j’ai attendu, j’attends encore aujourd’hui et je prie Dieu pour qu’elle revienne. Mais elle a une famille et a ses responsabilités envers eux. Comme le public, j’attends aussi. “. Parlant davantage de soutien à Disha Vakani, Asit a déclaré qu’elle est aujourd’hui une femme mariée et qu’elle est également sa mère et qu’il comprend également ses responsabilités.

Dans l’émission, nous voyons comment Jethalal se lance dans une grève de l’eau alors que Dayaben refuse de revenir de la maison de sa mère à Ahmedabad. Parlant de la raison pour laquelle il est nécessaire de garder Dayaben en vie dans la série, Asit Modi a déclaré que les fans veulent la voir et nous nous efforçons de les garder accrochés. Bien qu’il y ait un fort buzz, le personnage de Dayaben sera joué par Aishwarya Sakhuja ou Kajal Pisal. Cependant, cela n’a pas encore été confirmé. Alors que Taarak Mehta joué par Shailesh Lodha a également quitté la série en affirmant qu’il n’avait rien à faire dans la série. Nous nous demandons si TMKOC poursuivra sa course de rêve ou non.