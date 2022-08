Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah : Asit Kumarr Modi fouille à la sortie de Shailesh Lodha ; dit, ‘Montre rukega nahi’ [Watch]

Taarak Mehta ka Ooltah Chashmah a fait la une des journaux pour diverses raisons au cours des deux dernières semaines. Avec les membres de la distribution célébrant les 14 ans de l’émission aux célébrités populaires quittant Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah, Asit Kumar Modile contrat d’exclusivité et ainsi de suite. Et maintenant, le producteur Asit Kumarr Modi a réagi à l’acteur populaire La sortie de Shailesh Lodha du spectacle. Shailesh a joué Taarak Mehta dans la sitcom la plus aimée. Cependant, il a récemment quitté la série. On a beaucoup parlé de la même chose. Voici comment Modi y a réagi…

Asit Kumarr Modi fouille Shailesh Lodha

Dans une nouvelle vidéo qui devient virale en ligne, on voit Asit Kumarr Modi, producteur de Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah, parler de la sortie de Shailesh Lodha. Il dit qu’il a toujours essayé de garder tout le monde ensemble. Cependant, si certaines personnes ne veulent pas venir du tout, si elles ont fini et sentent qu’elles ont beaucoup fait, veulent chercher (des opportunités professionnelles) ailleurs et pas seulement rester attachées à ne faire que Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah, bien qu’il essaie de le convaincre, il ne peut rien faire. Cela n’arrêtera pas le spectacle et les téléspectateurs pourront profiter du nouveau Taarak Mehta. “Dekhiye jaise maine pehle bhi kaha hai, mai sabko sath me jod ke rakhna chahta hu. Lekin agar koi log ana hi nahi chahte, unka pet bhar gaya ho, unko lagta ho humne bohot kuch kar lia, aur kuch karna chahiye, humko sirf TMKOC tak simit nahi rehna, wo nahi samajhna chahte, mai fir bhi unko kehta hu ki bhai sochiye samajhiye. Lekin agar nahi aayenge toh, jarur, show rukega nahi. Il a dit que si l’ancien Taarak Mehta revenait, ils seraient heureux et si le nouveau Taarak Mehta rejoignait, ils seraient toujours heureux. En fin de compte, tout ce qui compte, c’est de divertir le public et de lui faire sourire.

Pourquoi Shailesh Lodha a quitté Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah ?

Selon un rapport dans ETimes, le contrat d’exclusivité que le producteur a fait signer aux artistes a été un problème. Shailesh Lodha voulait faire plus que simplement être Taarak Mehta et il n’était pas utilisé plus de 15 jours par mois. L’acteur ne voulait pas rester à la maison pour le reste du temps. Mais le contrat d’exclusivité le liait. Cela a également créé un problème avec le reste des acteurs, semble-t-il. Pendant ce temps, il y a des rapports selon lesquels Raj Anadkat quitte également la série. Cependant, il n’a pas donné de réponse définitive.

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah met en vedette Dilip Joshi, Mandar Chandwadkar, Sonalika Joshi, Munmun Dutta, Sunayana Fozdar et plus encore.