Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah : Après Dayaben, les créateurs trouvent Shailesh Lodha alias le remplaçant de Taarak Mehta dans CET acteur ?

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah est l’une des émissions de télévision les plus populaires du pays. Il divertit les masses depuis plus d’une décennie et les fans sont assez fidèles à la série. Cependant, ces derniers temps, Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah a fait la une des journaux pour les remplacements de la distribution populaire de l’émission télévisée. Eh bien, comme vous le savez tous, certains d’entre eux ont prévu de passer de TMKOC et donc, le producteur, Asit Kumar Modi, recherche activement des remplaçants. Il semble que les fabricants aient trouvé leur remplaçant pour Shailesh Lodha. Découvrez de qui il s’agit ci-dessous :

Shailesh Lodha sera-t-il remplacé par CET acteur ?

Depuis des années, Shailesh Lodha a joué le rôle de Taarak Mehta, Dilip Joshi alias le proche confident et assistant de Jethalal dans la populaire sitcom, Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah. Et les fans ont également été attachés à Shailesh en tant que Taarak. Mais l’acteur a estimé que son nombre de jours n’était pas utilisé et qu’il ne voulait pas rester à la maison pendant 10 jours d’affilée. De plus, il y a eu des rapports sur le contrat d’exclusivité qui a fait le tour qui stipule que l’acteur ne peut entreprendre aucun autre projet, semble-t-il. Eh bien, Asit Kumarr Modi avait déjà fait allusion à un remplacement. Et maintenant, le nom de Jaineeraj Rajpurohit a fait surface en remplacement de Shailesh Lodha en tant que Taarak Mehta. Oui, tu l’as bien lu.

Le tiff d’Asit Kumarr Modi et Shailesh Lodha

Il se trouve qu’il y a quelques jours, la vidéo d’Asit Kumarr Modi montrant apparemment un jibe à la sortie de Shailesh Lodha est devenue virale. Il a dit qu’il ne peut rien faire si on sent qu’il en a assez fait et que son cœur est content de tout ce qui a été fait. Il a ajouté qu’à la fin, le spectacle doit continuer et que les fabricants accueilleront l’ancien ou le nouveau Taarak Mehta selon la situation. Plus tard, Shailesh Lodha aurait pris un coup à Modi en partageant un article sur la façon dont les gens changent comme un caméléon.

Qui est Jaineeraj Rajjpurohit ?

Bien qu’il n’y ait eu aucune confirmation officielle du fait que Jaineeraj Rajpurohit remplace Shailesh Lodha en tant que Taarak Mehta dans Taara Mehta Ka Ooltah Chashmah, le rapport ETimes indique qu’il est envisagé de jouer Taarak. Jaineeraj Rajpurohit a fait partie de Naagin, Balika Vadhu, Laagi Tujhse Lagan et Miley Jab Hum Tum pour n’en nommer que quelques-uns. Il a également été vu dans Akshay Kumar et Paresh Rawal avec OMG: Oh My God.

Pendant ce temps, plus tôt, il y avait des rapports selon lesquels Kajal Pisal remplacerait Disha Vakani en tant que Dayaben à Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah. Il y a quelques mois, Sunayana Fozdar avait remplacé Neha Mehta en tant qu’Anjali Mehta sur Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah. Et il y a environ deux semaines, les créateurs ont trouvé Nattu Kaka dans Kiran Bhatt, précédemment joué par Ghanashyam Nayak.