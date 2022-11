Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah : Amit Bhatt alias Champak Chacha est gravement blessé sur les plateaux ; voici ce qui s’est passé

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah est l’une des émissions de télévision les plus populaires. Les créateurs ne ménagent aucun effort pour faire du spectacle le numéro un avec leurs rebondissements à venir. L’acteur Amit Bhatt qui essaie le rôle de Champak Chacha dans la série a été gravement blessé sur les plateaux de la série. Dans une interview avec ETimes TV, l’acteur s’est vu conseiller un repos complet au lit car il est tombé pendant le tournage.

Apparemment, Amit ne tourne pas actuellement pour la série. L’acteur jouait une scène quand il a dû courir et a perdu l’équilibre. Amit est tombé gravement et a été précipité à l’aide. Il a été grièvement blessé et se repose actuellement.

Les acteurs de Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah sont comme une grande famille et coopèrent avec Amit. Ils veulent que l’acteur se remette complètement et revienne bientôt sur les plateaux de tournage. Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah est l’une des émissions les plus anciennes à la télévision et les fans sont amoureux des personnages.

Récemment, le spectacle a terminé 14 ans et toute l’équipe a été vue en train de couper du gâteau sur les plateaux de tournage. Les créateurs ont enrôlé Sachin Shroff alors que Shailesh Lodha a fait ses adieux au spectacle.